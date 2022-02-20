Итоги соревнований по керлингу на Олимпиаде-2022 в Пекине - лучшие истории, моменты и рекорды

Керлинг в Пекине-2022 не оставил зрителей равнодушными. Новые действующие лица нарушили привычный порядок, судьбу золотых медалей впервые решил дополнительный энд, а Великобритания завоевала свои единственные медали на пекинской Олимпиаде.

Керлинг, или шахматы на льду, как его еще называют, стартовал за два дня до церемонии открытия. Столько надо было провести матчей. Драму и интригу подарили уже соревнования смешанных пар, которые проводились на Олимпиаде всего второй раз. Дебютанты этой дисциплины из Италии удивили мир и взяли золото, пройдя групповой этап и плей-офф без поражений.

Затем начались женские и мужские матчи и продолжались вплоть до 20 февраля. В последний день Олимпиады сборная Великобритании победила в финале. Днем ранее победу среди мужчин праздновали шведы. Только шведская команда не осталась без наград во всех трех дисциплинах.

Три лучших момента

1 - Италия дебютирует и берет золото без единого поражения

Видимо, перед Олимпиадой-2022 никто не рассказал итальянцам о расстановке сил в смешанных командах по керлингу.

Хотя Стефания Константини и Амос Мозанер дебютировали на Олимпиаде, это не помешало им завоевать золотые медали. Причем они выиграли все 11 матчей и в том числе катком прошлись по признанным фаворитам.

В финале они со счетом 8:5 одолели норвежцев Магнуса Недреготтена и Кристин Скаслиен - мужа с женой - и получили титул олимпийских чемпионов. Приятный сюрприз для Италии! Тем более что она принимает следующие зимние Игры - в 2026 году в Милане Кортине.

Итальянские керлингисты радуются золотой медали в миксте Фото © Justin Setterfield

2 - Никлас Эдин наконец получил высшую награду

Шведский скип Никлас Эдин наконец выиграл золотую медаль, после того как на трех предыдущих Олимпиадах занимал поочередно четвертое, третье и второе места. Его партнер Оскар Эрикссон стал самым титулованным керлингистом в истории Игр - у него четыре медали. Их команда в финале обыграла Великобританию 5:4, причем впервые для определения чемпиона понадобился экстра-энд. Это серебро, полученное в предпоследний день Игр, стало для Великобритании первой медалью в Пекине.

Никлас Эдин радуется золотой медали Фото © Richard Heathcote/Getty Images

3 - Британки берут золото

А в последний день Великобритания разжилась и первым золотом благодаря женской команде по керлингу. Ранее скип Ив Мюрхед выигрывала награды всех достоинств на чемпионатах мира и бронзу в Сочи-2014. Там она стала самым молодым скипом с олимпийской медалью. В Пхенчхане-2018 ее команда уступила в полуфинале, а затем и Японии (3:5) в матче за третье место. На сей они раз Мюрхед и Ко взяли реванш у японок в финале, обыграв их со счетом 10:3.

Женская сборная Великобритании с золотыми медалями Фото © 2022 Getty Images

Что они сказали

Я больше не работаю в магазине. Выступаю за спортивную сборную полиции. Так что теперь моя работа - это керлинг.

Итальянка Стефания Константини о том, будет ли она и дальше работать продавцом после завоевания золотой медали в миксте.

Сумасшедшая концовка турнира. Полуфинал и финал удались на славу, очень трудные матчи. Мы боролись до самого конца, в обоих матчах во многих ситуациях дело решали миллиметры. С ума сойти. Перед тем, как мы пришли сюда, хотелось спросить у кого-то: «Мы что, правда выиграли?».

Шведу Никласу Эдину не верится, что он стал олимпийским чемпионом после четвертого, третьего и второго мест на предыдущих Играх.

Вики [Райт] у нас в команде вроде матери. Она медсестра, и мы должны снять перед ней шляпу за то, что она делала во время [пандемии] коронавируса. Она работала в больнице и по-прежнему работает медсестрой несколько дней в неделю. Переживает за всех. Она бы руку отдала, чтобы помочь другому.

Скип британской сборной Ив Мюрхед всегда рада отметить других членов команды, особенно Вики Райт, которая во время пандемии совмещала работу в больнице с тренировками.

Полный список призеров на Олимпиаде-2022 в Пекине

Смешаные команды:

Золото: Стефания Константини и Амос Мозанер (Италия)

Серебро: Кристин Скаслиен и Магнус Недреготтен (Норвегия)

Бронза: Альмида де Валь и Оскар Эрикссон (Швеция)

Женщины:

Золото: Ив Мюрхед, Вики Райт, Джен Доддс и Хейли Дафф (Великобритания)

Серебро: Котоми Исидзаки, Юрика Есида, Юми Судзуки, Тинами Есида и Сацуки Фудзисава (Япония)

Бронза: Анна Хассельборг, Сара Макманус, Агнес Кнохенхауэр и София Мабергс (Швеция)

Мужчины:

Золото: Даниэль Магнуссон, Кристофер Сундгрен, Расмус Врано, Оскар Эрикссон и Никлас Эдин (Швеция)

Серебро: Брюс Моуэт, Хэмми Макмиллан, Бобби Лэмми и Грант Харди (Великобритания)

Бронза: Марк Николс, Бретт Галлант, Марк Кеннеди и Брэд Гушу (Канада)