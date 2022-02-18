Итоги соревнований в биатлоне на Олимпиаде-2022 в Пекине - лучшие истории, моменты и рекорды

Соревнования по биатлону на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине получились очень захватывающими и драматичными. Лидер Кубка мира Кентен Фийон Майе вписал себя в олимпийскую историю, выиграв пять медалей в пяти гонках.

Норвежку Марте Олсбю-Ройселанн можно назвать биатлонной королевой Пекина-2022. 31-летняя спортсменка выиграла три золота и две бронзы. Старший из братьев Бе, 33-летний Тарьей, провел самую успешную Олимпиаду в карьере – у него было золото Сочи-2014 и серебро Пхенчхана-2018 в мужской эстафете, а в Пекине он выиграл два золота в эстафетах, а также бронзу и серебро в индивидуальных гонках. Младший брат Йоханнес Бе выступил еще лучше, выиграв четыре золотые медали – две в эстафетах, в спринте и масс-старте, а также завоевав бронзу в индивидуальной гонке.

В женской гонке преследования произошел один из самых драматичных моментов олимпийских соревнований по биатлону. Норвежка Ингрид Тандревольд шла к бронзовой медали, но на последнем круге почувствовала себя плохо. В результате она с трудом, на 14-м месте дошла до финиша, где ей потребовалась медицинская помощь.

Еще одна драма произошла в мужской эстафете. Сборная ROC лидировала большую часть гонки, но золото уплыло из рук команды, когда Эдуард Латыпов на последнем огневом рубеже промахнулся пять раз и зашел на два штрафных круга – в результате только бронза. После этого норвежские биатлонисты подтвердили силу олимпийского слогана StongerTogether – вместе сильнее. Один из победителей этой эстафеты Тарьей Бе поддержал Латыпова в Instagram, а завершивший карьеру Эмиль Хегле Свендсен, который был в похожей ситуации на Олимпиаде-2014 в Сочи написал в Twitter: «Все мои мысли и чувства с Эдом Латыповым. Я и сам был в такой ситуации (в 2014 году). Позаботьтесь о нем, россияне».

Три лучших момента

1. Доминирование Норвегии

Норвежские биатлонисты выиграли медаль в каждой гонке Пекина-2022 за исключением женской эстафеты (6 золотых, 2 серебряных, 6 бронзовых). Что стало главной причиной такого успеха? Стурла Холм Легрейд говорит, что дело в командном духе и готовности помогать друг другу.

«Знание того, что товарищи по команде поддержат вас, несмотря ни на что, придает уверенности. Плохой или хороший день у вас день – они всегда подбодрят вас и поддержат. А также мы делимся многими вещами друг с другом. Например, моя специальность, вероятно, стрельба, поэтому я стараюсь помочь другим стать лучше в этом. А мне помогают быть быстрее на лыжне, так что мы всегда помогаем двигаться друг другу вперед. В конце концов, мы просто замечательная команда, которая подталкивает друг друга, а также весело проводит время».

Норвежские биатлонисты Марте Олсбю-Ройселанн, Тарьей Бе, Тириль Экхофф и Йоханнес Бе Фото © 2022 Getty Images

2. Исторический успех Кентена Фийона Майе

Выиграв четыре медали в четырех гонках (серебро в смешанной эстафете и спринте, золото в индивидуальной гонке и преследовании), француз признался, что никак не рассчитывал на подобный успех. Его целью было выиграть одну медаль в эстафете и одну в личной гонке. Но он пошел еще дальше и выиграл пятую медаль (серебро) в мужской эстафете. Он стал первым биатлонистом, которому удалось сделать это. Фийон Майе стал стал первым мужчиной, который выиграл пять медалей на одной зимней Олимпиаде с 1980 года. Также он первый с 1924 года француз, который выиграл пять медалей на одной Олимпиаде.

В последний день биатлонных соревнований в Пекине Марте Олсбю-Ройселанн и Йоханнес Бе стали второй и третьим биатлонистами после Фиона Майе, кому удалось выиграть пять медалей на одной зимней Олимпиаде.

Кентен Фийон Майе Фото © 1 Getty Images

3. Подиум для братьев и сестер

Братья Бе поделили подиум Пекина-2022 трижды – победа в смешанной и мужской эстафетах и медали в спринте – Йоханнес взял золото, а Тарьей – бронзу. Вероятно, что общий подиум сделал их самыми счастливыми братьями этих Игр.

Но они были не единственными родственниками, выигравшими медали в биатлоне вместе. 22-летняя шведка Эльвира Эберг ярко дебютировала на Олимпиаде, выиграв два серебра в спринте и преследовании. Ее старшая сестра, 26-летняя Ханна Эберг, которая является олимпийской чемпионкой Пхенчхана-2018 в индивидуальной гонке, в Пекине осталась без личных медалей, но сыграла важную роль в женской эстафете. Сестры Эберг вместе с Линн Перссон и Моной Брорссон проделали отличную командную работу и завоевали первое в истории Швеции золото в этом виде биатлонной программы.

Ханна и Эльвира Эберг Фото © 1 Getty Images

Что они сказали

«Честно говоря, не знаю, как это произошло. Моей целью было выиграть одну золотую медаль. Теперь у меня есть три и две бронзы. Это просто потрясающе. Я очень горжусь собой».

Марте Олсбю-Ройселанн после пятой медали Пекина-2022.

«Легко говорить хорошие вещи о Кентене. Он был фантастическим на протяжении всего сезона, и сегодня его стрельба была идеальной. Это его вторая золотая медаль, я очень впечатлен тем, что он делает. Он не только отличный спортсмен, но и хороший человек. Он один из наших хороших друзей и заслуживает того, что с ним происходит».

Йоханнес Бе после второго золота Фийона Майе в гонке преследования, в которой француз закрыл 20 мишеней из 20

«Я была очень горда за нее, была очень гордой старшей сестрой, я была счастлива после ее личных серебряных медалей. Но сделать это вместе – значит многое для меня».

Ханна Эберг о победе в эстафете вместе с сестрой Эльвирой

Полный список призеров на Олимпиаде-2022 в Пекине в биатлоне

Смешанная эстафета 4x6км (Ж+M)

Золото: Норвегия

Серебро: Франция

Бронза: ROC

Женские соревнования

Индивидуальная гонка

Золото: Денис Херман (Германия)

Серебро: Анаис Шевалье-Буше (Франция)

Бронза: Марте Олсбю-Ройселанн (Норвегия)

Спринт

Золото: Марте Олсбю-Ройселанн (Норвегия)

Серебро: Эльвира Эберг (Швеция)

Бронза: Доротея Вирер (Италия)

Гонка преследования

Золото: Марте Олсбю-Ройселанн (Норвегия)

Серебро: Эльвира Эберг (Швеция)

Бронза: Тириль Экхофф (Норвегия)

Эстафета 4x6км

Золото: Швеция

Серебро: ROC

Бронза: Германия

Масс-старт

Золото: Жюстин Бреза-Буше (Франция)

Серебро: Тириль Экхофф (Норвегия)

Бронза: Марте Олсбю-Ройселанн (Норвегия)

Мужские соревнования

Индивидуальная гонка

Золото: Кентен Фийон Майе (Франция)

Серебро: Антон Смольский (Беларусь)

Бронза: Йоханнес Бе (Норвегия)

Спринт

Золото: Йоханнес Бе (Норвегия)

Серебро: Кентен Фийон Майе (Франция)

Бронза: Тарьей Бе (Норвегия)

Гонка преследования

Золото: Кентен Фийон Майе (Франция)

Серебро: Тарьей Бе (Норвегия)

Бронза: Эдуард Латыпов (ROC)

Эстафета 4x7.5км

Золото: Норвегия

Серебро: Франция

Бронза: ROC

Масс-старт

Золото: Йоханнес Бе (Норвегия)

Серебро: Мартин Понсилуома (Швеция)

Бронза: Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия)