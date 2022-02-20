Итоги соревнований по горным лыжам на Олимпиаде-2022 в Пекине - лучшие истории, моменты и рекорды
От швейцарского качества до семейной сказки Йоханнеса Штрольца. Подводим итоги соревнований по горнолыжному спорту в Пекине-2022 с лучшими цитатами и всеми медалями
Соревнования по горнолыжному спорту на зимних Олимпийских играх в Пекине-2022 проходили в 11 дисциплинах. Почти половину выиграли швейцарские спортсмены.
Беат Фойц подтвердил статус короля скоростного спуска, а Коринн Зутер и Лара Гут-Бехрами добавили к званию чемпионок мира титулы олимпийских чемпионок. Лидер Кубка мира в общем зачете Марко Одерматт неудачно стартовал, но показал прекрасный результат в гигантском слаломе несмотря на тяжелые погодные условия и взял золотую медаль. Мишель Гизин отстояла титул чемпионки в горнолыжной комбинации, завоеванный в Пхенчхане-2018.
Всего сборная Швейцарии выиграла девять медалей. Это лучший результат для отдельной страны с Турина-2006, когда австрийцы увезли домой 14 наград.
Сама «вундертим» на этот раз ограничилась семью медалями, включая две золотых. Маттиас Майер выиграл третье золото на своих третьих Играх и подтвердил статус олимпийской легенды. Йоханнес Штрольц продолжил семейную традицию и стал лучшим в комбинации, как когда-то его отец Хуберт.
На Олимпиаде часто появляются неожиданные чемпионы, но Петра Влхова и Сара Хектор позаботились о том, чтобы в их дисциплинах не было сенсаций. Словачка и шведка весь сезон доминировали соответственно в слаломе и гигантском слаломе и подтвердили свое превосходство в Пекине.
Мужской слалом был самой непредсказуемой горнолыжной дисциплиной на этих Играх. Шесть стартов в рамках Кубка мира выиграли шесть разных спортсменов. На Олимпиаде сильнейшим стал француз Клеман Ноэль, который нашел в себе силы подтвердить свой класс после трудного сезона.
Три лучших момента
1 - Сказка Йоханнеса Штрольца
Лишь в этом январе 29-летний австриец одержал первую победу на этапе Кубка мира и завоевал путевку в Пекин-2022. Тут он выиграл золотую медаль в горнолыжной комбинации – спустя 34 года после того, как его отец Хуберт сделал то же самое в Калгари-1988. Это первый случай в истории зимних Олимпиад, когда родитель и ребенок стали чемпионами в одной и той же дисциплине.
«Это очень много для меня значит. Потому что прошлым летом я выпал из состава сборной, но вернулся в команду и снова получил полную поддержку, – сказал Штрольц. – Это очень важно для меня, еще и если вспомнить историю моего отца».
В дополнение к этому Штрольц взял серебро в слаломе и еще одно золото в соревнованиях смешанных команд.
2 - Жоан Кларе в книге олимпийских рекордов
В Пекине-2022 француз завоевал серебро в скоростном спуске в 41 год и 30 дней – и стал самым возрастным призером Олимпиад в горных лыжах.
До него рекорд принадлежал американцу Боде Миллеру. Когда он выиграл бронзу в супергиганте в Сочи-2014, ему было 36 лет и 127 дней.
В интервью Olympics.com Кларе признал, что вообще поздно созревает: «У меня своя история. Многое в жизни у меня было позже, чем у остальных. Я позже научился ходить, у меня позже выросли коренные зубы, если верить маме, я позже женился. Может быть, успех в карьере тоже должен прийти позже».
3 - Микаэла Шиффрин без медалей и с тремя отметками «DNF»
Перед Олимпиадой от американки ждали, что она побьет рекорд по числу олимпийских медалей среди американских горнолыжниц, принадлежащий Джулии Манкузо.
Однако шестикратная чемпионка мира едет домой с пустыми руками. В трех излюбленных дисциплинах – гигантском слаломе, слаломе и слаломном этапе комбинации – она даже не финишировала.
«Можете себе представить, как это для меня досадно. Мне же всегда надо найти объяснение, а пока никакого объяснения нет», – сказала Шиффрин после третьей отметки «DNF», то есть «не финишировала».
Лучший индивидуальный результат она показала в супергиганте – девятое место. Со сборной США она заняла четвертое место в командных параллельных соревнованиях.
«Проигрывать бывает тяжело, но это не конец света», – резюмировала 26-летняя горнолыжница у себя в соцсетях.
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Что они сказали
«Почему я возвращаюсь? Видит бог, в последнее время гораздо больше боли, чем приятных ощущений. Я возвращаюсь, потому что первые девять виражей сегодня были бесподобны, чистое блаженство. Мое место здесь, и я упрямая как хрен знает кто».
Микаэла Шиффрин после трех отметок "не финишировала" на Олимпиаде в Пекине.
«Это было самое тяжелое испытание, которое послала мне жизнь, но у себя в голове я не уступила ни сантиметра. И очень горжусь этим».
София Годжа о возвращении после травмы и серебре Пекина-2022 в скоростном спуске.
Полный список призеров на Олимпиаде-2022 в Пекине
Скоростной спуск, женщины
Золото: Коринн Зутер (Швейцария)
Серебро: София Годжа (Италия)
Бронза: Надя Делаго (Италия)
Скоростной спуск, мужчины
Золото: Беат Фойц (Швейцария)
Серебро: Жоан Кларе (Франция)
Бронза: Маттиас Майер (Австрия)
Супергигант, женщины
Золото: Лара Гут-Бехрами (Швейцария)
Серебро: Мирьям Пухнер (Австрия)
Бронза: Мишель Гизин (Швейцария)
Супергигант, мужчины
Золото: Маттиас Майер (Австрия)
Серебро: Райан Кокран-Сигл (США)
Бронза: Александер Омодт Кильде (Норвегия)
Гигантский слалом, женщины
Золото: Сара Хектор (Швеция)
Серебро: Федерика Бриньоне (Италия)
Бронза: Лара Гут-Бехрами (Швейцария)
Гигантский слалом, мужчины
Золото: Марко Одерматт (Швейцария)
Серебро: Жан Краньец (Словения)
Бронза: Матье Февр (Франция)
Слалом, женщины
Золото: Петра Влхова (Словакия)
Серебро: Катарина Линсбергер (Австрия)
Бронза: Венди Хольденер (Швейцария)
Слалом, мужчины
Золото: Клеман Ноэль (Франция)
Серебро: Йоханнес Штрольц (Австрия)
Бронза: Себастьян Фосс-Солевог (Норвегия)
Комбинация, женщины
Золото: Мишель Гизин (Швейцария)
Серебро: Венди Хольденер (Швейцария)
Бронза: Федерика Бриньоне (Италия)
Комбинация, мужчины
Золото: Йоханнес Штрольц (Австрия)
Серебро: Александер Омодт Кильде (Норвегия)
Бронза: Джеймс Кроуфорд (Канада)
Параллельные командные соревнования, микст
Золото: Австрия
Серебро: Германия
Бронза: Норвегия