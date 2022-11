Чемпионат мира по футболу 2022: талисман

Официального талисмана чемпионата мира по футболу 2022, судя по анимационному видео на официальном канале оргкомитета, выбирала комиссия в составе льва Вилли, перчика-халапеньо Пике и осьминога Пауля.

Первый в истории талисман мундиаля 1966, который проходил в Англии, и символ турнира 1986 в Мексике (того самого, где Диего Марадона забил «гол столетия» и привел сборную Аргентины к победе) выступали в основном наблюдателями, а решение принимал напористый и словоохотливый предсказатель со щупальцами. Осьминог-оракул за свою недолгую карьеру угадал двенадцать из четырнадцати исходов матчей Евро 2008 и ЧМ 2010. Неудивительно, что на его интуицию положились и в этот раз.

Из всех кандидатов больше всех жюри впечатлил Ла’иб из непостижимой метавселенной маскотов. Белый летающий платок-гутра (или куфия — традиционный арабский головной убор), чье имя переводится как «фантастически одаренный игрок», обладает супер-способностью открывать порталы в параллельные вселенные и даже влиять на результат футбольных матчей.

Жизнерадостный Ла’иб, официально вступивший в права наследника волка Забиваки 1 апреля 2022 года после официальной жеребьевки турнира, получил собственную предысторию. По легенде он принимал участие во многих знаковых моментах чемпионатов мира по футболу.

Ла’иб танцевал у углового флажка вместе с камерунцем Роже Милла, отмечая гол в ворота сборной Румынии на чемпионате мира 1990. Он же отвлекал защитников сборной Бельгии четыре года спустя, когда Саид Аль-Овайран точным ударом после феноменального слаломного прохода на 69 метров единственный раз в истории вывел Саудовскую Аравию в плей-офф мундиаля. В 2006-м Ла’иб в Берлине поднимал трофей чемпионов мира вместе с капитаном сборной Италии Фабио Каннаваро, а в 2014-м помогал вратарю Мануэлю Нойеру совершать невероятные сейвы на победном пути сборной Германии.

В Катаре обаятельный маскот также будет одновременно повсюду: в фан-зоне, на стадионах, сувенирной продукции, вдохновляя болельщиков и футболистов на турнире, который пройдет с 20 ноября по 18 декабря на восьми стадионах в пяти городах страны под девизом Now is All («Сейчас тот самый момент» — прим. Olympics). Ла’иб согласно задумке авторов поддержит на чемпионате тех, кто видит цель, работает изо всех сил и нацелен на реализацию мечты.

Мечта же организаторов чемпионата мира 2022 — сделать традиционный платок, прототип маскота, таким же узнаваемым символом турнира, каким в 2010 году в Южно-Африканской Республике стала столь полюбившаяся болельщикам вувузела.

Маскоты чемпионатов мира по футболу 1966 — 2022 Чемпионат мира Имя Краткое описание Англия 1966 Лев Вилли Лев в футболке с Юнион Джеком Мексика 1970 Хуанито Мальчик в сомбреро и форме сборной Мексики ФРГ 1974 Тип и Тап Мальчики в футболках сборной ФРГ Аргентина 1978 Гаучито Мальчик-гаучо в шляпе, шейном платке и футболке сборной Агентины Испания 1982 Наранхито Апельсин в форме сборной Испании Мексика 1986 Пике Перчик-халапеньо с усами и в сомбреро Италия 1990 Чао Человечек в примитивистском стиле в цветах итальянского флага с футбольным мячом вместо головы США 1994 Страйкер Пес в форме сборной США Франция 1998 Футикс Синий петушок с футбольным мячом Южная Корея/Япония 2002 Ато, Каз и Ник Оранжевое, фиолетовое и розовое компьютерные существа Германия 2006 Голео VI Плюшевый лев в футболке сборной Германии, держащий говорящий мяч по имени Пилле ЮАР 2010 Закуми Леопард в футболке сборной ЮАР Бразилия 2014 Фулеко Броненосец-армадил в футболке сборной Бразилии Россия 2018 Забивака Волк в очках и футболке сборной России Катар 2022 Ла'иб Белый платок-гутра с традиционным узором-каймой

