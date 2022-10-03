Футбол. Чемпионат мира: какие страны выигрывали турнир

С 20 ноября по 18 декабря в Катаре пройдет чемпионат мира по футболу. Как и Олимпийские игры, этот турнир проходит раз в четыре года.

Первое первенство планеты состоялось в Уругвае в 1930 году. С того времени титул был разыгран 21 раз. Какие страны выигрывали чемпионат мира по футболу? Их не так много, всего восемь.

Наибольшее количество раз чемпионат мира по футболу выигрывала Бразилия. Игроки этой страны становились лучшими пять раз – в 1958, 1962, 1970, 1994, 2002 годах.

По четыре титула у Германии и Италии. Немцы завоевывали кубок в 1954, 1974, 1990 годах (сборная ФРГ) и в 2014 году (сборная Германии). Итальянцы первенствовали в 1934, 1938, 1982, 2006 годах.

Дважды звания чемпионов мира добивались Аргентина, Франция и Уругвай. Аргентинцы – в 1978, 1986 годах, французы – в 1998, 2018 годах, уругвайцы – в 1930, 1950 годах.

По одному титулу у Англии (ЧМ-1966) и Испании (ЧМ-2010).

Шесть раз победу одерживали хозяева турнира: команда Уругвая в 1930-м, Италии – в 1934-м, Англии – в 1966-м, Германии (ФРГ) – в 1974-м, Аргентины – в 1978-м, Франции – в 1998-м.

Интересно, что бразильцы также приняли участие в наибольшем количестве чемпионатов мира – в 22. Представители Германии сыграли в 20 турнирах, Италии и Аргентины – в 18, Мексики – в 17, Англии, Франции и Испании – в 16, Уругвая и Бельгии – в 14. Все эти страны, за исключением Италии, примут участие в чемпионате мира 2022. Удивительно, но действующий чемпион Европы пропускает уже второй мундиаль, не пройдя квалификацию.