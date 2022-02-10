Итоги соревнований в санном спорте на Олимпиаде-2022 в Пекине – лучшие истории, моменты и рекорды

Санный спорт в Пекине-2022 можно охарактеризовать одной фразой – Германии не было равных! Немцы выиграли все четыре золотые медали.

Величайшая саночница в истории Натали Гайзенбергер завоевала третье кряду золото в одиночках. 34-летняя спортсменка вошла в историю, ведь ранее ни одной саночнице не удалось победить на трех Олимпиадах.

Йоханнес Людвиг впервые стал чемпионом в мужских одиночках в возрасте 35 лет. Уроженец Зуля, который ранее никогда не выигрывал в этой дисциплине даже чемпионат мира и большую часть карьеры находился в тени Феликса Лоха, показал, чего можно добиться упорством, трудолюбием и стабильностью.

Наконец, чудо-дуэт в составе Тобиаса Вендля и Тобиаса Арльта набрал форму в самый подходящий момент, в третий раз подряд победив в двойках. Многие считали, что ветераны уступят действующим чемпионам мира Тони Эггерту и Саше Бенеккену. Однако в упорной борьбе на новой трассе в Яньцине Вендль и Арльт опередили своих соотечественников на 0,099 секунды.

Учитывая выступления немцев, мало кто удивился тому, что они отстояли чемпионский титул в смешанной эстафете – Гайзенбергер, Людвигу и Тобиасам снова не было равных.

Три лучших момента

1- Людвиг становится самым возрастным олимпийским призером в санном спорте

Едва ли кого-то удивила очередная победа Йоханнеса Людвига. Он убедительно выглядел на протяжении всего сезона и стал победителем Кубка мира в общем зачете.

И все же пекинское золото стоит для Людвига особняком. Оно стало достойной наградой для немца, который долгие годы вкладывал в санный спорт тело и душу. Свой первый турнир будущая легенда ледовых трасс провела еще в 1996 году. С тех пор в карьере Людвига были взлеты и падения. Он дважды оставался без путевки на Олимпийские игры и не раз оставался в шаге от медалей чемпионата мира.

Долгожданное олимпийское золото среди одиночек, завоеванное за восемь дней до 36-го дня рождения, подчеркнуло исключительный профессионализм Людвига, долгое время поддерживавшего себя в оптимальной форме.

Йоханнес Людвиг из Германии празднует победу в мужских одиночных санях Фото © Getty Images

2- Историческое достижение Гайзенбергер

Натали Гайзенбергер была самой титулованной саночницей в истории еще до Пекина-2022, а на Олимпиаде в Китае еще раз подтвердила свой статус и стала первой женщиной, которая выиграла три олимпийских золота в одиночках.

Сезон 2019 года немка пропустила из-за рождения ребенка, но сумела выйти на пик формы и доказала, что материнство – не повод отказываться от своей мечты.

В Пекине Гайзенбергер выступала на редкость стабильно. За четыре заезда она записала себе в актив два самых быстрых и два вторых времени.

Олимпийская чемпионка Натали Гайзенбергер на церемонии награждения Фото © 2022 Getty Images

3 - Тобиасы сделали это снова

Действующие олимпийские чемпионы Тобиас Вендль и Тобиас Арльт перед Олимпиадой в Пекине смотрелись не слишком убедительно.

Правда, немецкие саночники даже не думали волноваться, тем более что перед Пхенчханом-2018 они тоже не отличались стабильностью, но к главным стартам подошли в оптимальной форме.

В Пекине произошло то же самое. Захватив лидерство со старта, немцы не дали усомниться в своем превосходстве и в третий раз подряд завоевали золото в двойках.

Что они сказали

«Я пятикратная олимпийская чемпионка, но впервые выиграла золото, будучи матерью. Это замечательно. Я тренировалась, совмещая это с заботой о ребенке. Думаю, что наша семья хорошо справилась с задачей. Еще одно золото – это просто невероятно. Действительно особый момент».

Натали Гайзенбергер после третьей подряд олимпийской победы в одиночках.

Позже она завоевала свое шестое олимпийское золото в эстафете.

«Это золото значит для меня очень многое. Я отдал спорту много лет, и некоторые годы были совсем неудачными. Я даже не поехал в Ванкувер-2010 и Сочи-2014. На чемпионатах мира я занимал четвертое место около пяти раз. Был так близко к медалям... Но я продолжал мечтать об олимпийском золоте и не бросал санный спорт. Очень рад, что все сложилось именно так. Эта медаль говорит о том, что я все сделал правильно».

Впервые ставший олимпийским чемпионом в одиночках Йоханнес Людвиг рассказывает о своей удивительной карьере.

«Такое чувство, что мы выиграли впервые. Каждый успех – это новый успех. Мы знаем, сколько труда вложили в общее дело, и это повод гордиться собой. Совсем непросто кататься вместе 20 лет, и мы уже как братья. Я знают Тобиаса так давно и очень горжусь им. Он сделал все замечательно».

Тобиас Арльт, который более 20 лет выступал в двойках со своим другом Тобиасом Вендлем, раскрывает секреты успеха, приведшие к невиданным результатам.

Немцы Тобиас Вендль и Тобиас Арльт радуются победе в двойках Фото © Getty Images

Полный список призеров в Пекине-2022

Женщины:

Золото: Натали Гайзенбергер (Германия)

Серебро: Анна Беррайтер (Германия)

Бронза: Татьяна Иванова (ROC)

Мужчины:

Золото: Йоханнес Людвиг (Германия)

Серебро: Вольфганг Киндль (Австрия)

Бронза: Доминик Фишналлер (Италия)

Двойки:

Золото: Тобиас Вендль и Тобиас Арльт (Германия)

Серебро: Тони Эггерт и Саша Бенеккен (Германия)

Бронза: Томас Штой и Лоренц Коллер (Австрия)

Смешанная эстафета:

Золото: Натали Гайзенбергер, Йоханнес Людвиг, Тобиас Вендль и Тобиас Арльт (Германия)

Серебро: Мадлен Эгле, Вольфганг Киндль, Томас Штой и Лоренц Коллер (Австрия)

Бронза: Элиза Тирума, Кристерс Апарйодс, Мартыньш Ботс и Робертс Плуме (Латвия)