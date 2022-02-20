Итоги соревнований по горным лыжам на Олимпиаде-2022 в Пекине - лучшие истории, моменты и рекорды

Соревнования по горнолыжному спорту на зимних Олимпийских играх в Пекине-2022 проходили в 11 дисциплинах. Почти половину выиграли швейцарские спортсмены.

Беат Фойц подтвердил статус короля скоростного спуска, а Коринн Зутер и Лара Гут-Бехрами добавили к званию чемпионок мира титулы олимпийских чемпионок. Лидер Кубка мира в общем зачете Марко Одерматт неудачно стартовал, но показал прекрасный результат в гигантском слаломе несмотря на тяжелые погодные условия и взял золотую медаль. Мишель Гизин отстояла титул чемпионки в горнолыжной комбинации, завоеванный в Пхенчхане-2018.

Всего сборная Швейцарии выиграла девять медалей. Это лучший результат для отдельной страны с Турина-2006, когда австрийцы увезли домой 14 наград.

Сама «вундертим» на этот раз ограничилась семью медалями, включая две золотых. Маттиас Майер выиграл третье золото на своих третьих Играх и подтвердил статус олимпийской легенды. Йоханнес Штрольц продолжил семейную традицию и стал лучшим в комбинации, как когда-то его отец Хуберт.

На Олимпиаде часто появляются неожиданные чемпионы, но Петра Влхова и Сара Хектор позаботились о том, чтобы в их дисциплинах не было сенсаций. Словачка и шведка весь сезон доминировали соответственно в слаломе и гигантском слаломе и подтвердили свое превосходство в Пекине.

Мужской слалом был самой непредсказуемой горнолыжной дисциплиной на этих Играх. Шесть стартов в рамках Кубка мира выиграли шесть разных спортсменов. На Олимпиаде сильнейшим стал француз Клеман Ноэль, который нашел в себе силы подтвердить свой класс после трудного сезона.

Три лучших момента

1 - Сказка Йоханнеса Штрольца

Лишь в этом январе 29-летний австриец одержал первую победу на этапе Кубка мира и завоевал путевку в Пекин-2022. Тут он выиграл золотую медаль в горнолыжной комбинации – спустя 34 года после того, как его отец Хуберт сделал то же самое в Калгари-1988. Это первый случай в истории зимних Олимпиад, когда родитель и ребенок стали чемпионами в одной и той же дисциплине.

«Это очень много для меня значит. Потому что прошлым летом я выпал из состава сборной, но вернулся в команду и снова получил полную поддержку, – сказал Штрольц. – Это очень важно для меня, еще и если вспомнить историю моего отца».

В дополнение к этому Штрольц взял серебро в слаломе и еще одно золото в соревнованиях смешанных команд.

Йоханнес Штрольц выиграл в Пекине-2022 серебро в слаломе и золото в комбинации Фото © Getty Images

2 - Жоан Кларе в книге олимпийских рекордов

В Пекине-2022 француз завоевал серебро в скоростном спуске в 41 год и 30 дней – и стал самым возрастным призером Олимпиад в горных лыжах.

До него рекорд принадлежал американцу Боде Миллеру. Когда он выиграл бронзу в супергиганте в Сочи-2014, ему было 36 лет и 127 дней.

В интервью Olympics.com Кларе признал, что вообще поздно созревает: «У меня своя история. Многое в жизни у меня было позже, чем у остальных. Я позже научился ходить, у меня позже выросли коренные зубы, если верить маме, я позже женился. Может быть, успех в карьере тоже должен прийти позже».

Серебряный призер Олимпиады в Пекине-2022 Жоан Кларе из сборной Франции Фото © 2022 Getty Images

3 - Микаэла Шиффрин без медалей и с тремя отметками «DNF»

Перед Олимпиадой от американки ждали, что она побьет рекорд по числу олимпийских медалей среди американских горнолыжниц, принадлежащий Джулии Манкузо.

Однако шестикратная чемпионка мира едет домой с пустыми руками. В трех излюбленных дисциплинах – гигантском слаломе, слаломе и слаломном этапе комбинации – она даже не финишировала.

«Можете себе представить, как это для меня досадно. Мне же всегда надо найти объяснение, а пока никакого объяснения нет», – сказала Шиффрин после третьей отметки «DNF», то есть «не финишировала».

Лучший индивидуальный результат она показала в супергиганте – девятое место. Со сборной США она заняла четвертое место в командных параллельных соревнованиях.

«Проигрывать бывает тяжело, но это не конец света», – резюмировала 26-летняя горнолыжница у себя в соцсетях.

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«Почему я возвращаюсь? Видит бог, в последнее время гораздо больше боли, чем приятных ощущений. Я возвращаюсь, потому что первые девять виражей сегодня были бесподобны, чистое блаженство. Мое место здесь, и я упрямая как хрен знает кто».

Микаэла Шиффрин после трех отметок "не финишировала" на Олимпиаде в Пекине.

«Это было самое тяжелое испытание, которое послала мне жизнь, но у себя в голове я не уступила ни сантиметра. И очень горжусь этим».

София Годжа о возвращении после травмы и серебре Пекина-2022 в скоростном спуске.

Итальянская горнолыжница София Годжа Фото © 2022 Getty Images

Полный список призеров на Олимпиаде-2022 в Пекине

Скоростной спуск, женщины

Золото: Коринн Зутер (Швейцария)

Серебро: София Годжа (Италия)

Бронза: Надя Делаго (Италия)

Скоростной спуск, мужчины

Золото: Беат Фойц (Швейцария)

Серебро: Жоан Кларе (Франция)

Бронза: Маттиас Майер (Австрия)

Супергигант, женщины

Золото: Лара Гут-Бехрами (Швейцария)

Серебро: Мирьям Пухнер (Австрия)

Бронза: Мишель Гизин (Швейцария)

Супергигант, мужчины

Золото: Маттиас Майер (Австрия)

Серебро: Райан Кокран-Сигл (США)

Бронза: Александер Омодт Кильде (Норвегия)

Гигантский слалом, женщины

Золото: Сара Хектор (Швеция)

Серебро: Федерика Бриньоне (Италия)

Бронза: Лара Гут-Бехрами (Швейцария)

Гигантский слалом, мужчины

Золото: Марко Одерматт (Швейцария)

Серебро: Жан Краньец (Словения)

Бронза: Матье Февр (Франция)

Слалом, женщины

Золото: Петра Влхова (Словакия)

Серебро: Катарина Линсбергер (Австрия)

Бронза: Венди Хольденер (Швейцария)

Слалом, мужчины

Золото: Клеман Ноэль (Франция)

Серебро: Йоханнес Штрольц (Австрия)

Бронза: Себастьян Фосс-Солевог (Норвегия)

Комбинация, женщины

Золото: Мишель Гизин (Швейцария)

Серебро: Венди Хольденер (Швейцария)

Бронза: Федерика Бриньоне (Италия)

Комбинация, мужчины

Золото: Йоханнес Штрольц (Австрия)

Серебро: Александер Омодт Кильде (Норвегия)

Бронза: Джеймс Кроуфорд (Канада)

Параллельные командные соревнования, микст

Золото: Австрия

Серебро: Германия

Бронза: Норвегия