Итоги соревнований в хоккее с шайбой на Олимпиаде-2022 в Пекине - лучшие истории, моменты и рекорды

Хоккей с шайбой входит в олимпийскую программу с 1920 года – он дебютировал на летних Олимпийских играх в Антверпене. Частью зимних Олимпиад хоккей стал в 1924-м и быстро полюбился болельщикам. Игры в Пекине-2022 подарили немало увлекательных противостояний.

В мужском турнире историческое золото завоевала Финляндия, хотя она не могла рассчитывать на многих ведущих игроков. Все дело в том, что руководство НХЛ отказалось отпускать хоккеистов на Олимпиаду.

Команда ROC тоже выглядела здорово и получила серебро, а бронза досталась Словакии, впервые завоевавшей медаль в хоккее. Такого успеха словаки добились во многом благодаря своему невероятному тинейджеру Юраю Слафковски. Можно не сомневаться, что его ждет богатая на события карьера.

В женском турнире в финале в седьмой раз встретились сборные Канады и США. Такой финал был на семи из восьми Олимпиад с момента включения женского хоккея в олимпийскую программу в Нагано-1998. Команда Канады, которая представляла собой сплав молодости и опыта, завоевала свое пятое золото, победив действующих чемпионок со счетом 3:2 в очень захватывающем матче.

Сборная Финляндии в четвертый раз завоевала бронзу. Она неплохо выглядела на групповом этапе, а в матче за третье место разгромила Швейцарию со счетом 4:0.

Три лучших момента

1. Золото канадских женщин

Сборная Канады, которую вели за собой ветераны Мари-Филип Пулен, Брианн Дженнер и Натали Спунер, была непобедима. Каждый из полевых игроков набрал как минимум один балл результативности. Канадки побили собственный олимпийский рекорд результативности, забив 57 голов в семи матчах (и пропустив лишь 10). Это было уже пятое олимпийское золото Канады в женском хоккее.

Классическое олимпийское противостояние лишь закрепило гегемонию Канады. У завоевавшей серебро сборной США пока лишь два чемпионских титула.

27-летняя хоккеистка сборной Канады Сара Нерс, успешно игравшая за Висконсинский университет в Мадисоне, установила новые олимпийские рекорды по числу набранных очков (18) и результативных передач (13) за одну Олимпиаду.

Подробнее: Пятое золото Канады после победы над США в финале

Женская сборная Канады Фото © 2022 Getty Images

2. Исторический успех Финляндии

До этих Игр в Пекине Финляндия была ближе всего к золотой олимпийской медали в 1988 и 2006 годах, когда она оба раза становилась серебряным призером (проиграв в финале сначала CCCH, а затем Швеции). Четырехкратные бронзовые призеры не считались фаворитами перед финальным матчем с хоккеистами ROC.

Но, имея самую возрастную команду на турнире (со средним возрастом 30 лет), непобедимые финны благодаря своей жесткой обороне и тактическому чутью завоевали историческую золотую медаль, победив в финале со счетом 2:1. Когда прозвучал финальный свисток, финские игроки подбросили в воздух свои клюшки и шлемы и навалились на вратаря Харри Сатери, который уверенно играл в воротах на протяжении всего турнира.

Сборная Финляндии Фото © Getty Images

3. Словацкий тинейджер входит в историю

Своего лучшего результата с момента обретения независимости в 1993 году сборная Словакии добилась в Ванкувере-2010, где заняла четвертое место. В Пекине словаки завоевали свою первую олимпийскую медаль в хоккее, и вклад 17-летнего Слафковски сложно переоценить.

Он сделал дубль в матче за третье место со шведами и помог своей команде выиграть со счетом 4:0. По ходу турнира Слафковски набрал семь очков по системе «гол+пас». В результате он повторил рекорд результативности среди игроков до 18 лет.

Слафковски сыграл ключевую роль в победе Словакии над явными фаворитами из США в четвертьфинале, где забил первый гол. Этот результат можно считать одной из главных сенсаций в олимпийском хоккее за всю историю. Блестящий матч также провел словацкий вратарь Патрик Рыбар.

ПОДРОБНЕЕ: Словакия побеждает шведов и впервые выигрывает медаль (бронзу)

Юрай Слафковски Фото © geGETTY IMAGES

Что они сказали

«По правде говоря, до турнира все мы думали: «Сможет ли он забить гол?» У Юрая были проблемы с результативностью, шайба не шла в ворота. Но он забил, и забил не один раз! Слафковски довелось играть вместе с отличными хоккеистами, затем мы перевели его в первое звено. Конечно, для столь молодого парня он сыграл просто блестяще», –

Главный тренер мужской сборной Словакии Крейг Рэмзи о своем 17-летнем подопечном Слафковски после завоевания исторической бронзы в Пекине.

«Трудно выразить словами, что это значит. Хоккей – это важная вещь в Финляндии. Пару раз мы были близки к золоту, приятно получить первое [олимпийское золото – это также первая золотая медаль Финляндии в любом командном турнире]. Я считаю, что мы провели отличный турнир, и это - награда», –

Финский хоккеист Валтерри Фильппула едва мог подобрать слова после победы над ROC со счетом 2:1.

«Думаю, это многое говорит о тех, с кем я играю в команде. Они смогли забить с моих передач. У нас в команде 23 отличных хоккеистки, и играть вместе было очень весело. Эта победа значит для нас все, особенно в свете того, что в 2018-м мы уезжали с Олимпиады с серебром. Тогда казалось, что весь мир навалился нам на плечи. Но с этим золотом мы обрели небывалую легкость», –

Лидер женской сборной Канады Сара Нерс благодарит партнерш по команде после того, как побила рекорд по числу набранных очков за одну Олимпиаду.

Полный список призеров на Олимпиаде-2022 в Пекине

Мужчины

Золото: Финляндия

Серебро: ROC

Бронза: Словакия

Женщины

Золото: Канада

Серебро: США

Бронза: Финляндия