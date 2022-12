Чемпионат мира по футболу в Катаре — 2022: кто вышел из групп в 1/8 финала и сыграет с Бразилией, Францией и Аргентиной?

Таблица. Чемпионат мира по футболу — 2022 в Катаре: кто выйдет в плей-офф, положение в группах A, B, C, D, E, F, G, H

На втором месте сенсационно оказалась команда Австралии , выиграв в третьем туре датчан со счетом 1:0. Австралийцы начали турнир с поражения французам (4:1), но затем смогли выиграть у Туниса 0:1. Благодаря победе в третьем туре команда Австралии набрала те же 6 очков, что и французы, уступив «Les Bleus» по разнице забитых-пропущенных. В 1/8 команда Австралии сыграет с первым местом группы C — командой Аргентины .

В группе D команда Франции досрочно вышла в плей-офф по результатам двух туров, обыграв команду Австралии 4:1 и команду Дании 2:1. В последнем матче французы сенсационно уступили Тунису 1:0, но смогли сохранить первую позицию с 6 очками и с преимуществом в три мяча по разнице забитых/пропущенных. В 1/8 команда Франции сыграет со вторым местом группы C — командой Польши .

