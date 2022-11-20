Чемпионат мира по футболу — 2022 в Катаре: результаты матчей

Полные результаты чемпионата мира по футболу в Катаре, 20 ноября — 18 декабря

Автор: Тамара Романова
Футбол
Фото © 2022 Getty Images

20 ноября — 18 декабря 2022 года в Катаре проходит чемпионат мира по футболу, в котором принимают участие 32 команды. Групповой этап пройдет с 20 по 2 декабря, плей-офф с 3 по 14 декабря. 17 декабря будет сыгран матч за третье место, а 18-го мы узнаем имена чемпионов мира — 2022.

Olympics следит за турниром — листайте ниже, чтобы найти результаты всех матчей.

Чемпионат мира по футболу — 2022 в Катаре:

20 ноября (воскресенье)

Группа А

🇶🇦 Катар — 🇪🇨 Эквадор | 0:2

  • 16' (П) 🇪🇨 Э. Валенсия (Эквадор)
  • 31' 🇪🇨 Э. Валенсия (Эквадор)

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