Шон Уайт: Легендарный американец размышляет о прошлом и будущем и благодарит сноуборд

Шон Уайт ушел из большого спорта. Выступив в хафпайпе на зимних Олимпийских играх-2022 в Пекине в конце своей феноменальной карьеры. Трехкратный олимпийский чемпион на своих последних соревнованиях занял четвертое место.

Но это практически ушло на второй план, когда Olympics.com беседовал с Уайтом в Чжанцзякоу.

Мы спросили у Уайта о детстве, когда его родители взяли в аренду дом на колесах и отправились в горы, поскольку жить в Калифорнии им оказалось не по карману.

Голос спортсмена дрожал.

«Я люблю свою семью. Они меня так поддерживали, особенно мама», – сказал он.

«Она говорила мне, что одного золота вполне достаточно (в Турине-2006). Но продолжать трудиться, даже после неудачи в Сочи, а потом завоевать еще одную золотую медаль в Пхенчхане...»

Задумчивый Уайт перенесся в раннюю эпоху сноуборда, когда около 20 лет назад он участвовал в элитных соревнованиях.

«Вспоминаю тот хафпайп… Помню, когда я начинал, трасса была вырыта лопатами».

«Многие из тех, кто берет у меня интервью, – люди моего возраста, с которыми я соревновался».

«Для меня большая честь заниматься этим до сих пор, и я горжусь шансом попрощаться и сказать спасибо за все».

«Воистину мне очень повезло», – сказал Уайт, и в его голосе отчетливо звучали усталость и волнение.

На голом таланте на такие высоты один Уайт забраться не смог бы, и в полной мере состоялся только благодаря поддержке других.

Недавно Уайт рассказал журналу People, что теперь понимает ветеранов, когда те сетовали на появление травм буквально из ниоткуда. Когда возраст берет свое, и сноубордисты теряют форму, вместе с вопросами гордости на первый план выходят и соображения безопасности.

Физиотерапевт Эстер Ли – одна из тех, кто позволила американцу выступать на топовом уровне до 35 лет. Она помогала Уайту на протяжении семи лет, а до этого работала с Сереной и Винус Уильямс.

«Вчера после соревнований у нас была продолжительная восстановительная сессия», – сказала Ли в интервью журналу People после отборочного этапа на Олимпиаду-2022.

«Мой подход заключается в том, чтобы пройти все тело и убедиться, что нигде не накапливается избыточное напряжение. Просто, когда спортсмены участвуют в соревнованиях, они испытывают исключительную нагрузку на тело», – добавила она.

«Моя задача – предотвратить возникновение травм», – сказала Ли.

Быть в хорошей физической форме, по ее словам, это еще только полдела.

«Другая половина – восстановление, забота о своем теле и его поддержка, – подчеркивает специалист. – Многие до сих пор не осознают это в полной мере, и именно на этом этапе роль физиотерапевта становится ключевой в вопросе заботы об общем состоянии организма».

Шон Уайт, его тренер Джей Джей Томас и физиотерапевт Эстер Ли по окончании соревнований в хафпайпе в Пекине-2022 Фото © 2022 Getty Images

Уайту наложили 62 шва на лицо после падения за пять месяцев до Пхенчхана-2018, где он завоевал свое третье и последнее золото.

Тренер Джей Джей Томас помогал спортсмену набрать форму.

«Уже через шесть недель в Австрии мы возобновили тренировки», – рассказал он в интервью журналу Springs.

«Я нервничал, поскольку не был уверен, что это безопасно».

«Постоянно говорил Шону, что нужно заканчивать тренировку, но он отказывался».

«В итоге поездка в Австрию вышла невероятно веселой. Она позволила Шону чуть расслабиться и начать путь назад на вершину».

Подход Томаса к делу заслуживает пристального внимания.

«В тот момент я прекрасно знал, как работает Шон. Мы вместе проделали много черновой работы».

Все получилось само собой. Томас долгие годы был примером для Уайта, он опередил его в квалификации к Солт-Лейк-Сити-2002, когда Уайту было всего 15 лет. Томас тогда в итоге завоевал бронзу.

«В юности я всерьез конкурировал с Шоном», – вспоминает Томас.

«Когда я стал старше, Шон уже соревновался исключительно сам с собой».

Томас стал тренером Уайта в 2016-м – через два года после неудачи в Сочи-2014, когда Уайт не попал в призы.

Уайт поглощен идеей повторить путь своего наставника.

«Меня спонсировали, когда мне было семь. Купили мне первую доску».

«Я все время думаю, может, я должен сделать это для следующего поколения... Направить их карьеру, помочь им. Рассказать о своих ошибках и всех уроках, которые я получил...»

Серебряный призер Пекина-2022 Скотти Джеймс надеется, что Уайт уделит свое внимание кое-кому повзрослее.

«Если у тебя найдется время, то есть еще четыре года, а мне нужна еще одна медаль. Так что если хочешь помочь мне...», – сказал Джеймс Уайту, когда они беседовали с Olympics.com после финала.

Уайт, кажется, не исключает такую возможность. И признает, что уже передал эстафету.

«Горжусь тобой, чувак», – говорит он Джеймсу. И извиняется за излишнюю эмоциональность.

«По-настоящему горжусь. Я потел, когда делал эти свичбэк-даблы, а ты мочишь их на раз-два. Здорово видеть, как ты играючи приземляешь их».

Ярче же всего выступил завоевавший золото японец Хирано Аюму.

Трипл корк – вершина технического мастерства, которая доступна современным сноубордистам. Этого приема нет даже в арсенале Уайта, но Хирано успешно выполнил его во второй и третьей попытках финала.

Уайт остался без медали, но сильно по этому поводу не переживает. Об окончании выдающейся карьеры американец рассказывал с мечтательными нотками в голосе.

«Вот и все. Чувствую себя свободным. Время тянулось так долго, каждый момент. Каждый час тянулся как вечность. В хорошем смысле слова», – сказал он.

«Весь этот путь до рампы. Вид, как солнце поднимается над горой и трибунами. Здесь безумно красиво», – заявил Уайт.

«Я просто пытаюсь выжать из всего максимальную радость, из каждого момента», – добавил спортсмен.

А что касается четвертого места?

«Как спортсмен я всегда хочу большего, но горжусь собой. Оставляю после себя целую спортивную жизнь, наследие», – заявил Уайт.

«Горжусь каждым моментом, так что спасибо вам. Спасибо сноуборду», – подытожил он.