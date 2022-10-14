Футбол. Криштиану Роналду на чемпионатах мира

Португальский футболист Криштиану Роналду принял участие в четырех чемпионатах мира. Турнир в Катаре, который пройдет с 20 ноября по 18 декабря 2022 года, может стать для него пятым в карьере. В этом случае Криштиану сравняется по число мундиалей, на которых он был, с немцем Лотаром Маттеусом, мексиканцами Рафаэлем Маркесом и Антонио Карбахалем. Столько же турниров будет и в активе аргентинца Лионеля Месси, который также приедет на ЧМ-2022.

Что касается голов, то их Роналду забивал на каждом своем чемпионате мира. Всего их на данный момент семь. В 2006 году на турнире в Германии Криштиану забил однажды – в групповом матче с Ираном с пенальти. В 2010-м в ЮАР он отличился в игре с КНДР (один гол). В 2014-м в Бразилии звездный форвард снова отметился один раз – в игре с Ганой. В 2018-м на ЧМ в России ему удалось четыре раза поразить ворота соперника – трижды в игре с командой Испании и один раз – в матче со сборной Марокко.

Интересно, что все голы игрок забил на групповой стадии и ни одного в плей-офф. Ожидается, что соревнования в Катаре станут последним чемпионатом мира в карьере суперзвезды футбола. Сейчас игроку 37 лет. Сможет ли он пополнить свою голевую статистику на главном старте сборных?

Напомним, что Криштиану Роналду на заре своей карьеры, отмеченной пятью наградами «Золотой мяч», принял участие в Олимпийских играх 2004 года.