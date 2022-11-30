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Чемпионат мира по футболу в Катаре — 2022: кто вышел из групп в 1/8 финала и сыграет с Бразилией, Францией и Аргентиной?

Рассказываем, какие команды вышли в плей-офф чемпионата мира по футболу в Катаре, 20 ноября — 18 декабря

5 мин автор Тамара Романова
disciplineФутбол
GettyImages-1444899276
(Фото © Stu Forster)

20 ноября — 18 декабря 2022 года в Катаре проходит чемпионат мира по футболу, в котором принимают участие 32 команды. Групповой этап проходит с 20 по 2 декабря, плей-офф — с 3 по 14 декабря. Первое и второе место каждой группы выходят в 1/8 финала. 17 декабря будет сыгран матч за третье место, а 18-го мы узнаем имена чемпионов мира — 2022.

Листайте ниже, чтобы узнать, какие команды вышли в 1/8 финала, какой был путь каждой из них, а также сетку плей-офф турнира.

ПО ТЕМЕ:

Кто вышел в плей-офф чемпионата мира по футболу — 2022 в Катаре?

Кто вышел в плей-офф чемпионата мира по футболу — 2022 в Катаре?
ГруппаПервое местоВторое место
Группа А🇳🇱 Нидерланды 🇸🇳 Сенегал
Группа B🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Англия 🇺🇸 США
Группа C🇫🇷 Франция 🇦🇺 Австралия
Группа D🇦🇷 Аргентина🇵🇱 Польша
Группа EСтанет известно 1 декабря Станет известно 1 декабря
Группа FСтанет известно 1 декабря Станет известно 1 декабря
Группа GСтанет известно 2 декабря Станет известно 2 декабря
Группа HСтанет известно 2 декабря Станет известно 2 декабря

Группа А | Кто вышел в плей-офф?

В группе А безоговорочным лидером стала команда Нидерландов. Голландцы не проиграли ни одного матча и вышли в 1/8 финала с первого места с 7 очками. «Оранжевые обыграли команды Катара и Сенегала (обе со счетом 2:0) и сыграли в ничью с Эквадором (1:1). В 1/8 команда Нидерландов сыграет со вторым местом группы B — командой США.

На втором месте с 6 очками финишировал Сенегал, благодаря победе над Эквадором в третьем туре. Сенегальцы открыли турнир с проигрыша команде Нидерландов (0:2), но одержали победу в двух следующих матчах: 1:3 в матче с Катаром и 1:2 в матче с Эквадором. В 1/8 команда Сенегала сыграет с первым местом группы B — командой Англии.

Группа B | Кто вышел в плей-офф?

В группе B с первого места в плей-офф вышла команда Англии с 7 очками — с двумя победами и одной ничьей в активе. Англичане начали турнир, выиграв команду Ирана с разгромным счетом 6:2, затем сыграли «по нулям» со сборной США и закончили с фанфарами, выиграв 3:0 у Уэльса. В 1/8 команда Англии сыграет со вторым местом группы А — командой Сенегала.

На втором месте команда США, судьба которой решилась в заключительном матче групповой стадии с Ираном. В активе американцев были две ничьих: 1:1 с Уэльсом и 0:0 с Англией. Но США смогли одержать вверх над Ираном (0:2), что позволило им подняться на вторую строчку с 5 очками. В 1/8 команда США сыграет с первым местом группы А — командой Нидерландов.

Группа C | Кто вышел в плей-офф?

В группе С с первого места с 6 очками в плей-офф вышла Аргентина, сенсационно уступившая команде Саудовской Аравии 1:2 в первом матче турнира. Однако затем «бело-голубые» выиграли у команд Мексики и Польши со счетом 2:0. Уже на групповой стадии турнира Лионель Месси установил несколько рекордов сборной. В 1/8 команда Аргентины сыграет со вторым местом группы D — командой Австралии.

В борьбе за второе место разыгралась настоящая драма — команда Польши, проиграв Аргентине в третьем туре, все равно смогла обойти мексиканцев по разнице забитых-пропущенных и выйти в плей-офф. Польша подошла к третьему туру с четырьмя очками в активе: победа над Саудовской Аравией 2:0 и «по нулям» с Мексикой. Мексиканцы же заработали только одно очко. Чтобы иметь шансы подняться на второе место комнаде Мексики нужно было выигрывать в последнем туре с разницей в счете минимум в два мяча, но этого не произошло. В 1/8 команда Польши сыграет с первым местом группы D — командой Франции.

Группа D | Кто вышел в плей-офф?

В группе D команда Франции досрочно вышла в плей-офф по результатам двух туров, обыграв команду Австралии 4:1 и команду Дании 2:1. В последнем матче французы сенсационно уступили Тунису 1:0, но смогли сохранить первую позицию с 6 очками и с преимуществом в три мяча по разнице забитых/пропущенных. В 1/8 команда Франции сыграет со вторым местом группы C — командой Польши.

На втором месте сенсационно оказалась команда Австралии, выиграв в третьем туре датчан со счетом 1:0. Австралийцы начали турнир с поражения французам (4:1), но затем смогли выиграть у Туниса 0:1. Благодаря победе в третьем туре команда Австралии набрала те же 6 очков, что и французы, уступив «Les Bleus» по разнице забитых-пропущенных. В 1/8 команда Австралии сыграет с первым местом группы C — командой Аргентины.

Группа G | Кто вышел в плей-офф?

Команда Бразилии досрочно вышла в плей-офф. Итоговое распределение мест в группе станет известно 2 декабря.

Группа H | Кто вышел в плей-офф?

Команда Португалии досрочно вышла в плей-офф. Итоговое распределение мест в группе станет известно 2 декабря.

1/8 финала, расписание | Чемпионата мира по футболу — 2022 в Катаре?

⅛ финала | 3 декабря (суббота)

  • 18:00 1 место группы А (🇳🇱 Нидерланды) — 2 место группы B (🇺🇸 США) (1-я ⅛ финала)
  • 22:00 1 место группы С (🇦🇷 Аргентина) — 2 место группы D (🇦🇺 Австралия) (2-я ⅛ финала)

⅛ финала | 4 декабря (воскресенье)

  • 18:00 1 место группы D (🇫🇷 Франция) — 2 место группы C (🇵🇱 Польша) (3-я ⅛ финала)
  • 22:00 1 место группы B (🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Англия) — 2 место группы А (🇸🇳 Сенегал) (4-я ⅛ финала)

⅛ финала | 5 декабря (понедельник)

  • 18:00 1 место группы E — 2 место группы F (5-я ⅛ финала)
  • 22:00 1 место группы G — 2 место группы H (6-я ⅛ финала)

⅛ финала | 6 декабря (вторник)

  • 18:00 1 место группы F — 2 место группы E (7-я ⅛ финала)
  • 22:00 1 место группы H — 2 место группы G (8-я ⅛ финала)

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