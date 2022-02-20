Итоги соревнований в фигурном катании на Олимпиаде-2022 в Пекине - лучшие истории, моменты и рекорды

Соревнования по фигурному катанию на зимних Олимпийских играх в Пекине-2022 удались на славу. Натан Чен был лучше всех в мужском одиночном катании, а в парном на радость местным любителям спорта победили Суй Вэньцзин и Хань Цун, завоевавшие сердца всей страны.

Чен, Суй Вэньцзин/Хань Цун, а также танцевальный дуэт в составе Габриэлы Пападакис и Гийома Сизерона мечтали исправиться за неудачи в Пхенчхане-2018. И всем им удалось это сделать в Столичном дворе спорта, завоевав долгожданное золото.

Анна Щербакова не могла поверить, что стала олимпийской чемпионкой. Она чисто исполнила два четверных прыжка в произвольной программе и опередила подругу по сборной ROC Александру Трусову, в произвольной программе которой четверных прыжков было сразу пять.

Результаты женских одиночных соревнований носят предварительный характер, как и результаты проводившихся в третий раз командных соревнований, где сборная ROC заняла первое место, опередив США и Японию.

Рассказываем о самом интересном за две недели соревнований по фигурному катанию в Пекине-2022.

Итоги по дисциплинам: Чен, Щербакова и другие

Через четыре года после крайне неудачной короткой программы Чен заслуженно взошел на высшую ступень подиума. Трехкратный чемпион мира захватил лидерство уже после короткой программы, а затем блестяще откатал произвольную программу под песню Элтона Джона «Рокетмэн». Другие медали ушли к чемпиону юношеских Олимпийских игр в Лозанне-2020 Кагияме Юме (серебро) и Уно Шоме (бронза).

Японцам в итоге достались второе, третье и четвертое места. Юдзуру Ханю попытался войти в историю, исполнив ранее никем не делавшийся четверной аксель в произвольной программе. В итоге Уно завоевал медаль в одиночках на вторых Играх кряду, а Чен стал лишь седьмым американцем, который выиграл золото в этой дисциплине, и первым – с момента триумфа Эвана Лайсачека в Ванкувере-2010.

Вокруг турнира в женских одиночках крутились обвинения в допинге. Лидер после короткой программы Камила Валиева, исполнявшая произвольную программу последней, упала дважды. Это позволило ее подруге по команде, действующей чемпионке мира 17-летней Анне Щербаковой, завоевать золотую медаль благодаря двум почти идеальным программам.

Четверные прыжки обеспечили серебро Трусовой, а японка Сакамото Каори благодаря каскаду из двух тройных прыжков завоевала бронзу. Во многом ей помог опыт, полученный в Пхенчхане-2018, где она финишировала шестой. Сакамото принесла Японии лишь четвертую в истории медаль в женском одиночном катании.

Другая японка, Хигути Вакаба, стала лишь пятой спортсменкой, которой удалось выполнить тройной аксель на Олимпиаде. Она сделала его и в короткой, и в произвольной программе, заняв в итоге пятое место.

Четыре года назад китайская пара Суй Вэньцзин и Хань Цун тоже плакали, но совсем по другой причине. Они уступили лишь 0,43 балла Алене Савченко и Брюно Массо, довольствовавшись серебром.

Однако на домашней Олимпиаде китайский дуэт отпраздновал победу, исполнив редкую четверную подкрутку в произвольной программе и опередив ближайших преследователей меньше чем на балл. Евгения Тарасова и Владимир Морозов завоевали серебро, а бронзу выиграли другие представители ROС Анастасия Мишина и Александр Галлямов.

Может ли кто-то поразить свои катанием больше, чем Пападакис и Сизерон? Четырехкратные чемпионы мира из Франции не знали себе равных, хотя почти не выступали на соревнованиях после начала пандемии. Они опередили действующих чемпионов мира Викторию Синицину и Никиту Кацалапова, а третье место досталось американцам Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью.

Как и Суй Вэньцзин с Хань Цуном, Пападакис и Сизерон поднялись на одно место выше, чем четыре года назад. Но какой это был большой шаг вперед!

Слово победителям

Победа Суй Вэньцзин и Хань Цуна в парном катании была эпохальной. Это была уже шестая олимпийская медаль в парах для Китая за последние 20 лет, но страна лишь во второй раз завоевала в фигурном катании золото. Хань Цун отметил, что многие отговаривали их гнаться за своей мечтой в связи с миниатюрными габаритами, и поблагодарил за доверие тренера Чжао Хунбо, ставшего олимпийским чемпионом в 2010-м.

«С самого детства мы были аутсайдерами, в нас никто не верил, считали, что в парах нам ничего не светит из-за малых габаритов, но мы стали олимпийскими чемпионами, – сказал фигурист журналистам вскоре после победы. – Это было невероятное путешествие... Мы хотели доказать людям, что можно сделать абсолютно все, вне зависимости от обстоятельств. Нужно просто верить в себя и быть смелым».

Пападакис и Сизерон тоже были на седьмом небе от счастья. «Мне кажется, что я смотрю фильм про свою жизнь», – заявила Габриэлла после победы в танцах на льду.

Французы были частью 12-серийного документального сериала от Olympics.com под названием On Edge, в котором рассказывалось о пути фигуристов в Пекин. 13-й эпизод выйдет в середине марта.

На Олимпийских играх напряжение достигает апогея, даже если пара выступает вместе долгие годы. «Думаю, такого стресса я не испытывал никогда в жизни, но было и какое-то чувство безмятежности, – сказал Сизерон в интервью французскому телевидению. – Мы знаем, что можем доверять своему тренировочному процессу, можем доверять себе на льду. Это партнерство длится уже 17-18 лет. Мы полностью доверяем друг другу, но стресс все равно присутствовал».

Что же будет дальше? Пападакис думала только о золоте, сказав: «Будущего словно больше не существует».

Полный список призеров в фигурном катании на Олимпиаде-2022 в Пекине

Командные соревнования

Золото: ROC

Серебро: США

Бронза: Япония

Одиночное катание, мужчины

Золото: Натан Чен (США)

Серебро: Кагияма Юма (Япония)

Бронза: Уно Шома (Япония)

Одиночное катание, женщины

Золото: Анна Щербакова (ROC)

Серебро: Александра Трусова (ROC)

Бронза: Сакамото Каори (Япония)

Парное катание

Золото: Суй Вэньцзин / Хань Цун (Китай)

Серебро: Евгения Тарасова / Владимир Морозов (ROC)

Бронза: Анастасия Мишина / Александр Галлямов (ROC)

Танцы на льду

Золото: Габриэла Пападакис / Гийом Сизерон (Франция)

Серебро: Виктория Синицина / Никита Кацалапов (ROC)

Бронза: Мэдисон Хаббелл / Закари Донохью (США)