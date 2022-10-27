Футбол. История чемпионатов мира. Первый «мундиаль»: Уругвай – 1930

Официальная история чемпионатов мира по футболу берет отсчет с 1930 года, когда в Уругвае состоялся первый подобный турнир. Игры прошли с 13 по 30 июля на трех стадионах города Монтевидео («Сентенарио», «Поситос» и «Гранд Парк Сентраль»), и в турнире приняли участие 13 сборных – Аргентина, Чили, Франция, Мексика, Югославия, Бразилия, Боливия, Уругвай, Перу, Румыния, США, Бельгия и Парагвай.

История и география

Выбор места проведения первого чемпионата мира был в значительной степени связан с тем, что сборная Уругвая в 1920-х годах считалась сильнейшей на планете. Именно уругвайцы выиграли золотые медали на двух подряд Олимпиадах – в 1924 году в Париже и в 1928 году в Амстердаме. Как раз успех олимпийских футбольных турниров и ажиотаж вокруг них стали своеобразным катализатором, подтолкнувшим ФИФА к идее организовать самостоятельный чемпионат мира под собственной эгидой. Решение о его проведении было принято 28 мая 1928 года – на Конгрессе ФИФА, который состоялся в Амстердаме именно в те дни, когда в столице Нидерландов шла летняя Олимпиада-1928.

Местом проведения ЧМ-1930 Уругвай был назван годом позже, но этот обоснованный со спортивной точки зрения выбор страны-хозяйки чемпионата мира наложил отпечаток на весь турнир. Логистические проблемы с приездом в Южную Америку привели к тому, что в первом чемпионате мира приняли участие всего четыре европейские сборные. А сам турнир так и остался единственным в истории футбольных ЧМ, для участия в котором не требовалось проходить квалификацию – в нем сыграли все 13 сборных, которые смогли добраться до Уругвая. Причем еще за два месяца до турнира в нем не собиралась участвовать вообще ни одна из сборных Европы, и их представительство удалось обеспечить лишь благодаря личным усилиям тогдашнего президента ФИФА Жюля Риме, а также организаторам, которые оплатили все расходы по пребыванию команд в Уругвае во время турнира.

Формула

На предварительной стадии 13 сборных были разбиты на четыре группы – в одной из них было четыре команды, а в остальных по три. В полуфинал выходили лишь победители групп, которыми стали сборные Аргентины, Югославии, Уругвая и США. Самыми драматичными оказались события в группах А и В. В первой из них главное соперничество развернулось между командами Аргентины и Франции, и судьбу матча между ними решил штрафной удар в исполнении аргентинца Луиса Монте на 81-й минуте. Вскоре после этого бразильский арбитр Алмейда Рего дал финальный свисток – на шесть минут раньше положенного. Лишь после долгих разбирательств игра была продолжена, но спасти матч сборная Франции в оставшиеся минуты так и не смогла.

В группе В состоялась главная сенсация предварительного этапа – уже в своем стартовом матче сборная Бразилии, считавшаяся одним из главных претендентов на золото, уступила со счетом 1:2 команде Югославии. Пропустив два мяча в первые 30 минут, бразильцы в оставшееся время смогли отыграть лишь один, и в итоге в полуфинал от этой группы прошла именно югославская сборная.

В матчах за выход в финал борьбы не получилось, и оба они закончились с одинаковым счетом 6:1 в пользу южноамериканских команд: Аргентина с таким результатом обыграла США, а Уругвай – Югославию.

Эпизод финального матча между сборными Уругвая и Аргентины на стадионе «Сентенарио» в Монтевидео

Финал

В матче за золотые медали первого чемпионата мира встретились сборные двух стран, столицы которых разделяет лишь залив Ла-Плата. Решающий матч прошел 30 июля 1930 года на стадионе «Сентенарио» в Монтевидео в предельно накаленной атмосфере. По официальной статистике аудитория финала составила 68346 человек, однако неофициальные источники утверждают, что на стадионе собралось не менее 90 тысяч болельщиков, из которых как минимум 10 тысяч прибыли на эту игру из Аргентины.

К перерыву сборная Аргентины вела со счетом 2:1 (на мяч уругвайца Пабло Дорадо голами ответили Карлос Пеуселье и Гильермо Стабиле). Однако во второй половине встречи три мяча в исполнении футболистов сборной Уругвая Педро Сеа, Сантоса Ириарте и Эктора Кастро позволили хозяевам чемпионата мира стать первыми обладателями трофея и получить Кубок Жюля Риме из рук самого президента ФИФА, в честь которого он и получил свое название.

Интересные факты

- Первый гол в истории чемпионатов мира забил француз Люсьен Лоран на 19-й минуте матча со сборной Мексики, состоявшемся 13 июля на стадионе «Поситос». В другом матче турнира между командами США и Бельгии, начавшемся в то же самое время на стадионе «Парк Сентраль», счет американцем Бартом Макги был открыт спустя четыре минуты.

- Финальный матч ЧМ-1930 игрался двумя разными мячами. По жеребьевке первый тайм был проведен мячом, предоставленным аргентинской стороной, а второй тайм – «уругвайским». По стечению обстоятельств каждая из сборных гораздо успешнее провела ту часть матча, которая игралась именно ее мячом.

- В составе сборной Уругвая обладателями золотых наград чемпионата мира 1930 года стали сразу шесть двукратных олимпийских чемпионов – Хосе Насасси, Хосе Леандро Андраде, Педро Сеа, Педро Петроне, Эктор Скароне и Сантос Урдинаран.