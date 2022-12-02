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Группа G: таблица, результаты, кто вышел в плей-офф на чемпионате мира по футболу — 2022 в Катаре

Бразилия, Сербия, Швейцария, Камерун — все о группе G на чемпионате мира по футболу — 2022, 20 ноября — 18 декабря

2 мин автор Тамара Романова
disciplineФутбол
GettyImages-1445232637
(Фото © Richard Heathcote/Getty Images)

20 ноября — 18 декабря 2022 года в Катаре пройдет чемпионат мира по футболу. В турнире будут участвовать 32 команды, которые сыграют в восьми группах. Команды, занявшие первые два места в группе, выходят в 1/8 финала.

Ищите ниже состав группы G, результаты всех матчей и итоговую турнирную таблицу.

ПО ТЕМЕ:

Состав | Группа G | Чемпионат мира по футболу — 2022 в Катаре

  • 🇧🇷 Бразилия
  • 🇷🇸 Сербия
  • 🇨🇭 Швейцария
  • 🇨🇲 Камерун

Результаты | Группа G | Чемпионат мира по футболу — 2022 в Катаре

24 ноября (четверг)

🇧🇷 Бразилия — 🇷🇸 Сербия | 2:0

🇨🇭 Швейцария — 🇨🇲 Камерун | 1:0

28 ноября (понедельник)

🇧🇷 Бразилия — 🇨🇭 Швейцария | 1:0

🇨🇲 Камерун — 🇷🇸 Сербия | 3:3

2 декабря (пятница)

🇷🇸 Сербия — 🇨🇭 Швейцария | 2:3

🇨🇲 Камерун — 🇧🇷 Бразилия | 1:0

Кто вышел в 1/8 финала? | Группа G | Чемпионат мира по футболу — 2022 в Катаре

  • 🇧🇷 Бразилия
  • 🇨🇭 Швейцария

5 декабря (понедельник)

22:00 1 место группы G (🇧🇷 Бразилия) — 2 место группы H (🇰🇷 Республика Корея) (6-я ⅛ финала)

6 декабря (вторник)

22:00 1 место группы H (🇵🇹 Португалия)  — 2 место группы G (🇨🇭 Швейцария) (8-я ⅛ финала)

Таблица | Группа G | Чемпионат мира по футболу — 2022 в Катаре

Легенда: И — игры, В — выигрыш, Н — ничья, П — поражения, Мячи +/– —разница забитых/пропущенных мячей.

МестоКомандаИВНПМячи +/-Очки
1🇧🇷 Бразилия320126
2🇨🇭 Швейцария320116
3🇨🇲 Камерун311104
4🇷🇸 Сербия3012-31

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