Футбол. Чемпионат мира 2022. Все стадионы турнира в Катаре

Чемпионат мира 2022 года по футболу пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря, и 64 матча, входящие в его программу, будут сыграны на восьми стадионах. Каждая из арен примет как минимум семь матчей турнира, а наибольшее количество встреч – десять, включая финальный матч 18 декабря – пройдут на стадионе «Лусаил».

Всего восемь стадионов чемпионата мира – это самое маленькое количество арен главного турнира ФИФА за 44 года, минувшие с тех пор, когда ЧМ-1978 в Аргентине прошел на шести стадионах пяти городов. Правда, тогда в чемпионате мира принимали участие 16 сборных, а не 32, как сейчас, и его программа насчитывала лишь 38 матчей. Общее количество арен последующих футбольных ЧМ составляло от 9 (в 1994 году в США) до 20 (в 2002 году в Японии и Республике Корея). Матчи двух предыдущих турниров – в 2014 и 2018 годах – приняли по 12 стадионов.

Особенностью ЧМ-2022 станет и то, что все его арены находятся в непосредственной близости друг от друга, и на семь из восьми стадионов можно будет добраться на метрополитене столицы Катара – Дохи. При этом и восьмой, самый удаленный, стадион «Аль Байт» расположен менее, чем в 50 километрах от центра Дохи.

Olympics представляет все восемь арен Катара, на которых пройдут матчи чемпионата мира по футболу 2022 года.

Стадион «Лусаил»

Стадион «Лусаил» Фото © 2022 Getty Images

Главной ареной турнира станет стадион «Лусаил», который находится в одноименном городе-спутнике Дохи, расположенном примерно в 25 километрах от столицы. Вместимость арены – 80 тысяч зрителей, и стадион был официально открыт всего за два месяца до ЧМ-2022 – 9 сентября нынешнего года.

Внешне арена напоминает золотую чашу, и ее дизайн основан на декоративных мотивах оформления сосудов, которые были характерны для лучших образцов арабского национального искусства. Чемпионат мира 2022 года станет единственным турниром, который стадион «Лусаил» будет принимать в своем нынешнем виде. Впоследствии на этом месте планируется создать многофункциональный центр, и верхний ярус арены может быть перепрофилирован под открытые террасы.

Все матчи чемпионата мира 2022 на стадионе «Лусаил»

22 ноября. Группа C: Аргентина - Саудовская Аравия

24 ноября. Группа G: Бразилия - Сербия

26 ноября. Группа C: Аргентина - Мексика

28 ноября. Группа H: Португалия - Уругвай

30 ноября. Группа C: Саудовская Аравия - Мексика

2 декабря. Группа G: Камерун - Бразилия

5 декабря. 1/8 финала: 1H - 2G

9 декабря. Четвертьфинал

13 декабря. Полуфинал

18 декабря. Финал

Стадион «Аль Байт»

Стадион «Аль Байт» Фото © 2022 Getty Images

Арена, которая примет девять встреч ЧМ-2022, включая матч открытия между сборными Катара и Эквадора 20 ноября, вмещает 60 тысяч зрителей. Стадион был открыт 30 ноября 2021 года во время Кубка арабских государств.

Стадион получил свое название от «байт аль-шаар» — палаток, которыми исторически пользовались кочевые народы Катара и стран региона Персидского залива. Дизайн арены действительно напоминает шатер, и оформление ее внутренних помещений исполнено в стиле национальных мотивов. После ЧМ-2022 вместимость стадиона будет сокращена до 32 человек, так как верхний вестибюль планируется преобразовать в различные объекты. Уровень скайбокса превратят в пятизвездочный отель, а в здание стадиона войдут торговый центр, фуд-корт и многофункциональный зал.

Все матчи чемпионата мира 2022 на стадионе «Аль Байт»

20 ноября. Группа A: Катар - Эквадор

23 ноября. Группа F: Марокко - Сенегал

25 ноября. Группа B: Англия - США

27 ноября. Группа E: Испания - Германия

29 ноября. Группа A: Нидерланды - Катар

1 декабря. Группа E: Коста-Рика - Германия

4 декабря. 1/8 финала: 1B - 2A

10 декабря. Четвертьфинал

14 декабря. Полуфинал

Стадион 974

Стадион 974 Фото © 2022 Getty Images

Эта арена располагается в непосредственной близости от знаменитой прогулочной набережной Корниш в центре Дохи. Стадион вместимостью 40 тысяч зрителей был открыт 30 ноября 2021 года во время матча между сборными ОАЭ и Сирии на Кубке арабских государств.

Яркая арена, от которой открывается прекрасный вид на центральную часть столицы Катара, целиком собрана из модульных конструкций. После чемпионата мира-2022 ее можно будет полностью демонтировать и снова собрать стадион той же вместимости в другом месте, либо построить несколько небольших стадионов с использованием тех же самых модульных элементов.

Все матчи чемпионата мира 2022 на стадионе 974

22 ноября. Группа C: Мексика - Польша

24 ноября. Группа H: Португалия - Гана

26 ноября. Группа D: Франция - Дания

28 ноября. Группа G: Бразилия - Швейцария

30 ноября Группа H: Польша - Аргентина

2 декабря. Группа G: Сербия - Швейцария

5 декабря. 1/8 финала: 1G - 2H

Стадион «Аль Тумама»

Стадион «Аль Тумама» Фото © 2022 Getty Images

Арена вместимостью 40 тысяч зрителей была открыта 22 октября 2021 года на матче местных клубов «Аль Шадд» и «Аль Райан» и располагается в городской черте Дохи. Она примет восемь матчей турнира, в том числе один четвертьфинал.

Оригинальный дизайн стадиона имеет в своей основе куфию — традиционный головной убор, который носят мужчины на Ближнем Востоке. После ЧМ-2022 вместимость арены будет сокращена до 20 тысяч мест, и территория вокруг стадиона станет общественным спортивным центром с площадками для различных видов спорта, включая гандбол, волейбол, баскетбол и плавание.

Все матчи чемпионата мира 2022 на стадионе «Аль Тумама»

21 ноября. Группа A: Сенегал - Нидерланды

23 ноября. Группа E: Испания - Коста-Рика

25 ноября. Группа A: Катар - Сенегал

27 ноября. Группа F: Бельгия - Марокко

29 ноября. Группа B: Иран - США

1 декабря. Группа F: Канада - Марокко

4 декабря. 1/8 финала: 1D - 2C

10 декабря. Четвертьфинал

Международный стадион «Халифа»

Международный стадион «Халифа» Фото © 2022 Getty Images

Если большинство арен ЧМ-2022 были построены непосредственно к этому событию, то международный стадион «Халифа» имеет длинную историю. Он появился еще в 1976 году и был перестроен в 2017-м, после чего вместимость арены увеличилась до 45 тысяч зрителей. Стадион «Халифа» был главной ареной Азиатских игр-2006, принимал матчи Кубка Азии и клубного чемпионата мира по футболу, а в 2019 году стал местом проведения чемпионата мира по легкой атлетике.

Историческая двойная арка стадиона осталась нетронутой в ходе реконструкции, но теперь дополнена широким навесом над ней. Он поддерживает интеграцию территории стадиона с новой системой охлаждения воздуха, с успехом опробованной во время легкоатлетического ЧМ-2019. Стадион «Халифа» находится в самом сердце Aspire Zone - спортивной территории катарской столицы, ставшей эпицентром Азиатских игр 2006 года. В непосредственной близости от арены находится знаменитая башня Torch Doha, хорошая заметная из многих мест города.

Все матчи чемпионата мира 2022 на стадионе «Халифа»

21 ноября. Группа B: Англия - Иран

23 ноября. Группа E: Германия - Япония

25 ноября. Группа A: Нидерланды - Эквадор

27 ноября. Группа F: Хорватия - Канада

29 ноября. Группа A: Эквадор - Сенегал

1 декабря. Группа E: Япония - Испания

3 декабря. 1/8 финала: 1A - 2B

17 декабря. Матч за третье место

Стадион «Ахмед Бин Али»

Стадион «Ахмед Бин Али» Фото © 2022 Getty Images

Арена вместимостью 40 тысяч зрителей была открыта 18 декабря 2020 года, располагается в ближайшем пригороде Дохи под названием Аль Райан и примет семь матчей чемпионата мира-2022.

Разработкой дизайна стадиона занималась компания, которая создавала, в частности, проект реконструкции арены клуба «Манчестер Сити» в Англии. Особенностью этого дизайна является светящийся фасад, состоящий из узоров, характеризующих различные аспекты жизни населения Катара: важность семьи, красоту пустыни, здешнюю флору и фауну, а также местную и международную торговлю. Стадион является домашней ареной для одного из ведущих клубов страны – «Аль Райан», но после чемпионата мира-2022 его вместимость сократится почти вдвое, так как модульный верхний ярус предполагается перепрофилировать.

Все матчи чемпионата мира 2022 на стадионе «Ахмед Бин Али»

21 ноября. Группа B: США - Уэльс

23 ноября. Группа F: Бельгия - Канада

25 ноября. Группа B: Уэльс - Иран

27 ноября. Группа B: Япония - Коста-Рика

29 ноября. Группа B: Уэльс - Англия

1 декабря. Группа F: Хорватия - Бельгия

3 декабря. 1/8 финала: 1C - 2D

Стадион «Аль Джануб»

Стадион «Аль Джануб» Фото © 2022 Getty Images

Стадион расположен в пригороде Дохи Аль-Вакра, который еще относительно недавно был небольшим рыбацким поселком. Арена вместимостью 40 тысяч зрителей, была открыта в мае 2019 года, а во время чемпионата мира-2022 она примет семь матчей.

При разработке проекта стадиона архитекторы учли историческое прошлое Аль-Вакры, и его дизайн имеет в своей основе контуры парусов традиционных для стран Персидского залива лодок доу. Арена располагает собственной инновационной системой охлаждения и раздвижной крышей, благодаря чему может использоваться круглый год. Вокруг стадиона расположен парк Аль Джануб с велосипедными и беговыми дорожками, детскими игровыми площадками и большой прогулочной зеленой зоной.

Все матчи чемпионата мира 2022 на стадионе «Аль Джануб»

22 ноября. Группа D: Франция - Австралия

24 ноября. Группа G: Швейцария - Камерун

26 ноября. Группа D: Тунис - Австралия

28 ноября. Группа G: Камерун - Сербия

30 ноября. Группа D: Австралия - Дания

1 декабря. Группа H: Гана - Уругвай

5 декабря. 1/8 финала: 1E - 2F

Стадион «Эдьюкэйшн Сити»

Стадион «Эдьюкэйшн Сити» Фото © 2022 Getty Images

Уникальность арены, рассчитанной на 40 тысяч мест, которая примет восемь игр ЧМ-2022 (включая один четвертьфинал), стало то, что ее открытие состоялось в формате онлайн. Оно прошло в июне 2020 года во время виртуального мероприятия в честь героических усилий медицинских работников в период пандемии коронавируса.

Дизайн фасада стадиона представляет собой треугольники, образующие сложные ромбовидные геометрические узоры, которые меняют цвет по ходу движения солнца по небу. По замыслу архитекторов эти решения должны олицетворять качество, долговечность и устойчивость арены. Стадион находится в образовательном центре Катара и после чемпионата мира-2022 станет спортивным центром для местного сообщества – прежде всего, студентов и преподавателей. Уникальной особенностью «Эдьюкейшн Сити» является разработанная специально для этой арены система охлаждения, которая создает максимально комфортные условия для зрителей, игроков и официальных лиц.

Все матчи чемпионата мира 2022 на стадионе «Эдьюкэйшн Сити»

22 ноября. Группа D: Дания - Тунис

24 ноября. Группа H: Уругвай – Республика Корея

26 ноября. Группа C: Польша - Саудовская Аравия

28 ноября. Группа H: Республика Корея - Гана

30 ноября. Группа D: Тунис - Франция

2 декабря. Группа H: Республика Корея - Португалия

6 декабря. 1/8 финала: 1F - 2E

9 декабря. Четвертьфинал

Материал Olympics об истории главного трофея ФИФА, который будет вручен 18 декабря 2022 года на стадионе «Лусаил» можно прочитать здесь.