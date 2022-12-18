В воскресенье, 18 декабря, в финальном матче чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре играют сборные Аргентины и Франции. При любом исходе встречи состоится историческое событие: либо сборная Франции защитит свой титул, чего на футбольных чемпионатах мира не случалось уже 60 лет, либо Лионель Месси все-таки сумеет привести свою сборную к Кубку мира на пятом для этого выдающегося аргентинского футболиста мундиале.

Все подробности этого исторического финала – в репортаже Olympics.

Чемпионат мира по футболу — 2022 в Катаре:

Финал. Аргентина – Франция - 2:0 (матч идет)

Голы: Месси (23, с пенальти) - 1:0, ди Мария (36) - 2:0

Онлайн-трансляцию финала смотрите здесь