Чемпионат мира по футболу в Катаре — 2022. Группа H | Состав и расписание. Кто сыграет со сборными Португалии и Уругвая?

Рассказываем, кто сыграет в группе H чемпионата мира по футболу — 2022, который пройдет с 20 ноября по 18 декабря в Катаре.