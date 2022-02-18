Пекин-2022 | Фристайл. У Айлин (Эйлин) Гу - золото в хафпайпе 

В соревнованиях по фристайлу на Олимпийских играх в Пекине состоялся финал в хафпайпе среди женщин. С большим преимуществом победу одержала китайская спортсменка Айлин (Эйлин) Гу, показавшая результат - 95,25. На втором месте - Кэсси Шарп из Канады - 90,75. Бронза - еще у одной представительницы Канады Рэйчел Каркер (87,75).

Теперь Айлин (Эйлин) Гу стала по-настоящему великой. Ни одна другая спортсменка в истории не выигрывала сразу три медали в фристайле на одних Олимпийских играх . Китаянка, родившаяся в США, задолго до старта поставила себе цель попасть на подиум во всех видах, где она выступает. И добилась поставленной задачи.

Гу очень любит хафпайп и называет эту дисциплину самой комфортной для выступлений. С первого же заезда, казалось, она не обращала внимание на соперниц и была сконцентрирована только на своих прыжках. В первой попытке она набрала огромные для других, но почти дежурные для себя 93,25 балла. Она еще не знала, что уже этого результата хватит для победы и дальше можно не выходить на старт. Во второй попытке Гу еще более усложнила программу, и судьи поставили за нее 95,25 балла. Ни одна другая спортсменка на такой результат сегодня готова не была. Айлин (Эйлин) Гу – двукратная олимпийская чемпионка и трехкратный призер пекинских Игр (ранее она взяла золото в биг-эйре и серебро в слоупстайле).

Главными ее соперницами в сегодняшнем финале должны были стать олимпийская чемпионка Пхенчхана в этой дисциплине Кэсси Шарп и эстонская спортсменка

Келли Сильдару - единственная, помимо Гу, фристайлистка, которая также заявилась на три вида программы. До этого эстонка брала бронзу в слоупстайле и теоретически могла составить конкуренцию будущей победительнице. Но не вышло. Сильдару в итоговом протоколе оказалась только пятой: сложности и чистоты выполнения элементов ей сегодня не хватило. А Шарп к своему золоту Игр 2018 года добавило серебро нынешней Олимпиады.

Интересно, что Айлин (Эйлин) Гу, выступающая за Китай с 2019 года, стала самым молодым золотым призером Олимпийских игр во фристайле за всю историю, ведь в этом году ей исполнится только 19 лет. Но к этому возрасту она уже стала настоящей суперзвездой. По ходу Олимпийских игр она покоряла китайских болельщиков своими публичными выступлениями. В одном из них она сказала: «Люди не привыкли к тому, что другие не вписываются в рамки. Думаю, что я именно такой человек, который иногда заставляет других чувствовать себя некомфортно, потому что они не знают, что со мной делать. В этом смысле мое самое большое послание в том, что вам не нужно вписываться в рамки, вы можете делать все, что захотите». Даже выступает спортсменка в экипировке с надписью: «Продолжайте двигаться».

Медальные соревнования фристайлистов продолжатся сегодня в дисциплине ски-кросс среди мужчин. А завтра в этом виде спорта будут разыграны последние медали Олимпийских игр – в мужском хафпайпе.