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Аргентина – Франция. Финал чемпионата мира: онлайн-результат и итоги

18 декабря в финальном матче чемпионата мира – 2022 в Катаре сборная Аргентины встречается с командой Франции 

2 мин автор Владимир Юринов
disciplineФутбол
GettyImages-1450071429
(Фото © Getty Images)

В воскресенье, 18 декабря, в финальном матче чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре играют сборные Аргентины и Франции. При любом исходе встречи состоится историческое событие: либо сборная Франции защитит свой титул, чего на футбольных чемпионатах мира не случалось уже 60 лет, либо Лионель Месси все-таки сумеет привести свою сборную к Кубку мира на пятом для этого выдающегося аргентинского футболиста мундиале.

Все подробности этого исторического финала – в репортаже Olympics.

Чемпионат мира по футболу — 2022 в Катаре:

Финал. Аргентина – Франция - 2:0 (матч идет)

Голы: Месси (23, с пенальти) - 1:0, ди Мария (36) - 2:0

Онлайн-трансляцию финала смотрите здесь

О сборной Франции на чемпионате мира читайте здесь

О сборной Аргентины на чемпионате мира читайте здесь

Где смотреть?

Матч Аргентины и Франции в прямом эфире покажет канал «Матч ТВ». Полную информацию о телетрансляциях чемпионата мира – 2022 читайте здесь.

Чемпионат мира по футболу — 2022 в Катаре | По теме:

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