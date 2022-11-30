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Сетка плей-офф чемпионата мира по футболу — 2022 в Катаре: кто вышел из групп, участники плей-офф ЧМ-2022

Рассказываем, кто сыграет в 1/8, 1/4, 1/2 и финале чемпионата мира по футболу в Катаре, 20 ноября — 18 декабря

3 мин автор Тамара Романова
disciplineФутбол
GettyImages-1444677975
(Фото © 2022 Getty Images)

20 ноября — 18 декабря 2022 года в Катаре проходит чемпионат мира по футболу, в котором принимают участие 32 команды. Групповой этап проходит с 20 по 2 декабря, плей-офф — с 3 по 14 декабря. 17 декабря будет сыгран матч за третье место, а 18-го мы узнаем имена чемпионов мира — 2022.

Olympics рассказывает, какие команды вышли из групп и кто сыграет в плей-офф турнира.

ПО ТЕМЕ:

Кто вышел из групп? | Чемпионат мира по футболу — 2022 в Катаре

Кто вышел из групп?
ГруппаПервое местоВторое место
Группа А🇳🇱 Нидерланды🇸🇳 Сенегал
Группа B🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Англия🇺🇸 США
Группа C🇫🇷 Франция🇦🇺 Австралия
Группа DСтанет известно 30 ноябряСтанет известно 30 ноября
Группа EСтанет известно 1 декабряСтанет известно 1 декабря
Группа FСтанет известно 1 декабряСтанет известно 1 декабря
Группа GСтанет известно 2 декабряСтанет известно 2 декабря
Группа HСтанет известно 2 декабряСтанет известно 2 декабря

Сетка плей-офф | Чемпионат мира по футболу — 2022 в Катаре

⅛ финала | 3 декабря (суббота)

  • 18:00 🇳🇱 Нидерланды — 🇺🇸 США (1-я ⅛ финала)
  • 22:00 1 место группы С — 🇦🇺 Австралия (2-я ⅛ финала)

⅛ финала | 4 декабря (воскресенье)

  • 18:00 🇫🇷 Франция — 2 место группы C (3-я ⅛ финала)
  • 22:00 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Англия — 🇸🇳 Сенегал (4-я ⅛ финала)

⅛ финала | 5 декабря (понедельник)

  • 18:00 1 место группы E — 2 место группы F (5-я ⅛ финала)
  • 22:00 1 место группы G — 2 место группы H (6-я ⅛ финала)

⅛ финала | 6 декабря (вторник)

  • 18:00 1 место группы F — 2 место группы E (7-я ⅛ финала)
  • 22:00 1 место группы H — 2 место группы G (8-я ⅛ финала)

Четвертьфиналы | 9 декабря (пятница)

  • 18:00 Победитель 5-й ⅛ финала — Победитель 6-й ⅛ финала (1-й четвертьфинал)
  • 22:00 Победитель 1-й ⅛ финала — Победитель 2-й ⅛ финала (2-й четвертьфинал)

Четвертьфиналы | 10 декабря (суббота)

  • 18:00 Победитель 7-й ⅛ финала — Победитель 8-й ⅛ финала (3-й четвертьфинал)
  • 22:00 Победитель 4-й ⅛ финала — Победитель 3-й ⅛ финала (4-й четвертьфинал)

Полуфинал | 13 декабря (вторник)

  • 22:00 Победитель 2-го четвертьфинала — Победитель 1-го четвертьфинала

Полуфинал | 14 декабря (среда)

  • 22:00 Победитель 4-го четвертьфинала — Победитель 3-го четвертьфинала

Матч за третье место | 17 декабря (суббота)

  • 🥉 18:00 Матч за третье место

Финал | 18 декабря (воскресенье)

  • 🥇🥈 18:00 Финал

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