Итоги соревнований в сноуборде на Олимпиаде-2022 в Пекине: лучшие истории, моменты и рекорды

Соревнования Пекина-2022 по сноуборду изобиловали высокими прыжками в биг-эйре, хафпайпе и слоупстайле, а также невероятными скоростями и резкими виражами в сноуборд-кроссе и параллельном гигантском слаломе.

В очередной раз зрители с особым интересом ждали турнир по хафпайпу, и тот их опять не подвел. У женщин золото завоевала Хлоя Ким, у мужчин – японец Хирано Аюму, который первым на Олимпиаде трипл корк. Титул чемпиона ему перешел от 35-летнего Шона Уайта, объявившего о завершении карьеры после пекинской Олимпиады.

В слоупстайле не было равных канадцу Максу Парро и Зои Садовски-Синнотт из Новой Зеландии, а в биг-эйре первенствовали австрийка Анна Гассер и китаец Су Имин. Со сноуборд-кроссом надежды связывали более возрастные спортсмены. В итоге у женщин первое золото на своей пятой (!) Олимпиаде взяла 36-летняя американка Линдси Джекобеллис, которая вскоре добавила к нему титул в соревнованиях смешанных команд, причем вместе с ней в дебютировавшей в олимпийской программе дисциплине чемпионом стал опытнейший Ник Баумгартнер (40 лет и четвертые Игры).

В параллельном гигантском слаломе борьба развернулась нешуточная. У мужчин золото завоевал австриец Беньямин Карл, а у женщин первой стала знаменитая чешка Эстер Ледецка, которая также выступает в горных лыжах.

Три лучших момента

Смена поколений в мужском хафпайпе

Шон Уайт ехал в Пекин, не имея за плечами ни одной турнирной победы со времен золота Пхенчхана-2018. Более того, он с трудом завоевал место в заявке олимпийской сборной США по сноуборду, где в свои 35 был на 10 лет старше многих партнеров.

Однако Уайт оставался легендой и трехкратным олимпийским чемпионом, и многие не представляли, что очередные Игры (пятые в его карьере) не завершатся для американца четвертым подряд золотом. Вдобавок, Уайт заранее объявил об уходе из профессионального спорта после соревнований в Пекине, что добавляло всему символизма. Он квалифицировался в финал и упал в последнем заезде, пытаясь догнать лидеров – серебряного призера Скотти Джеймса и, в особенности, Хирано, который проиграл Уайту на двух предыдущих Олимпиадах.

Японец дважды исполнил в финале трипл корк и по праву принял от Уайта олимпийскую корону в мужском хафпайпе. Отныне мир сноуборда будет вдохновляться техникой и подвигами Хирано.

У женщин все сложилось более ожидаемо. Хлоя Ким не встретила серьезной конкуренции и защитила титул олимпийской чемпионки. На данный момент американке всего 21 год.

Парро выиграл золото после излечения от рака

В 2019 году у Макса Парро диагностировали лимфогранулематоз, но канадец прошел курс усиленной терапии и, к счастью, уже год спустя поборол заболевание. Следующим шагом для него стало долгожданное возвращение в сноуборд.

Когда канадец исполнил пару тройных прыжков на пути к золоту в слоупстайле, у многих наблюдавших за этим в сноу-парке Геньтин выступили слезы. Серебряный призер Пхенхчхана поднялся в итоге на высшую ступень пьедестала, опередив китайца Су Имина и соотечественника Марка Макморриса, завоевавшего третью подряд олимпийскую бронзу. Тем временем Су отреагировал на это историческим для Китая золотом в биг-эйре.

Долгожданный титул Джекобеллис

Болельщики со стажем помнят 2006 год, когда молодая Линдси Джекобеллис собственноручно лишила себя олимпийского золота Турина, неожиданно упав в финале соревнований по сноуборд-кроссу.

Такие разочарования людей немного слабее преследуют всю жизнь. Но не стальную американку, которая прилетела на свои пятые Игры в Пекин, чтобы поквитаться с судьбой и, наконец, забрать олимпийское золото.

И она это сделала, причем дважды. Сначала было индивидуальное золото в женском сноуборд-кроссе, а затем победа с 40-летним Ником Баумгартнером в дебютных соревнованиях среди смешанных команд.

Макс Парро, Су Имин и Марк Макморрис Фото © 2022 Getty Images

Что они сказали

«Это было то еще путешествие, и я просто счастлив... Сейчас меня переполняют эмоции, поддержка болельщиков, добрые слова от моих соперников здесь на финише... Я очень счастлив. Спасибо, сноуборд. Это любовь всей моей жизни. Это был прекрасный путь. Очень хочу увидеть, куда дальше пойдет этот вид спорта», –

комментарий после четвертого места в хафпайпе и завершения блистательной карьеры Шон Уайт давал со слезами на глазах.

«Никогда даже не думал о том, что рак меня победит. Но, конечно, боялся. Ты не знаешь, сработает ли лечение. Не знаешь, что приготовила тебе жизнь. Мне было 24 года, я был здоров и занимался спортом. И потом у меня обнаружили рак. Это может случиться с каждым. Но я не дал раку ни единого шанса. Я боролся изо всех сил каждый день», –

Макс Парро после пары тройных прыжков подряд и завоевания золота в слоупстайле о своем излечении от рака.

«Я приехала на эти Игры с другой тактикой. Хотела, чтобы они получились веселыми и запоминающимися, а не весь этот цирк. Собиралась получить свои впечатления, а не делать то, чего ждет пресса. Полагаю, я просто решила позаботиться о себе, и думаю, оно того определенно стоило», –

Линдси Джекобеллис, едва не выигравшая золото еще в 2006-м, о двух победах в Пекине.

Полный список призеров на Олимпиаде-2022 в Пекине

Биг-эйр, мужчины:

Золото: Су Имин (Китай)

Серебро: Монс Ройсланн (Норвегия)

Бронза: Макс Парро (Канада)

Биг-эйр, женщины:

Золото: Анна Гассер (Австрия)

Серебро: Зои Садовски-Синнотт (Новая Зеландия)

Бронза: Кокомо Мурасе (Япония)

Хафпайп, мужчины:

Золото: Хирано Аюму (Япония)

Серебро: Скотти Джеймс (Австралия)

Бронза: Ян Шеррер (Швейцария)

Хафпайп, женщины:

Золото: Хлоя Ким (США)

Серебро: Керальт Кастельет (Испания)

Бронза: Сэна Томита (Япония)

Слоупстайл, мужчины:

Золото: Макс Парро (Канада)

Серебро: Су Имин (Китай)

Бронза: Марк Макморрис (Канада)

Слоупстайл, женщины:

Золото: Зои Садовски-Синнотт (Новая Зеландия)

Бронза: Джулия Марино (США)

Бронза: Тесс Коуди (Австралия)

Параллельный гигантский слалом, мужчины:

Золото: Беньямин Карл (Австрия)

Серебро: Тим Мастнак (Словения)

Бронза: Вик Уайлд (ROC)

Параллельный гигантский слалом, женщины:

Золото: Эстер Ледецка (Чехия)

Серебро: Даниэла Ульбинг (Австрия)

Бронза: Глория Котник (Словения)

Сноуборд-кросс, мужчины:

Золото: Алессандро Хеммерле (Австрия)

Серебро: Элиот Гронден (Канада)

Бронза: Омар Визинтин (Италия)

Сноуборд-кросс, женщины:

Золото: Линдси Джекобеллис (США)

Серебро: Хлоэ Треспеш (Франция)

Бронза: Мерьета О’Дайн (Канада)

Сноуборд-кросс, смешанные команды:

Золото: США (Линдси Джекобеллис и Ник Баумгартнер)

Серебро: Италия (Микела Мойоли и Омар Визинтин)

Бронза: Канада (Мерьета О’Дайн и Элиот Гронден)