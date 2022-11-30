Чемпионат мира по футболу в Катаре — 2022: кто вышел из групп в 1/8 финала и сыграет с Бразилией, Францией и Аргентиной?

20 ноября — 18 декабря 2022 года в Катаре проходит чемпионат мира по футболу, в котором принимают участие 32 команды. Групповой этап проходит с 20 по 2 декабря, плей-офф — с 3 по 14 декабря. Первое и второе место каждой группы выходят в 1/8 финала. 17 декабря будет сыгран матч за третье место, а 18-го мы узнаем имена чемпионов мира — 2022.

Листайте ниже, чтобы узнать, какие команды вышли в 1/8 финала, какой был путь каждой из них, а также сетку плей-офф турнира.

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