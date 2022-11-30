Сетка плей-офф чемпионата мира по футболу — 2022 в Катаре: кто вышел из групп, участники плей-офф ЧМ-2022

Рассказываем, кто сыграет в 1/8, 1/4, 1/2 и финале чемпионата мира по футболу в Катаре, 20 ноября — 18 декабря
20 ноября — 18 декабря 2022 года в Катаре проходит чемпионат мира по футболу, в котором принимают участие 32 команды. Групповой этап проходит с 20 по 2 декабря, плей-офф — с 3 по 14 декабря. 17 декабря будет сыгран матч за третье место, а 18-го мы узнаем имена чемпионов мира — 2022.
Olympics рассказывает, какие команды вышли из групп и кто сыграет в плей-офф турнира.
ПО ТЕМЕ:
|Группа
|Первое место
|Второе место
|Группа А
|🇳🇱 Нидерланды
|🇸🇳 Сенегал
|Группа B
|🏴 Англия
|🇺🇸 США
|Группа C
|🇫🇷 Франция
|🇦🇺 Австралия
|Группа D
|Станет известно 30 ноября
|Станет известно 30 ноября
|Группа E
|Станет известно 1 декабря
|Станет известно 1 декабря
|Группа F
|Станет известно 1 декабря
|Станет известно 1 декабря
|Группа G
|Станет известно 2 декабря
|Станет известно 2 декабря
|Группа H
|Станет известно 2 декабря
|Станет известно 2 декабря
📬Кликни и подпишись на канал Olympics в Telegram, чтобы первым узнавать новости о любимых атлетах и главных спортивных событиях
You May Like