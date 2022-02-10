Итоги соревнований в санном спорте на Олимпиаде-2022 в Пекине – лучшие истории, моменты и рекорды
Шестая золотая медаль Натали Гайзенбергер и геройство Тобиаса Вендля и Тобиаса Арльта – рассказываем о самом интересном в санном спорте в Пекине-2022, включая лучшие цитаты и всех призеров
Санный спорт в Пекине-2022 можно охарактеризовать одной фразой – Германии не было равных! Немцы выиграли все четыре золотые медали.
Величайшая саночница в истории Натали Гайзенбергер завоевала третье кряду золото в одиночках. 34-летняя спортсменка вошла в историю, ведь ранее ни одной саночнице не удалось победить на трех Олимпиадах.
Йоханнес Людвиг впервые стал чемпионом в мужских одиночках в возрасте 35 лет. Уроженец Зуля, который ранее никогда не выигрывал в этой дисциплине даже чемпионат мира и большую часть карьеры находился в тени Феликса Лоха, показал, чего можно добиться упорством, трудолюбием и стабильностью.
Наконец, чудо-дуэт в составе Тобиаса Вендля и Тобиаса Арльта набрал форму в самый подходящий момент, в третий раз подряд победив в двойках. Многие считали, что ветераны уступят действующим чемпионам мира Тони Эггерту и Саше Бенеккену. Однако в упорной борьбе на новой трассе в Яньцине Вендль и Арльт опередили своих соотечественников на 0,099 секунды.
Учитывая выступления немцев, мало кто удивился тому, что они отстояли чемпионский титул в смешанной эстафете – Гайзенбергер, Людвигу и Тобиасам снова не было равных.
Три лучших момента
1- Людвиг становится самым возрастным олимпийским призером в санном спорте
Едва ли кого-то удивила очередная победа Йоханнеса Людвига. Он убедительно выглядел на протяжении всего сезона и стал победителем Кубка мира в общем зачете.
И все же пекинское золото стоит для Людвига особняком. Оно стало достойной наградой для немца, который долгие годы вкладывал в санный спорт тело и душу. Свой первый турнир будущая легенда ледовых трасс провела еще в 1996 году. С тех пор в карьере Людвига были взлеты и падения. Он дважды оставался без путевки на Олимпийские игры и не раз оставался в шаге от медалей чемпионата мира.
Долгожданное олимпийское золото среди одиночек, завоеванное за восемь дней до 36-го дня рождения, подчеркнуло исключительный профессионализм Людвига, долгое время поддерживавшего себя в оптимальной форме.
2- Историческое достижение Гайзенбергер
Натали Гайзенбергер была самой титулованной саночницей в истории еще до Пекина-2022, а на Олимпиаде в Китае еще раз подтвердила свой статус и стала первой женщиной, которая выиграла три олимпийских золота в одиночках.
Сезон 2019 года немка пропустила из-за рождения ребенка, но сумела выйти на пик формы и доказала, что материнство – не повод отказываться от своей мечты.
В Пекине Гайзенбергер выступала на редкость стабильно. За четыре заезда она записала себе в актив два самых быстрых и два вторых времени.
3 - Тобиасы сделали это снова
Действующие олимпийские чемпионы Тобиас Вендль и Тобиас Арльт перед Олимпиадой в Пекине смотрелись не слишком убедительно.
Правда, немецкие саночники даже не думали волноваться, тем более что перед Пхенчханом-2018 они тоже не отличались стабильностью, но к главным стартам подошли в оптимальной форме.
В Пекине произошло то же самое. Захватив лидерство со старта, немцы не дали усомниться в своем превосходстве и в третий раз подряд завоевали золото в двойках.
Что они сказали
«Я пятикратная олимпийская чемпионка, но впервые выиграла золото, будучи матерью. Это замечательно. Я тренировалась, совмещая это с заботой о ребенке. Думаю, что наша семья хорошо справилась с задачей. Еще одно золото – это просто невероятно. Действительно особый момент».
Натали Гайзенбергер после третьей подряд олимпийской победы в одиночках.
Позже она завоевала свое шестое олимпийское золото в эстафете.
«Это золото значит для меня очень многое. Я отдал спорту много лет, и некоторые годы были совсем неудачными. Я даже не поехал в Ванкувер-2010 и Сочи-2014. На чемпионатах мира я занимал четвертое место около пяти раз. Был так близко к медалям... Но я продолжал мечтать об олимпийском золоте и не бросал санный спорт. Очень рад, что все сложилось именно так. Эта медаль говорит о том, что я все сделал правильно».
Впервые ставший олимпийским чемпионом в одиночках Йоханнес Людвиг рассказывает о своей удивительной карьере.
«Такое чувство, что мы выиграли впервые. Каждый успех – это новый успех. Мы знаем, сколько труда вложили в общее дело, и это повод гордиться собой. Совсем непросто кататься вместе 20 лет, и мы уже как братья. Я знают Тобиаса так давно и очень горжусь им. Он сделал все замечательно».
Тобиас Арльт, который более 20 лет выступал в двойках со своим другом Тобиасом Вендлем, раскрывает секреты успеха, приведшие к невиданным результатам.
Полный список призеров в Пекине-2022
Женщины:
Золото: Натали Гайзенбергер (Германия)
Серебро: Анна Беррайтер (Германия)
Бронза: Татьяна Иванова (ROC)
Мужчины:
Золото: Йоханнес Людвиг (Германия)
Серебро: Вольфганг Киндль (Австрия)
Бронза: Доминик Фишналлер (Италия)
Двойки:
Золото: Тобиас Вендль и Тобиас Арльт (Германия)
Серебро: Тони Эггерт и Саша Бенеккен (Германия)
Бронза: Томас Штой и Лоренц Коллер (Австрия)
Смешанная эстафета:
Золото: Натали Гайзенбергер, Йоханнес Людвиг, Тобиас Вендль и Тобиас Арльт (Германия)
Серебро: Мадлен Эгле, Вольфганг Киндль, Томас Штой и Лоренц Коллер (Австрия)
Бронза: Элиза Тирума, Кристерс Апарйодс, Мартыньш Ботс и Робертс Плуме (Латвия)