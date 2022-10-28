Футбол. История чемпионатов мира. От ЧМ-2006 до ЧМ-2018: все голы Лионеля Месси

Великий аргентинский футболист Лионель Месси дебютировал на чемпионатах мира в 2006 году в Германии, и предстоящий ЧМ-2022 в Катаре будет для него уже пятым по счету. Перед началом предстоящего «мундиаля» на счету Месси шесть забитых мячей в финальных турнирах чемпионатов мира.

Чемпионат мира – 2006

ЧМ-2006 в Германии стал первым в карьере Лионеля Месси, и на этом турнире он забил свой первый гол на «мундиалях». Это произошло во втором матче групповой стадии против сборной Сербии и Черногории, в котором Месси вышел на замену на 74-й минуте и сначала отдал результативную передачу на Эрнана Креспо, а затем забил и сам. Матч закончился со счетом 6:0 в пользу сборной Аргентины, а Месси стал самым молодым игроком, забившим гол в официальном матче национальной сборной своей страны – ему в день матча с Сербией и Черногорией не исполнилось еще 19 лет (если точно, то его возраст составлял 18 лет и 357 дней).

В других матчах ЧМ-2006 результативных действий в активе Месси не оказалось, а сборная Аргентины выбыла из турнира на стадии четвертьфинала.

Чемпионат мира – 2010

В пяти проведенных им матчах ЧМ-2010 в ЮАР Месси не забил ни одного мяча, хотя на этом турнире он вновь установил национальный рекорд. В матче группового этапа против Греции Месси вывел свою команду на поле с капитанской повязкой, в неполные (без двух дней) 23 года став самым молодым капитаном в истории национальной сборной своей страны.

А активе Месси на этом турнире оказалась лишь одна результативная передача (на Карлоса Тевеса в матче 1/8 финала против Мексики), а сборная Аргентины вновь не смогла преодолеть на этом турнире четвертьфинальный барьер.

На чемпионате мира-2010 Месси голов не забил, а четвертьфинал против сборной Германии стал последним матчем его команды на турнире Фото © 2010 Getty Images

Чемпионат мира – 2014

Бразильский ЧМ-2014 стал самым успешным в XXI веке для сборной Аргентины, занявшей на нем второе место, и персонально для Лионеля Месси, забившего на турнире четыре гола. Все они, правда, были забиты еще на групповой стадии – в ворота сборных Боснии и Герцеговины, Ирана и Нигерии (дважды). Примечательно, что три из своих четырех голов на ЧМ-2014 капитан аргентинцев провел ударами из-за пределов штрафной.

В плей-офф Месси отметился результативной передачей на Анхеля Ди Марию в матче 1/8 финала против Швейцарии, а также реализованным послематчевым пенальти в полуфинале против сборной Нидерландов. В итоге именно капитан сборной Аргентины был признан лучшим игроком ЧМ-2014, хотя в решающем матче его команда, пропустив гол в концовке дополнительного времени, уступила Германии – 0:1.

Чемпионат мира – 2018

ЧМ-2018 в России начался неудачно для лидера аргентинцев – в первом матче против исландцев Месси не реализовал пенальти, а его сборная довольствовалась ничьей (1:1). Затем аргентинцы уступили Хорватии (0:3), но в решающем матче за выход из группы против сборной Нигерии счет открыл именно Лионель Месси, забив свой шестой гол на «мундиалях». Таким образом, он стал третьим аргентинским футболистом после Диего Марадоны и Габриэля Батистуты, забивавшим голы на трех чемпионатах мира.

Правда, к командному успеху его достижение не привело. Из группы сборная Аргентины вышла, но в матче 1/8 финала уступила со счетом 3:4 будущему чемпиону – Франции, хотя Месси и отдал в этой встрече две голевые передачи.

Месси в эпицентре событий во время финала ЧМ-2014 Фото © 2014 Getty Images

Все голы Месси на чемпионатах мира

16 июня 2006 года. ЧМ-2006. Гельзенкирхен (Германия). Аргентина – Сербия и Черногория – 6:0 (счет после гола Месси на 88-й минуте – 6:0)

15 июня 2014 года. ЧМ-2014. Рио-де-Жанейро (Бразилия). Аргентина – Босния и Герцеговина – 2:1 (счет после гола Месси на 65-й минуте – 2:0)

21 июня 2014 года. ЧМ – 2014. Белу-Оризонте (Бразилия). Аргентина – Иран – 1:0 (счет после гола Месси на 90+1 минуте – 1:0)

25 июня 2014 года. ЧМ – 2014. Порту-Аллегри (Бразилия). Аргентина – Нигерия – 3:2 (счет после гола Месси на 3-й минуте – 1:0)

25 июня 2014 года. ЧМ – 2014. Порту-Аллегри (Бразилия). Аргентина – Нигерия – 3:2 (счет после гола Месси на 45-й минуте – 2:1)

26 июня 2018 года. ЧМ-2018. Санкт-Петербург (Россия). Аргентина – Нигерия – 2:1 (счет после гола Месси на 14-й минуте – 1:0)