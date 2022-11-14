Футбол. Чемпионат мира 2022. Аргентина: состав, расписание матчей, звезды, где смотреть

Сборная Аргентины по футболу – одна из самых титулованных команд мира. Это подтверждают 15 титулов обладателя Кубка Америки и две победы на чемпионатах мира. Кроме того за команду играет один из лучших игроков 21 века – Лионель Месси. Турнир в Катаре наверняка станет для него последним в карьере.

Команда отобралась на ЧМ-2022 без особых проблем, заняв второе место в отборочном турнире в Южной Америке, уступив несколько очков Бразилии. Последний раз аргентинцы пропускали финальную часть в далеком 1970 году.

Итоговая заявка сборной Аргентины:

Вратари

Эмилиано Мартинес («Астон Вилла»), Херонимо Рульи («Вильярреал»), Франко Армани («Ривер Плейт»).

Защитники

Науэль Молина («Атлетико»), Маркос Акунья, Гонсало Монтиель (оба — «Севилья»), Кристиан Ромеро («Тоттенхэм»), Герман Пеццелла («Бетис»), Николас Отаменди («Бенфика»), Лисандро Мартинес («Манчестер Юнайтед»), Николас Тальяфико («Лион»), Хуан Фойт («Вильярреал»).

Полузащитники

Родриго Де Пауль («Атлетико»), Леандро Паредес («Ювентус»), Алексис Макалистер («Брайтон»), Гвидо Родригес («Бетис»), Алехандро Гомес («Севилья»), Энцо Фернандес («Бенфика»), Эсекиэль Паласиос («Байер»).

Нападающие

Анхель Ди Мария («Ювентус»), Лаутаро Мартинес («Интер»), Хулиан Альварес («Манчестер Сити»), Пауло Дибала («Рома»), Николас Гонсалес («Фиорентина»), Хоакин Корреа («Интер»), Лионель Месси («Пари Сен‑Жермен»).

Расписание матчей

Групповой этап (группа С)

22 ноября, 13:00 Аргентина – Саудовская Аравия

26 ноября, 22:00 Аргентина – Мексика

30 ноября 22:00 Польша – Аргентина

Плей-офф

1/8 финала

03 декабря, 22.00 1С – 2D

04 декабря, 28:00 1D – 2С

Четвертьфиналы

9 декабря, 18:00

9 декабря, 22:00

10 декабря, 18:00

10 декабря, 22:00

Полуфиналы

13 декабря, 22:00

14 декабря, 22:00

Матч за третье место

17 декабря, 18:00

Финал

18 декабря, 18:00

Главные звезды

Конечно, фигура Лионеля Месси выделяется на фоне остальных. 35-летний форвард установил большинство рекордов команды, но чуть ли не каждый новый матч в сборной продолжает обновлять уже собственные достижения. Понятно, что после перехода в «ПСЖ» многие посчитали, что Месси сдал. Однако никто не будет спорить, что за сборную он по-прежнему очень хорош. Капитан команды понимает, что в Катаре, вероятно, у него последний шанс поднять кубок чемпионов мира над головой. И сделает для этого все.

Помимо Месси стоит выделить других игроков атаки – вингер «Ювентуса» Анхель Ди Мария едет в Катар в неплохой форме, как и Пауло Дибала из «Ромы». Из полузащитников обращают на себя внимание Энцо Фернандес из «Бенфики» и Алехандро Гомес из «Севильи».

История выступлений на чемпионатах мира

Аргентина участвовала в первом чемпионате мира, в 1930 году и даже дошла на нем до финала. Но уже на следующем заняла только девятое место. В 1978 году команда впервые завоевала титул чемпионов мира. Турнир проходил как раз в Аргентине, поэтому перед своими болельщиками мотивация у сборной была огромной. Второй трофей появился в коллекции спустя 8 лет, в 1986-м. На том самом чемпионате мира в Мексике, на котором состоялся знаменитый гол рукой Диего Марадоны. Интересно, что команда могла взять два трофея подряд, но в 1990-м уступила в финале. В 2014-м аргентинцы снова дошли до финала, но уступили с минимальным счетом команде Германии.

Где смотреть

Все матчи сборной Аргентины на групповом этапе в прямом эфире можно будет смотреть на канале «Матч ТВ».