Чемпионат мира по футболу-2022 в Катаре: расписание матчей и состав групп

21 ноября — 18 декабря 2022 года в Катаре пройдет чемпионат мира по футболу. В турнире будут участвовать 32 команды. 1 апреля на жеребьевке 29 команд узнали своих соперников по группе. Еще две путевки разыгрывают в межконтинентальном плей-офф: 13 и 14 июня пройдут матчи Коста-Рика — Новая Зеландия и Перу — Австралия/ОАЭ. А одну получит победитель стыков в европейской зоне: Уэльс ожидает соперника, который определится в матче Шотландия – Украина. Olympics публикует составы групп и полное расписание турнира.

Состав групп финальной части чемпионата мира по футболу-2022

Группа Команда 1 Команда 2 Команда 3 Команда 4 Группа А 🇶🇦 Катар 🇪🇨 Эквадор 🇸🇳 Сенегал 🇳🇱 Нидерланды Группа B 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Англия 🇮🇷 Иран 🇺🇸 США 🇺🇦 Украина /

🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Шотландия /

🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Уэльс Группа С 🇦🇷 Аргентина 🇸🇦 Саудовская Аравия 🇲🇽 Мексика 🇵🇱 Польша Группа D 🇫🇷 Франция 🇦🇪 ОАЭ /

🇦🇺 Австралия /

🇵🇪 Перу 🇩🇰 Дания 🇹🇳 Тунис Группа E 🇪🇸 Испания 🇨🇷 Коста-Рика /

🇳🇿 Новая Зеландия 🇩🇪 Германия 🇯🇵 Япония Группа F 🇧🇪 Бельгия 🇨🇦 Канада 🇲🇦 Марокко 🇭🇷 Хорватия Группа G 🇧🇷 Бразилия 🇷🇸 Сербия 🇨🇭 Швейцария 🇨🇲 Камерун Группа H 🇵🇹 Португалия 🇬🇭 Гана 🇺🇾 Уругвай 🇰🇷 Южная Корея

Расписание матчей чемпионата мира по футболу-2022

Время указано местное (Доха, Катар, GMT+3)

21 ноября (понедельник)

Группа А

13:00 🇸🇳 Сенегал — 🇳🇱 Нидерланды

🇸🇳 Сенегал — 🇳🇱 Нидерланды 19:00 🇶🇦 Катар — 🇪🇨 Эквадор

Группа B

16:00 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Англия — 🇮🇷 Иран

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Англия — 🇮🇷 Иран 22:00 🇺🇸 США — 🇺🇦 Украина/ 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Шотландия/ 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Уэльс

22 ноября (вторник)

Группа С

13:00 🇦🇷 Аргентина — 🇸🇦 Саудовская Аравия

🇦🇷 Аргентина — 🇸🇦 Саудовская Аравия 19:00 🇲🇽 Мексика — 🇵🇱 Польша

Группа D

16:00 🇩🇰 Дания — 🇹🇳 Тунис

🇩🇰 Дания — 🇹🇳 Тунис 22:00 🇫🇷 Франция — 🇦🇪 ОАЭ/ 🇦🇺 Австралия / 🇵🇪 Перу

23 ноября (среда)

Группа E

16:00 🇩🇪 Германия — 🇯🇵 Япония

🇩🇪 Германия — 🇯🇵 Япония 19:00 🇪🇸 Испания — 🇨🇷 Коста-Рика / 🇳🇿 Новая Зеландия

Группа F

13:00 🇲🇦 Марокко — 🇭🇷 Хорватия

🇲🇦 Марокко — 🇭🇷 Хорватия 22:00 🇧🇪 Бельгия — 🇨🇦 Канада

24 ноября (четверг)

Группа G

13:00 🇨🇭 Швейцария — 🇨🇲 Камерун

🇨🇭 Швейцария — 🇨🇲 Камерун 22:00 🇧🇷 Бразилия — 🇷🇸 Сербия

Группа H

16:00 🇺🇾 Уругвай — 🇰🇷 Южная Корея

🇺🇾 Уругвай — 🇰🇷 Южная Корея 19:00 🇵🇹 Португалия — 🇬🇭 Гана

25 ноября (пятница)

Группа А

16:00 🇶🇦 Катар — 🇸🇳 Сенегал

🇶🇦 Катар — 🇸🇳 Сенегал 19:00 🇳🇱 Нидерланды — 🇪🇨 Эквадор

Группа B

13:00 🇺🇦 Украина/ 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Шотландия/ 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Уэльс — 🇮🇷 Иран

🇺🇦 Украина/ 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Шотландия/ 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Уэльс — 🇮🇷 Иран 22:00 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Англия — 🇺🇸 США

26 ноября (суббота)

Группа С

16:00 🇵🇱 Польша — 🇸🇦 Саудовская Аравия

🇵🇱 Польша — 🇸🇦 Саудовская Аравия 22:00 🇦🇷 Аргентина — 🇲🇽 Мексика

Группа D

13:00 🇹🇳 Тунис — 🇦🇪 ОАЭ/ 🇦🇺 Австралия / 🇵🇪 Перу

🇹🇳 Тунис — 🇦🇪 ОАЭ/ 🇦🇺 Австралия / 🇵🇪 Перу 19:00 🇫🇷 Франция — 🇩🇰 Дания

27 ноября (воскресенье)

Группа E

13:00 🇯🇵 Япония — 🇨🇷 Коста-Рика / 🇳🇿 Новая Зеландия

🇯🇵 Япония — 🇨🇷 Коста-Рика / 🇳🇿 Новая Зеландия 22:00 🇪🇸 Испания — 🇩🇪 Германия

Группа F

16:00 🇧🇪 Бельгия — 🇲🇦 Марокко

🇧🇪 Бельгия — 🇲🇦 Марокко 19:00 🇭🇷 Хорватия — 🇨🇦 Канада

28 ноября (понедельник)

Группа G

13:00 🇨🇲 Камерун — 🇷🇸 Сербия

🇨🇲 Камерун — 🇷🇸 Сербия 19:00 🇧🇷 Бразилия — 🇨🇭 Швейцария

Группа H

16:00 🇰🇷 Южная Корея — 🇬🇭 Гана

🇰🇷 Южная Корея — 🇬🇭 Гана 22:00 🇵🇹 Португалия — 🇺🇾 Уругвай

29 ноября (вторник)

Группа А

18:00 🇳🇱 Нидерланды — 🇶🇦 Катар

🇳🇱 Нидерланды — 🇶🇦 Катар 18:00 🇪🇨 Эквадор — 🇸🇳 Сенегал

Группа B

22:00 🇮🇷 Иран — 🇺🇸 США

🇮🇷 Иран — 🇺🇸 США 22:00 🇺🇦 Украина/ 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Шотландия/ 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Уэльс — 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Англия

30 ноября (среда)

Группа С

22:00 🇸🇦 Саудовская Аравия — 🇲🇽 Мексика

🇸🇦 Саудовская Аравия — 🇲🇽 Мексика 22:00 🇵🇱 Польша — 🇦🇷 Аргентина

Группа D

18:00 🇹🇳 Тунис — 🇫🇷 Франция

🇹🇳 Тунис — 🇫🇷 Франция 18:00 🇦🇪 ОАЭ/ 🇦🇺 Австралия / 🇵🇪 Перу — 🇩🇰 Дания

1 декабря (четверг)

Группа E

22:00 🇨🇷 Коста-Рика / 🇳🇿 Новая Зеландия — 🇩🇪 Германия

🇨🇷 Коста-Рика / 🇳🇿 Новая Зеландия — 🇩🇪 Германия 22:00 🇯🇵 Япония — 🇪🇸 Испания

Группа F

18:00 🇨🇦 Канада — 🇲🇦 Марокко

🇨🇦 Канада — 🇲🇦 Марокко 18:00 🇭🇷 Хорватия — 🇧🇪 Бельгия

2 декабря (пятница)

Группа G

22:00 🇨🇲 Камерун — 🇧🇷 Бразилия

🇨🇲 Камерун — 🇧🇷 Бразилия 22:00 🇷🇸 Сербия — 🇨🇭 Швейцария

Группа H

18:00 🇰🇷 Южная Корея — 🇵🇹 Португалия

🇰🇷 Южная Корея — 🇵🇹 Португалия 18:00 🇬🇭 Гана — 🇺🇾 Уругвай

3 декабря (суббота)

⅛ финала

18:00 1 место группы А — 2 место группы В (1-я ⅛ финала)

1 место группы А — 2 место группы В (1-я ⅛ финала) 22:00 1 место группы С — 2 место группы D (2-я ⅛ финала)

4 декабря (воскресенье)

⅛ финала

18:00 1 место группы D — 2 место группы C (3-я ⅛ финала)

1 место группы D — 2 место группы C (3-я ⅛ финала) 22:00 1 место группы B — 2 место группы A (4-я ⅛ финала)

5 декабря (понедельник)

⅛ финала

18:00 1 место группы E — 2 место группы F (5-я ⅛ финала)

1 место группы E — 2 место группы F (5-я ⅛ финала) 22:00 1 место группы G — 2 место группы H (6-я ⅛ финала)

6 декабря (вторник)

⅛ финала

18:00 1 место группы F — 2 место группы E (7-я ⅛ финала)

1 место группы F — 2 место группы E (7-я ⅛ финала) 22:00 1 место группы H — 2 место группы G (8-я ⅛ финала)

9 декабря (пятница)

Четвертьфиналы

18:00 Победитель 5-й ⅛ финала — Победитель 6-й ⅛ финала (1-й четвертьфинал)

Победитель 5-й ⅛ финала — Победитель 6-й ⅛ финала (1-й четвертьфинал) 22:00 Победитель 1-й ⅛ финала — Победитель 2-й ⅛ финала (2-й четвертьфинал)

10 декабря (суббота)

Четвертьфиналы

18:00 Победитель 7-й ⅛ финала — Победитель 8-й ⅛ финала (3-й четвертьфинал)

Победитель 7-й ⅛ финала — Победитель 8-й ⅛ финала (3-й четвертьфинал) 22:00 Победитель 4-й ⅛ финала — Победитель 3-й ⅛ финала (4-й четвертьфинал)

13 декабря (вторник)

Полуфиналы

22:00 Победитель 2-го четвертьфинала — Победитель 1-го четвертьфинала

14 декабря (среда)

Полуфиналы

22:00 Победитель 4-го четвертьфинала — Победитель 3-го четвертьфинала

17 декабря (суббота)

🥉 18:00 Матч за третье место

18 декабря (воскресенье)

🥇🥈 18:00 Финал

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