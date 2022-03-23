Футбол. ЧМ-2022. Стыковые матчи в Европе. Что ждать и где смотреть

24 марта в Европе начнется последняя квалификационная стадия отборочного этапа на чемпионат мира по футболу 2022 года. Три последние путевки разыграют 11 команд. Изначально планировалось участие 12 сборных. Напомним, что ФИФА отстранила сборные команды России от всех соревнований под эгидой организации.

Формат проведения отбора следующий: все команды (кроме Польши) сначала сыграют в полуфинальном матче. В случае победы – выйдут в финал, где нужно выиграть еще раз, чтобы получить место на ЧМ-2022. Проще говоря, победа в одноматчевом противостоянии над двумя соперниками даст возможность поехать в Катар. Полуфиналы пройдут 24 марта, финалы – 29. Еще одно важное уточнение: матч Шотландия – Украина перенесен и, вероятно, состоится ближе к лету.

Поэтому сейчас расклад в борьбе за выход в финальную стадию чемпионата мира-2022 следующий:

ЧМ-2022. Стыковые матчи (Европа)

Путь А

Шотландия – Украина (перенесен)

Уэльс – Австрия

Путь B

Швеция – Чехия

Россия – Польша (матч отменен, Польша вышла в финал)

Путь C

Италия – Северная Македония

Португалия – Турция

После первых матчей команды встретятся внутри своей группы в финале. И определят будущего участника ЧМ-2022.

Безусловно, наибольший интерес вызывают матчи Пути C. Там после жеребьевки оказались Италия и Португалия – команды, которые теоретически могли бы претендовать на победу в финальной части. А теперь одна из них даже не поедет в Катар. Такой исход неприемлем ни для одной из команд: действующие чемпионы Европы по собственной глупости уже пропустили один чемпионат мира. Это случилось в 2018 году. Тогда в стыковых матчах они уступили Швеции и не попали в финальную часть впервые с 1958 года. Дальнейшая перезагрузка и приход на должность главного тренера Роберто Манчини изменили обстановку. Была победа на Евро-2020 и очень большие ожидания в отборе на ЧМ-2022. Но команда заняла второе место. И теперь вынуждена играть дополнительные матчи.

Соперник по полуфиналу – Северная Македония – участник финальной стадии Евро-2020. Вряд ли кто-то рассматривает эту команду как серьезного конкурента – скорее как разминку перед Португалией. Слишком высока разница в классе. Безусловно, македонцы не отдадут победу без борьбы. Но уж слишком мала вероятность сенсации. Интересно, что сборная Северной Македонии – одна из команд, которая поучаствовала в провале Италии в отборе на ЧМ-2018. Они встретились в групповом этапе, и в гостевом матче македонцы вырвали ничью 1:1.

Во втором полуфинале Пути C сыграют Турция и Португалия. Вероятно, турки перед жеребьевкой очень опасались такого исхода. Все-таки Португалия выиграла у них все пять официальных матчей. Последний – на групповом этапе Евро-2008 – тогда португальцы победили 2:0. Плюс – фигура Криштиану Роналду. По ходу отборочного цикла он побил мировой рекорд по голам за сборную. Сейчас в активе капитана сборной Португалии 115 забитых мячей.

Но козырь Турции – главный тренер. Штефан Кунц возглавил команду в сентябре. И под его руководством она еще не проигрывала.

«Путь С, конечно, самый трудный, – считает Кунц, слова которого приводит официальный сайт УЕФА. – Но прогресс команды, персонала и всей федерации с момента моего приезда дает надежду. Пока мы очень хотим, чтобы самый важный матч, финал «стыков», прошел в Турции. Было бы интересно узнать, на что мы способны».

Полуфинальные стыковые матчи пройдет 24 марта. Начало в 22.45. Финалы – 29 марта. Начало также в 22.45.

Трансляции игр будут доступны на каналах холдинга «Матч» и на сайте www.matchtv.ru.