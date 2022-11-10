Футбол. Чемпионат мира 2022. Франция: состав, расписание матчей, звезды, где смотреть

Сборная Франции по футболу – действующие чемпионы мира. В 2018-м они выиграли титул, обыграв в финале Хорватию. Интересно, что это только второй трофей такого уровня в длинной истории выступления трехцветных на чемпионатах мира. Первый был завоеван в 1998 году. Близко к титулу команда была и в 2006-м, но тогда в знаменитом финале уступила сборной Италии.

В отборе на ЧМ-2022 в Катаре Франция с 7 победами уверенно заняла первое место в группе. Еще было три ничьи, в том числе две с командой Украины. Но в Катар подопечные Дидье Дешама в любом случае едут в качестве одних из фаворитов турнира.

Состав команды

Вратари

Альфонс Ареола («Вест Хэм», Англия), Уго Льорис («Тоттенхэм», Англия), Стив Манданда («Ренн»).

Защитники

Люка Эрнандес («Бавария», Германия), Тео Эрнандес («Милан», Италия), Преснель Кимпембе («ПСЖ»), Ибраима Конате («Ливерпуль», Англия), Жюль Кунде («Барселона», Испания), Бенжамен Павар («Бавария», Германия), Вильям Салиба («Арсенал», Англия), Дайо Упамекано («Бавария», Германия), Рафаэль Варан («Манчестер Юнайтед», Англия).

Полузащитники

Эдуардо Камавинга («Реал Мадрид», Испания), Юссуф Фофана («Монако»), Маттео Гендузи («Марсель»), Адриан Рабьо («Ювентус», Италия), Орельен Тчуамени («Реал Мадрид», Испания), Жордан Верету («Марсель»).

Нападающие

Карим Бензема («Реал Мадрид», Испания), Кингсли Коман («Бавария», Германия), Усман Дембеле («Барселона», Испания), Оливье Жиру («Милан», Италия), Антуан Гризманн («Атлетико», Испания), Килиан Мбаппе («ПСЖ»), Кристофер Нкунку («Лейпциг», Германия).

Расписание матчей

Групповой этап. Группа D

22 ноября. 22.00. Франция – Австралия

26 ноября. 19.00. Франция – Дания

30 ноября. 18.00. Тунис – Франция

Плей-офф

1/8 финала

3 декабря, 22:00 1C – 2D

4 декабря, 22:00, 1D – 2C

Четвертьфиналы

9 декабря, 18:00

9 декабря, 22:00

10 декабря, 18:00

10 декабря, 22:00

Полуфиналы

13 декабря, 22:00

14 декабря, 22:00

Матч за третье место

17 декабря, 18:00

Финал

18 декабря, 18:00

Главные звезды

С момента ЧМ-2018 состав сборной Франции глобально не изменился. У команды заранее появилось молодое и очень сильное поколение, которое Дидье Дешам разбавляет опытными игроками. Например, в воротах, скорее всего, сыграет 35-летний Уго Льорис – основной голкипер «Тоттенхэма», рекордсмен по количеству матчей в сборной. Пусть и среди вратарей. В защите сплошные звезды – от Рафаэля Варана, который все же попал в заявку, несмотря на проблемы со здоровьем, до Тео Эрнандеса – защитника «Милана», которого давно хотят купить разные топ-клубы.

Единственная проблемная линия – полузащита. Из-за травм в Катар не поедут Поль Погба и Н’Голо Канте. Поэтому придется справляться малыми силами. Зато линия атаки – сплошь звезды. Здесь и Киллиан Мбаппе, и Карим Бензема, и Антуан Гризманн. Выбирать точно будет из кого.

История выступлений на турнире

Сборная Франции – ветеран чемпионатов мира. Она участвовала еще в первом розыгрыше турнира в 1930 году. Правда, тогда команда заняла только седьмое место. Но уже потом прогресс – 1/8 финала, четвертьфинал. А в 1958 году – третье место. Следующих медалей пришлось ждать долго, до 1986 года: тогда команда тоже взяла бронзу. Потом два раза французы не прошли квалификацию, а уже в 1998-м завоевали трофей.

В 21 веке французы дважды не выходили из группы и столько же раз играли в финалах. Из России они уехали с трофеем.

Где смотреть

Все матчи сборной Франции на групповом этапе в прямом эфире можно будет смотреть на канале «Матч ТВ».