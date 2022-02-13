Итоги соревнований в скелетоне на Олимпиаде-2022 в Пекине: лучшие истории, моменты и рекорды

Германия давно доминирует в санно-бобслейных соревнованиях. Удивительно, что только сейчас, на зимней Олимпиаде-2022 в Пекине немцы завоевали первую олимпийскую медаль в мужском скелетоне.

Кристофер Гротхер вышел на старт как явный фаворит и оправдал ожидания. Действующий чемпион мира блестяще провел свои заезды в Санно-бобслейном центре Яньцина и завоевал золото.

Даже если бы это не получилось у Гротхера, Германия все равно не осталась бы без золотой награды. Второе место занял другой немец Аксель Юнг, который в предыдущих олимпийских циклах боролся с травмами.

Китайские болельщики тоже получили повод праздновать. Янь Вэньган взял бронзу – первую для Китая олимпийскую медаль в санно-бобслейных видах спорта.

Германия также завоевала историческое золото в женских соревнованиях. Ханна Найзе стала первой в истории Германии женской олимпийской чемпионкой по скелетону. Жаклин Нарракотт принесла серебро Австралии.

Наконец, обладатель Кубка мира Кимберли Бос завоевала серебро для Нидерландов, хотя после первого заезда занимала только десятое место.

Три лучших момента

Германия берет первое золото в мужском скелетоне

После побед на двух последних чемпионатах мира от Гротхера не ждали ничего иного, кроме как олимпийского золота.

Но разве могут быть гарантии? Твоя страна еще никогда не поднималась на олимпийский пьедестал в мужском скелетоне. В соперниках у тебя масса звезд, включая шестикратного чемпиона мира Мартинса Дукурса, а также олимпийских чемпионов Александра Третьякова и Юн Сон Бина.

Гротхер совладал с волнением. Он безупречно проехал все четыре заезда и вписал свое имя в историю олимпийского и немецкого скелетона.

О восьмом месте в Пхенчхане-2018 можно забыть.

Представитель Германии Кристофер Гротхер на церемонии награждения Фото © 2022 Getty Images

Германия прерывает гегемонию Великобритании

Впервые с Олимпийских игр-2006 в Турине золото в женском скелетоне досталось не Великобритании.

Двукратная олимпийская чемпионка Элизабет Ярнольд завершила карьеру, а немка Ханна Найзе сполна воспользовалась своим шансом. В первом заезде она показала лишь восьмое время, но после этого остановить ее уже было невозможно. Найзе выиграла три остальных заезда, в третьей попытке установив новый рекорд трассы (1:01.44).

Ее соотечественница Тина Херманн тоже была близка к медали, но в итоге осталась четвертой.

Немка Ханна Найзе на церемонии награждения победителей Фото © Getty Images

Китай завоевывает первую медаль в санно-бобслейных видах

Будет справедливо сказать, что бронзовая медаль Янь Вэньгана стала очень приятным сюрпризом для хозяев Олимпиады.

К тому же 24-летний дебютант Игр завоевал ее в самой что ни на есть драматичной борьбе.

После второго заезда китаец претендовал на серебро, однако по итогам третьего скатился на шестое место. Несмотря на психологическое давление, он показал лучшее время в четвертой попытке и заслуженно поднялся на пьедестал почета.

Бронзовый призер из Китая Ян Веньян на церемонии награждения Фото © Getty Images

Что они сказали

«Невероятно. Я мечтал об этом с детства, и вот мечта сбылась. Страшно волновался перед первым заездом и ночью до него плохо спал. Теперь горжусь собой и всеми, кто был рядом и помог мне добиться этого результата», –

Кристофер Гротхер после своего первого олимпийского золота.

«Ничего не может быть лучше, чем завоевать медаль для своей страны. Очень рад, что удалось наверстать в четвертом заезде. Надеюсь, что я многих вдохновлю заниматься скелетоном и что в наш спорт придет много новых лиц», –

Китайский спортсмен Янь Вэньган о медали на дебютных Олимпийских играх.

«Я действительно очень много работала ради этой победы. Старалась оставаться спокойной – насколько это было возможно. Внезапно поняла, что когда я спокойна, то все получается намного лучше. Конечно, психологическое состояние имеет определяющее значение. И над этим я еще буду работать. Но сейчас это впервые сработало в мою сторону», –

Немка Ханна Найзе о своей победе.

Полный список призеров в Пекине-2022

Женщины:

Золото: Ханна Найзе (Германия)

Серебро: Жаклин Нарракотт (Австралия)

Бронза: Кимберли Бос (Нидерланды)

Мужчины:

Золото: Кристофер Гротхер (Германия)

Серебро: Аксель Юнг (Германия)

Бронза: Янь Вэньган (Китай)