Чемпионат мира по футболу — 2022 в Катаре: результаты матчей

20 ноября — 18 декабря 2022 года в Катаре проходит чемпионат мира по футболу, в котором принимают участие 32 команды. Групповой этап пройдет с 20 по 2 декабря, плей-офф с 3 по 14 декабря. 17 декабря будет сыгран матч за третье место, а 18-го мы узнаем имена чемпионов мира — 2022.

Olympics следит за турниром — листайте ниже, чтобы найти результаты всех матчей.

Чемпионат мира по футболу — 2022 в Катаре:

20 ноября (воскресенье)

Группа А

🇶🇦 Катар — 🇪🇨 Эквадор | 0:2

16' (П) 🇪🇨 Э. Валенсия (Эквадор)

31' 🇪🇨 Э. Валенсия (Эквадор)

Чемпионат мира по футболу — 2022 в Катаре | По теме: