Группа G: таблица, результаты, кто вышел в плей-офф на чемпионате мира по футболу — 2022 в Катаре

Бразилия, Сербия, Швейцария, Камерун — все о группе G на чемпионате мира по футболу — 2022, 20 ноября — 18 декабря
20 ноября — 18 декабря 2022 года в Катаре пройдет чемпионат мира по футболу. В турнире будут участвовать 32 команды, которые сыграют в восьми группах. Команды, занявшие первые два места в группе, выходят в 1/8 финала.
Ищите ниже состав группы G, результаты всех матчей и итоговую турнирную таблицу.
🇧🇷 Бразилия — 🇷🇸 Сербия | 2:0
🇨🇭 Швейцария — 🇨🇲 Камерун | 1:0
🇧🇷 Бразилия — 🇨🇭 Швейцария | 1:0
🇨🇲 Камерун — 🇷🇸 Сербия | 3:3
🇷🇸 Сербия — 🇨🇭 Швейцария | 2:3
🇨🇲 Камерун — 🇧🇷 Бразилия | 1:0
22:00 1 место группы G (🇧🇷 Бразилия) — 2 место группы H (🇰🇷 Республика Корея) (6-я ⅛ финала)
22:00 1 место группы H (🇵🇹 Португалия) — 2 место группы G (🇨🇭 Швейцария) (8-я ⅛ финала)
Легенда: И — игры, В — выигрыш, Н — ничья, П — поражения, Мячи +/– —разница забитых/пропущенных мячей.
|Место
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи +/-
|Очки
|1
|🇧🇷 Бразилия
|3
|2
|0
|1
|2
|6
|2
|🇨🇭 Швейцария
|3
|2
|0
|1
|1
|6
|3
|🇨🇲 Камерун
|3
|1
|1
|1
|0
|4
|4
|🇷🇸 Сербия
|3
|0
|1
|2
|-3
|1
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