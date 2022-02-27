Решение ФИФА: российская футбольная сборная будет играть под названием РФС 

Бюро Совета ФИФА (Международной федерации футбола) приняло первоначальные решения в отношении ситуации в Украине. Меры были определены президентом организации и президентами шест конфедераций, учитывая рекомендации Международного олимпийского комитета.

Среди них следующие меры:

– На территории России не будут проводиться международные соревнования, а домашние матчи сборной будут проведены на нейтральной территории и без зрителей.

– Команда ассоциации, представляющей Россию в ФИФА, будет участвовать в любом соревновании под названием «Российский футбольный союз», а не «Россия».

– В матчах с участием команд Российского футбольного союза не будет использоваться флаг или гимн России.

ФИФА продолжит диалог с МОК, УЕФА и другими спортивными организациями, чтобы определить любые дополнительные меры и санкции, включая потенциальное исключение из соревнований, которые могут быть применены в ближайшем будущем, если ситуация не улучшится в скором времени. Бюро Совета ФИФА оставляет за собой право в принятии всех этих решений.

Что касается предстоящих матчей квалификации чемпионата мира-2022, то ФИФА приняла к сведению позиции Польского футбольного союза, Футбольной ассоциации Чехии и Шведского футбольного союза, выраженные в социальных сетях, и уже вступила в диалог со всеми этими футбольными ассоциациями. ФИФА будет продолжать работать в тесном контакте, чтобы совместно найти подходящие и приемлемые решения.