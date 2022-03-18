Футбол. Лига Европы и Лига конференций. Результаты жеребьевки 1/4 финала и остальных стадий

В штаб-квартире УЕФА, расположенной в Ньоне, состоялась жеребьевка 1/4, 1/2 и финала футбольной Лиги Европы, а также соответствующих стадий Лиги конференций.

Четвертьфиналы Лиги Европы пройдут 7 и 14 апреля. Пары соперников следующие:

«РБ Лейпциг» (Германия) – «Аталанта» (Италия)

«Айнтрахт» (Германия) – «Барселона» (Испания)

«Вест Хэм» (Англия) – «Лион» (Франция)

«Брага» (Португалия) – «Рейнджерс» (Шотландия)

Полуфинальные игры пройдут 28 апреля и 5 мая: победитель первой пары встретится с победителем четвертой, а второй – с третьей. Финал состоится 18 мая на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье.

Четвертьфиналы Лиги конференций пройдут 7 и 14 апреля. Пары соперников следующие:

«Буде-Глимт» (Норвегия) – «Рома» (Италия)

«Фейеноорд» (Нидерланды) – «Славия Прага» (Чехия)

«Марсель» (Франция) – «ПАОК» (Греция)

«Лестер» (Англия) – ПСВ (Нидерланды)

Полуфинальные матчи пройдут 28 апреля и 5 мая. Победитель четвертой пары встретится с победителем первой, а второй – с третьей.

Первый в истории финал Лиги конференций состоится 25 мая в албанской Тиране на «Национал Арене».

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