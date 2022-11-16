Футбол. Рейтинг сборных ФИФА на сегодня

Футбольный рейтинг сборных ФИФА или мировой рейтинг ФИФА (FIFA Men’s World Ranking) впервые был введен в декабре 1992 года. Трижды – в 1999, 2006 и 2018 годах в систему подсчета рейтинговых очков вносились серьезные корректировки. Нынешняя система основывается на системе рейтингов Эло – зависит от степени важности турнира и конкретного матча, а также от силы оппонентов. Рейтинг ФИФА традиционно публикуется несколько раз в год. Чаще всех по итогам года первое место в рейтинге ФИФА занимала сборная Бразилии (12 раз с 1994 по 2000 годы и с 2022 по 2006 годы), шесть раз лучшей была Испания, пять - Бельгия, три - Германия, два - Аргентина и один - Франция.

Olympics на этой страничке представляет актуальный мировой рейтинг ФИФА среди мужских команд.

Футбол. Рейтинг ФИФА среди мужских команд на 6 октября 2022 года (перед чемпионатом мира 2022 года)