Месси забивает рекордный гол на чемпионате мира — 2022 в Катаре

22 ноября в первом матче Аргентины на чемпионате мира по футболу в КатареЛионель Месси забил исторический гол в ворота команды Саудовской Аравии. Семикратный обладатель «Золотого мяча» стал первым аргентинцем, который смог забить на четырех чемпионатах мира (2006, 2014, 2018, 2022).

Чемпионат мира по футболу — 2022 в Катаре:

Ранее Мессии делил этот рекорд с соотечественниками Диего Марадоной и Габриэлем Батистутой. Кроме аргентинца на четырех чемпионатах мира забить голы удавалось только бразильцу Пеле, немцам Уве Зеелеру и Мирославу Клозе, а также португальцу Криштиану Роналду. Отметим, что последний может превзойти это достижение в Катаре — первый матч сборная Португалии сыграет 24 ноября против команды Ганы.

Также Лионель стал рекордсменом по числу участий в мировых первенствах — для него это уже пятый чемпионат. Ранее этого добивались только три футболиста.

Победная серия сборной Аргентины прервалась

Месси открыл счет на 10-й минуте первого матча группы С, реализовав пенальти. В первом тайме аргентинский форвард еще раз забил в ворота саудитов, но этот гол был отменен из-за офсайда. «Бело-голубые» не смогли сохранить преимущество во втором тайме, пропустив два гола в свои ворота — сначала на 48-й, а затем на 53-й минуте матча. Историческое достижение 35-летнего форварда обернулось прерванной рекордной серией для сборной — команда Аргентины не проигрывала на протяжении 36 матчей. До мирового рекорда, которым владеет сборная Италии (37 матчей) не хватило как раз одной победы.