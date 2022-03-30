В европейской зоне завершилась основная часть отбора на ЧМ-2022 по футболу. Были разыграны две из трех последних путевок в Катар. Их получили сборные Португалии и Польши, которые в решающих матчах обыграли Турцию и Швецию. Последний участник ЧМ-2022 от Европы будет известен в июне, когда Украина сыграет полуфинальный матч с Шотландией. В финале победителя пары ждет Уэльс.

Главной сенсацией плей-офф стал вылет сборной Италии, которая уступила в своем полуфинале Северной Македонии 0:1. Команда Роберто Манчини владела большим преимуществом и допустила по своим воротам только два удара в створ. Один из них уже в добавленное время ко второму тайму. Он оказался голевым. Уныние охватило не только команду, но и всю страну, которая обожает футбол. Италия пропустит чемпионат мира второй раз подряд – в прошлом розыгрыше сборная также уступила в «стыках», но Швеции.

В решающем матче за путевку в Катар Северная Македония играла с Португалией. Фаворитам ни в коем случае нельзя было недооценивать неожиданного соперника. Об этом даже предупредил Криштиану Роналду.

«Я призываю фанатов: хочу, чтобы на «Драгау» вы показали, что такое ад. Вчера перед сном я думал о том, что хочу, чтобы из-за поддержки фанатов не было слышно наш гимн. Пусть фанаты споют его а капелла, чтобы показать наши страсть, силу и единство перед общей целью – выходом на чемпионат мира. Для нас предстоящий матч – это вопрос жизни и смерти», – сказал португалец Goal.com.

Поддержка фанатов действительно была нелишней с учетом, что Португалия в отличие от Италии не смогла завладеть большим преимуществом. Македонцы уверенно отбивались и несколько раз даже подходили к воротам соперника. В первом тайме португальцы нанесли только один удар в створ, который и оказался голевым. После ошибки Стефана Ристовки Роналду выкатил пас Бруну Фернандешу, который забил с 15 метров. После перерыва Северная Македония раскрылась и получила второй гол, тоже от Фернандеша. Повторить итальянское чудо они не смогли. А 37-летний Роналду поедет на пятый для себя чемпионат мира.

Во втором матче сборная Польши играла со Швецией. У поляков было очевидное преимущество, ведь в финал они вышли без борьбы из-за отстранения сборной России. Тем не менее, статистика была на стороне шведов – в последних семи матчах выиграли именно они. Плюс проблемы со здоровьем у лидеров сборной Польши – Роберта Левандовского и Войцеха Щесны. Оба рисковали пропустить матч, но все-таки вышли в старте.

В целом Швеция контролировала ход первого тайма, несмотря на то, что их главная звезда Златан Ибрагимович наблюдал за происходящим со скамейки. И «Тре Крунур» должны были забивать, но им это не удалось. А после перерыва ход матча изменил выход Гжегожа Крыховяка. Поляк умело действовал в чужой штрафной и заработал пенальти. Левандовски был точен. Шведы резко включились, едва не отыгрались, но в итоге пропустили – за ошибку наказал Петр Зелиньски. Ибрагимович вышел на поле при счете 0:2 и уже не смог ничего изменить.