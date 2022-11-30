Чемпионат мира по футболу в Катаре — 2022: кто вышел из групп в 1/8 финала и сыграет с Бразилией, Францией и Аргентиной?

Рассказываем, какие команды вышли в плей-офф чемпионата мира по футболу в Катаре, 20 ноября — 18 декабря
20 ноября — 18 декабря 2022 года в Катаре проходит чемпионат мира по футболу, в котором принимают участие 32 команды. Групповой этап проходит с 20 по 2 декабря, плей-офф — с 3 по 14 декабря. Первое и второе место каждой группы выходят в 1/8 финала. 17 декабря будет сыгран матч за третье место, а 18-го мы узнаем имена чемпионов мира — 2022.
Листайте ниже, чтобы узнать, какие команды вышли в 1/8 финала, какой был путь каждой из них, а также сетку плей-офф турнира.
ПО ТЕМЕ:
|Группа
|Первое место
|Второе место
|Группа А
|🇳🇱 Нидерланды
|🇸🇳 Сенегал
|Группа B
|🏴 Англия
|🇺🇸 США
|Группа C
|🇫🇷 Франция
|🇦🇺 Австралия
|Группа D
|🇦🇷 Аргентина
|🇵🇱 Польша
|Группа E
|Станет известно 1 декабря
|Станет известно 1 декабря
|Группа F
|Станет известно 1 декабря
|Станет известно 1 декабря
|Группа G
|Станет известно 2 декабря
|Станет известно 2 декабря
|Группа H
|Станет известно 2 декабря
|Станет известно 2 декабря
В группе А безоговорочным лидером стала команда Нидерландов. Голландцы не проиграли ни одного матча и вышли в 1/8 финала с первого места с 7 очками. «Оранжевые обыграли команды Катара и Сенегала (обе со счетом 2:0) и сыграли в ничью с Эквадором (1:1). В 1/8 команда Нидерландов сыграет со вторым местом группы B — командой США.
На втором месте с 6 очками финишировал Сенегал, благодаря победе над Эквадором в третьем туре. Сенегальцы открыли турнир с проигрыша команде Нидерландов (0:2), но одержали победу в двух следующих матчах: 1:3 в матче с Катаром и 1:2 в матче с Эквадором. В 1/8 команда Сенегала сыграет с первым местом группы B — командой Англии.
В группе B с первого места в плей-офф вышла команда Англии с 7 очками — с двумя победами и одной ничьей в активе. Англичане начали турнир, выиграв команду Ирана с разгромным счетом 6:2, затем сыграли «по нулям» со сборной США и закончили с фанфарами, выиграв 3:0 у Уэльса. В 1/8 команда Англии сыграет со вторым местом группы А — командой Сенегала.
На втором месте команда США, судьба которой решилась в заключительном матче групповой стадии с Ираном. В активе американцев были две ничьих: 1:1 с Уэльсом и 0:0 с Англией. Но США смогли одержать вверх над Ираном (0:2), что позволило им подняться на вторую строчку с 5 очками. В 1/8 команда США сыграет с первым местом группы А — командой Нидерландов.
В группе С с первого места с 6 очками в плей-офф вышла Аргентина, сенсационно уступившая команде Саудовской Аравии 1:2 в первом матче турнира. Однако затем «бело-голубые» выиграли у команд Мексики и Польши со счетом 2:0. Уже на групповой стадии турнира Лионель Месси установил несколько рекордов сборной. В 1/8 команда Аргентины сыграет со вторым местом группы D — командой Австралии.
В борьбе за второе место разыгралась настоящая драма — команда Польши, проиграв Аргентине в третьем туре, все равно смогла обойти мексиканцев по разнице забитых-пропущенных и выйти в плей-офф. Польша подошла к третьему туру с четырьмя очками в активе: победа над Саудовской Аравией 2:0 и «по нулям» с Мексикой. Мексиканцы же заработали только одно очко. Чтобы иметь шансы подняться на второе место комнаде Мексики нужно было выигрывать в последнем туре с разницей в счете минимум в два мяча, но этого не произошло. В 1/8 команда Польши сыграет с первым местом группы D — командой Франции.
В группе D команда Франции досрочно вышла в плей-офф по результатам двух туров, обыграв команду Австралии 4:1 и команду Дании 2:1. В последнем матче французы сенсационно уступили Тунису 1:0, но смогли сохранить первую позицию с 6 очками и с преимуществом в три мяча по разнице забитых/пропущенных. В 1/8 команда Франции сыграет со вторым местом группы C — командой Польши.
На втором месте сенсационно оказалась команда Австралии, выиграв в третьем туре датчан со счетом 1:0. Австралийцы начали турнир с поражения французам (4:1), но затем смогли выиграть у Туниса 0:1. Благодаря победе в третьем туре команда Австралии набрала те же 6 очков, что и французы, уступив «Les Bleus» по разнице забитых-пропущенных. В 1/8 команда Австралии сыграет с первым местом группы C — командой Аргентины.
Команда Бразилии досрочно вышла в плей-офф. Итоговое распределение мест в группе станет известно 2 декабря.
Команда Португалии досрочно вышла в плей-офф. Итоговое распределение мест в группе станет известно 2 декабря.
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