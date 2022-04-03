Чемпионат мира по футболу-2022 в Катаре: расписание матчей и состав групп

21 ноября — 18 декабря 2022 года в Катаре пройдет чемпионат мира по футболу. В турнире будут участвовать 32 команды. 1 апреля на жеребьевке 29 команд узнали своих соперников по группе. Еще две путевки разыгрывают в межконтинентальном плей-офф: 13 и 14 июня пройдут матчи Коста-Рика — Новая Зеландия и Перу — Австралия/ОАЭ. А одну получит победитель стыков в европейской зоне: Уэльс ожидает соперника, который определится в матче Шотландия – Украина. Olympics публикует составы групп и полное расписание турнира.
Состав групп финальной части чемпионата мира по футболу-2022
Расписание матчей чемпионата мира по футболу-2022
Время указано местное (Доха, Катар, GMT+3)
21 ноября (понедельник)
Группа А
- 13:00 🇸🇳 Сенегал — 🇳🇱 Нидерланды
- 19:00 🇶🇦 Катар — 🇪🇨 Эквадор
Группа B
- 16:00 🏴 Англия — 🇮🇷 Иран
- 22:00 🇺🇸 США — 🇺🇦 Украина/ 🏴 Шотландия/ 🏴 Уэльс
22 ноября (вторник)
Группа С
- 13:00 🇦🇷 Аргентина — 🇸🇦 Саудовская Аравия
- 19:00 🇲🇽 Мексика — 🇵🇱 Польша
Группа D
- 16:00 🇩🇰 Дания — 🇹🇳 Тунис
- 22:00 🇫🇷 Франция — 🇦🇪 ОАЭ/ 🇦🇺 Австралия / 🇵🇪 Перу
23 ноября (среда)
Группа E
- 16:00 🇩🇪 Германия — 🇯🇵 Япония
- 19:00 🇪🇸 Испания — 🇨🇷 Коста-Рика / 🇳🇿 Новая Зеландия
Группа F
- 13:00 🇲🇦 Марокко — 🇭🇷 Хорватия
- 22:00 🇧🇪 Бельгия — 🇨🇦 Канада
24 ноября (четверг)
Группа G
- 13:00 🇨🇭 Швейцария — 🇨🇲 Камерун
- 22:00 🇧🇷 Бразилия — 🇷🇸 Сербия
Группа H
- 16:00 🇺🇾 Уругвай — 🇰🇷 Южная Корея
- 19:00 🇵🇹 Португалия — 🇬🇭 Гана
25 ноября (пятница)
Группа А
- 16:00 🇶🇦 Катар — 🇸🇳 Сенегал
- 19:00 🇳🇱 Нидерланды — 🇪🇨 Эквадор
Группа B
- 13:00 🇺🇦 Украина/ 🏴 Шотландия/ 🏴 Уэльс — 🇮🇷 Иран
- 22:00 🏴 Англия — 🇺🇸 США
26 ноября (суббота)
Группа С
- 16:00 🇵🇱 Польша — 🇸🇦 Саудовская Аравия
- 22:00 🇦🇷 Аргентина — 🇲🇽 Мексика
Группа D
- 13:00 🇹🇳 Тунис — 🇦🇪 ОАЭ/ 🇦🇺 Австралия / 🇵🇪 Перу
- 19:00 🇫🇷 Франция — 🇩🇰 Дания
27 ноября (воскресенье)
Группа E
- 13:00 🇯🇵 Япония — 🇨🇷 Коста-Рика / 🇳🇿 Новая Зеландия
- 22:00 🇪🇸 Испания — 🇩🇪 Германия
Группа F
- 16:00 🇧🇪 Бельгия — 🇲🇦 Марокко
- 19:00 🇭🇷 Хорватия — 🇨🇦 Канада
28 ноября (понедельник)
Группа G
- 13:00 🇨🇲 Камерун — 🇷🇸 Сербия
- 19:00 🇧🇷 Бразилия — 🇨🇭 Швейцария
Группа H
- 16:00 🇰🇷 Южная Корея — 🇬🇭 Гана
- 22:00 🇵🇹 Португалия — 🇺🇾 Уругвай
29 ноября (вторник)
Группа А
- 18:00 🇳🇱 Нидерланды — 🇶🇦 Катар
- 18:00 🇪🇨 Эквадор — 🇸🇳 Сенегал
Группа B
- 22:00 🇮🇷 Иран — 🇺🇸 США
- 22:00 🇺🇦 Украина/ 🏴 Шотландия/ 🏴 Уэльс — 🏴 Англия
30 ноября (среда)
Группа С
- 22:00 🇸🇦 Саудовская Аравия — 🇲🇽 Мексика
- 22:00 🇵🇱 Польша — 🇦🇷 Аргентина
Группа D
- 18:00 🇹🇳 Тунис — 🇫🇷 Франция
- 18:00 🇦🇪 ОАЭ/ 🇦🇺 Австралия / 🇵🇪 Перу — 🇩🇰 Дания
1 декабря (четверг)
Группа E
- 22:00 🇨🇷 Коста-Рика / 🇳🇿 Новая Зеландия — 🇩🇪 Германия
- 22:00 🇯🇵 Япония — 🇪🇸 Испания
Группа F
- 18:00 🇨🇦 Канада — 🇲🇦 Марокко
- 18:00 🇭🇷 Хорватия — 🇧🇪 Бельгия
2 декабря (пятница)
Группа G
- 22:00 🇨🇲 Камерун — 🇧🇷 Бразилия
- 22:00 🇷🇸 Сербия — 🇨🇭 Швейцария
Группа H
- 18:00 🇰🇷 Южная Корея — 🇵🇹 Португалия
- 18:00 🇬🇭 Гана — 🇺🇾 Уругвай
3 декабря (суббота)
⅛ финала
- 18:00 1 место группы А — 2 место группы В (1-я ⅛ финала)
- 22:00 1 место группы С — 2 место группы D (2-я ⅛ финала)
4 декабря (воскресенье)
⅛ финала
- 18:00 1 место группы D — 2 место группы C (3-я ⅛ финала)
- 22:00 1 место группы B — 2 место группы A (4-я ⅛ финала)
5 декабря (понедельник)
⅛ финала
- 18:00 1 место группы E — 2 место группы F (5-я ⅛ финала)
- 22:00 1 место группы G — 2 место группы H (6-я ⅛ финала)
6 декабря (вторник)
⅛ финала
- 18:00 1 место группы F — 2 место группы E (7-я ⅛ финала)
- 22:00 1 место группы H — 2 место группы G (8-я ⅛ финала)
9 декабря (пятница)
Четвертьфиналы
- 18:00 Победитель 5-й ⅛ финала — Победитель 6-й ⅛ финала (1-й четвертьфинал)
- 22:00 Победитель 1-й ⅛ финала — Победитель 2-й ⅛ финала (2-й четвертьфинал)
10 декабря (суббота)
Четвертьфиналы
- 18:00 Победитель 7-й ⅛ финала — Победитель 8-й ⅛ финала (3-й четвертьфинал)
- 22:00 Победитель 4-й ⅛ финала — Победитель 3-й ⅛ финала (4-й четвертьфинал)
13 декабря (вторник)
Полуфиналы
- 22:00 Победитель 2-го четвертьфинала — Победитель 1-го четвертьфинала
14 декабря (среда)
Полуфиналы
- 22:00 Победитель 4-го четвертьфинала — Победитель 3-го четвертьфинала
17 декабря (суббота)
- 🥉 18:00 Матч за третье место
18 декабря (воскресенье)
- 🥇🥈 18:00 Финал
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