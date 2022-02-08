Пекин-2022 | Санный спорт. Натали Гейзенбергер стала трехкратной олимпийской чемпионкой

На Олимпийских играх 2022 в Пекине состоялись соревнования по санному спорту у женщин-одиночник. Золото у Натали Гейзенбергер из Германии, серебро у ее соотечественницы Анны Беррайтер, третья - Татьяна Иванова из команды ROC.

В понедельник первые две попытки принесли достаточно неожиданные результаты. Прежде всего это касается обладательницы Кубка мира этого сезона Юлии Таубиц (Германия), которая перевернулась, потеряла драгоценные секунды и, по сути, выбыла из борьбы за медали. Две представительницы ROC тоже выступили неудачно. Екатерина Катникова не справилась с одним из поворотов, вылетела из саней и была дисквалифицирована. Виктория Демченко перевернулась, добралась до финиша, но оказалась внизу таблицы результатов.

Зато Татьяна Иванова показала третий результат и расположилась сразу за двумя немками - Натали Гейзенбергер и Анной Беррайтер.

После третьей попытки во вторник положение не изменилось. Топ лидеров остался прежним, а позади Ивановой выстроились сразу три австрийки.

Классные эмоции подарила зрителям после своей третьей попытки Виктория Демченко, исполнившая боевой клич.

В четвертой попытке фокус был на первой шестерке. Никто из женщин не совершил каких-то серьезных ошибок на дистанции - и тройка лидеров осталась неизменной, а Гейзенбергер стала самой титулованной саночницей в истории, трехкратной олимпийской чемпионкой.

В среду будет разыгран третий из четырех комплектов наград в санном спорте среди двоек у мужчин.