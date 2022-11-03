Футбол. Чемпионат мира 2022. История главного трофея ФИФА

История одного из самых ценных и желанных спортивных трофеев на планете – футбольного Кубка мира – очень необычна, и иногда она напоминала настоящий детектив, в котором были и свои преступники, и свои герои. Она обросла легендами и традициями, и сегодня само прикосновение к этому уникальному трофею стало привилегией, доступной лишь избранным – главам государств и тем, кто в прежние годы завоевывал Кубок мира на футбольном поле.

Кубок Жюля Риме

Решение о проведении самостоятельного чемпионата мира под эгидой ФИФА было принято в 1928 году по инициативе третьего президента этой организации – француза Жюля Риме. Первый чемпионат мира решено было организовать в 1930 году, а местом его проведения был избран Уругвай – страна, сборная которой выиграла два предыдущих олимпийских футбольных турнира – в 1924 и 1928 годах.

Задача разработать дизайн трофея, который будет вручаться победителю чемпионата мира, была поставлена 55-летнему французскому скульптору Абелю Лафлеру. Он и создал Кубок, на несколько десятилетий ставший символом главного футбольного соревнования на планете. Произведение Лафлера представляло собой статуэтку древнегреческой крылатой богини победы Ники, держащей над головой восьмиугольный кубок. Идея этого дизайна была подсказана скульптору древнегреческой статуей Ники Самофракийской, которая была обнаружена в XIX веке на острове Самотраки, а затем передана в парижский Лувр.

Трофей был выполнен из позолоченного серебра с основанием из синего полудрагоценного камня – лазурита. Его высота составляла 35 сантиметров, а вес – 3,8 килограмма. К каждой из четырех сторон основания были прикреплены золотые пластины, на которых после каждого чемпионата мира предполагалось гравировать названия стран-победителей.

Трофей, который первоначально имел название Victory и неофициально именовавшийся просто Кубком мира, совершил свое первое путешествие летом 1930 года. На борту итальянского пассажирского судна «Конте Верде» он прибыл в Уругвай на первый чемпионат мира. На том же корабле в Монтевидео отправились сам Жюль Риме, а также три из четырех европейских сборных, принявших участие в турнире – команды Франции, Румынии и Бельгии. Первым обладателем трофея стала сборная Уругвая, капитан которой Хосе Насасси получил статуэтку богини Ники из рук Жюля Риме.

1930 год. Президент ФИФА Жюль Риме на презентации трофея в Монтевидео

Два последующих турнира – в 1934 и 1938 годах - выиграла сборная Италии, и этот факт привел к первому приключению в истории Кубка мира. К началу Второй мировой войны трофей находился в хранилище одного из банков Рима, и, желая обезопасить его на случай каких-то непредвиденных обстоятельств, вице-президент ФИФА итальянец Отторино Барасси изъял его оттуда и спрятал у себя под кроватью в обувной коробке. Именно там статуэтка богини Ники и находилась на протяжении всей войны, благополучно избежав всех опасностей.

В 1950 году трофей совершил очередное трансатлантическое путешествие – на сей раз в Бразилию, где после 12-летнего перерыва состоялся первый послевоенный чемпионат мира. Однако разыгрывался там он уже под новым названием Кубка Жюля Риме, которое трофей получил в 1946 году в честь человека, положившего начало его истории.

Подвиг Пиклс

В 1954 году, накануне пятого чемпионата мира, дизайн трофея впервые был незначительно изменен. Прежнее лазуритовое основание Кубка Жюля Риме было заменено на более высокое, чтобы на нем можно было выгравировать имена большего количества победителей. Впоследствии окажется, что это внешне не слишком принципиальное событие тоже будет иметь историческое значение.

Очередное невероятное приключение ожидало статуэтку богини Ники перед чемпионатом мира 1966 года в Англии. За четыре месяца до начала турнира Кубок Жюля Риме был выставлен в Центральном зале методистов в Вестминстере в рамках выставки редких марок Stanley Gibbons Stampex. И 20 марта 1966 года в момент, когда в другой части здания шла воскресная служба, трофей исчез из витрины. Похитителя интересовал именно футбольный Кубок, стоимость которого в те годы оценивалась примерно в 30 тысяч фунтов стерлингов – при том, что рядом с ним выставлялись редчайшие экземпляры почтовых марок, которые у коллекционеров могли стоить около трех миллионов фунтов.

Дальнейшие события напоминали настоящий детектив. Вскоре председатель Английской футбольной ассоциации и тогдашний руководитель клуба «Челси» Джо Мирс получил записку от человека, назвавшего себя «Джексоном», с предложением выкупить трофей за 15 тысяч фунтов. К сообщению в качестве доказательства был приложен съемный элемент с верхней части Кубка. Передача денег в обмен на трофей была запланирована перед «Стэмфорд Бридж», домашним стадионом «Челси». Заманив «Джексона» фальшивыми деньгами, детектив, выдававший себя за помощника Мирса, попытался заставить преступника привести его к украденному трофею. Но тот понял, что что-то не так, и попытался сбежать, выпрыгнув из движущейся машины. После драматического преследования преступник был все-таки арестован, и выяснилось, что это мелкий вор Эдвард Бечли с множеством предыдущих нарушений закона. Однако на допросе Бечли заявил, что не крал трофей, а всего лишь выступал в качестве посредника для человека, которого он называл «Поляк». Бечли приговорили к двум годам тюрьмы, но полиция так и не смогла найти организатора похищения. Судьба трофея по-прежнему оставалась неизвестной, и к участию в поисках Кубка Жюля Риме подключилась едва ли не вся Англия.

Счастливая развязка истории оказалась совершенно неожиданной. Через неделю после кражи трофея лодочник Дэвид Корбетт прогуливался со своей черно-белой собакой Пиклс породы колли в одном из районов на юго-востоке Лондона. Когда Корбетт остановился у телефонной будки, чтобы позвонить, четырехлетний пес вынюхал пакет, обернутый газетами и веревками, под одной из стоявших неподалеку машин. Сначала Корбетт был насторожен, подумав, что в свертке может быть бомба, но в конце концов поддался любопытству и развернул пакет. «Я поднял его, порвал бумагу и увидел Кубок. Потом бросился к своему дому и закричал жене: «Я нашел Кубок мира!», - вспоминал Корбетт свою много лет спустя в интервью Guardian.

1966 год. Полицейские Лондона демонстрируют находку Пиклс и Дэвида Корбетта

И сам Корбетт, и Пиклс, которого тот взял у своего брата еще щенком, потому что тот «слишком активно кусал мебель», стали национальными героями. Пес Пиклс, избавивший Англию от серьезного удара по репутации, стал в те дни настоящей телезвездой. Ведь именно благодаря ему капитан сборной Англии Бобби Мур смог поднять оригинальный Кубок Жюля Риме на лондонском стадионе «Уэмбли», когда сборная родоначальников футбола в первый и до сих пор единственный раз выиграла чемпионат мира. А Дэвид Корбетт и Пиклс были приглашены на праздничный банкет английской команды после завоевания трофея.

На какое-то время черно-белая собака Пиклс стала национальным героем Англии

Триумф и потеря Бразилии

С момента появления трофея было заранее оговорено, что страна, сборная которой выиграет чемпионат мира три раза, получит Кубок Жюля Риме в вечное хранение. Поначалу ближе всего к этому были Уругвай и Италия, на двоих выигравшие все четыре первых «мундиаля». Однако первой свою третью победу на чемпионате мира одержала Бразилия, выигравшая турниры в 1958-м, 1962-м и 1970-м годах. И после победы на чемпионате мира-1970, состоявшегося в Мексике, Бразилия получила право навсегда оставить у себя легендарную статуэтку богини Ники.

Однако факт прекращения постоянных перемещений по планете, к сожалению, не повлиял на сложную судьбу исторического трофея. А 1983 году он вновь был украден – на сей раз из штаб-квартиры Бразильской футбольной конфедерации в Рио-де-Жанейро. Теперь уже никакого хэппи-энда не случилось, и оригинальный Кубок Жюля Риме так и не был найден.

В 1984 году Бразильская футбольная конфедерация заказала копию трофея, и теперь их существует сразу две – первая была сделана британским ювелиром Джорджем Бердом по заказу Английской федерации еще в 1966 году – сразу после первой кражи. В настоящее время «английская копия» статуэтки богини Ники хранится в ФИФА.

В результате всех этих драматических событий единственная оригинальная часть трофея, без малого век назад созданного Абелем Лафлером, сохранившаяся до настоящего времени – то самое лазуритовое основание, замененное на более высокое еще в 1954 году, которое было обнаружено в 2015 году в хранилищах штаб-квартиры ФИФА в Цюрихе. Таким образом хотя бы какой-то фрагмент легендарной статуэтки сохранился и символизирует собой связь времен, эпох и исторических событий в мировом футболе.

Современный Кубок мира

С 1974 года чемпионам мира по футболу вручается новая версия трофея, именуемая Кубком мира. В конкурсе на разработку его дизайна приняли участие 53 работы скульпторов из семи стран, и победителем был выбран Кубок работы итальянца Сильвио Гаццаниги из Милана.

Нынешний трофей имеет высоту 36,5 сантиметров и изготовлен из 6,175 килограмма 18-каратного (75%) золота. У него круглая основа диаметром 13 сантиметров, выполненная из двух слоев малахита. Дизайн Кубка мира представляет собой дугообразные линии, идущие от основания по спирали вверх, которые образуют основу для золотой копии земного шара.

1974 год. Капитан сборной ФРГ Франц Беккенбауэр после победы в финальном матче чемпионата мира впервые получает новый Кубок мира

На основании трофея выгравированы слова FIFA World Cup. После чемпионата мира 1994 года к нижней части трофея была добавлена ​​табличка, на которой в вертикальном порядке выгравированы названия стран-победителей. После 2014 года этот фрагмент был изменен, и имена теперь располагаются по спирали, чтобы вместить больше победителей.

Отметим, что, в отличие от Кубка Жюля Риме, нынешний трофей чемпионата мира ФИФА больше нельзя выиграть навсегда. Он вообще очень редко меняет свои привычные условия пребывания. Новые правила гласят, что он остается во владении ФИФА и постоянно хранится в ее штаб-квартире в Цюрихе, за исключением особых мероприятий - таких как Trophy Tour, а также непосредственного проведения чемпионата мира ФИФА.

Победители чемпионатов мира теперь имеют возможность прикоснуться к Кубку мира лишь в день победы в финальном матче, а в постоянное владение получают за каждый выигранный турнир позолоченную бронзовую копию, называемую трофеем победителей чемпионата мира ФИФА.

Совсем скоро, уже 18 декабря нынешнего года, право прикоснуться к легендарному трофею - Кубка мира ФИФА - получат новые чемпионы мира по футболу. На его нижней части появится новая гравировка, и эта великая история продолжится.