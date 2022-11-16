Футбол. Рейтинг сборных ФИФА на сегодня

Футбольный рейтинг сборных ФИФА или мировой рейтинг ФИФА (FIFA Men’s World Ranking) впервые был введен в декабре 1992 года. Трижды – в 1999, 2006 и 2018 годах в систему подсчета рейтинговых очков вносились серьезные корректировки. Нынешняя система основывается на системе рейтингов Эло – зависит от степени важности турнира и конкретного матча, а также от силы оппонентов. Рейтинг ФИФА традиционно публикуется несколько раз в год. Чаще всех по итогам года первое место в рейтинге ФИФА занимала сборная Бразилии (12 раз с 1994 по 2000 годы и с 2022 по 2006 годы), шесть раз лучшей была Испания, пять - Бельгия, три - Германия, два - Аргентина и один - Франция.
Olympics на этой страничке представляет актуальный мировой рейтинг ФИФА среди мужских команд.
Футбол. Рейтинг ФИФА среди мужских команд на 6 октября 2022 года (перед чемпионатом мира 2022 года)
- 1 (1). Бразилия - 1841.30 очка (CONMEBOL)
- 2 (2). Бельгия - 1816.71 (UEFA)
- 3 (3). Аргентина - 1773.88 (CONMEBOL)
- 4 (4). Франция - 1759.78 (UEFA)
- 5 (5). Англия - 1728.47 (UEFA)
- 6 (7). Италия - 1726.14 (UEFA)
- 7 (6). Испания - 1715.22 (UEFA)
- 8 (8). Нидерланды - 1694.51 (UEFA)
- 9 (9). Португалия - 1676.56 (UEFA)
- 10 (10). Дания 1666.57 (UEFA)
- 11 (11). Германия - 1650.21 (UEFA)
- 12 (15). Хорватия - 1645.64 (UEFA)
- 13 (12). Мексика - 1644.89 (CONCACAF)
- 14 (13). Уругвай - 1638.71 (CONMEBOL)
- 15 (16). Швейцария - 1635.92 (UEFA)
- 16 (14). США - 1627.48 (CONCACAF)
- 17 (17). Колумбия - 1611.04 (CONMEBOL)
- 18 (18). Сенегал - 1584.38 (CAF)
- 19 (19). Уэльс - 1569.82 (UEFA)
- 20 (22). Иран - 1564.61 (AFC)
- 21 (25). Сербия - 1563.62 (UEFA)
- 22 (23). Марокко - 1563.50 (CAF)
- 23 (21). Перу - 1561.01 (CONMEBOL)
- 24 (24). Япония - 1559.54 (AFC)
- 25 (20). Швеция - 1553.33 (UEFA)
- 26 (26). Польша - 1548.59 (UEFA)
- 27 (27). Украина - 1536.99 (UEFA)
- 28 (28). Республика Корея - 1530.30 (AFC)
- 29 (29). Чили - 1509.61 (CONMEBOL)
- 30 (30). Тунис - 1507.54 (CAF)
- 31 (34). Коста-Рика - 1503.59 (CONCACAF)
- 32 (31). Нигерия - 1498.47 (CAF)
- 33 (35). Россия - 1496.11 (UEFA)
- 34 (33). Австрия - 1492.95 (UEFA)
- 35 (32). Чехия - 1492.21 (UEFA)
- 36 (37). Венгрия - 1492.20 (UEFA)
- 37 (41). Алжир - 1489.10 (CAF)
- 38 (39). Австралия - 1488.72 (AFC)
- 39 (40). Египет - 1486.44 (CAF)
- 40 (45). Шотландия - 1479.53 (UEFA)
- 41 (43). Канада - 1475.00 (CONCACAF)
- 42 (36). Норвегия - 1473.04 (UEFA)
- 43 (38). Камерун - 1471.44 (CAF)
- 44 (44). Эквадор - 1464.39 (CONMEBOL)
- 45 (42). Турция - 1460.14 (UEFA)
- 46 (46). Мали - 448.85 (CAF)
- 47 (50). Парагвай - 1448.77 (CONMEBOL)
- 48 (52). Кот-д'Ивуар - 1443.06 (CAF)
- 49 (47). Ирландия - 1440.19 (UEFA)
- 50 (48). Катар - 1439.89 (AFC)
- Полный рейтинг ФИФА на 6 октября смотрите здесь