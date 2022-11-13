Футбол. Чемпионат мира 2022. Нидерланды: состав, расписание матчей, звезды, где смотреть

Сборную Нидерландов по футболу принято называть главными неудачниками чемпионатов мира. При россыпи звезд и действительно сильных поколений игроков команда ни разу не побеждала на чемпионатах Европы. При этом трижды играла в финалах. Сборная традиционно хороша в отборочных турнирах – в этот раз при Луи ван Гале она также заняла первое место в своей группе и считается претендентом на высокие места в Катаре

Итоговая заявка сборной Нидерландов:

Вратари

Юстин Бейло («Фейеноорд»), Андрис Нопперт («Херенвен»), Ремко Пасвер («Аякс»).

Защитники

Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»), Натан Аке («Манчестер Сити»), Дейли Блинд, Юрриен Тимбер (оба — «Аякс»), Дензел Думфрис, Стефан де Врей (оба — «Интер»), Маттейс де Лигт («Бавария»), Тирелл Маласиа («Манчестер Юнайтед»), Жереми Фримпонг («Байер»).

Полузащитники

Френки де Йонг («Барселона»), Стивен Бергейс, Кеннет Тейлор (оба — «Аякс»), Тен Копмейнерс, Мартен де Рон (оба — «Аталанта»), Коди Гакпо, Ксави Симонс (оба — ПСВ).

Нападающие

Мемфис Депай («Барселона»), Стивен Бергвейн («Аякс»), Винсент Янссен («Антверпен»), Люк де Йонг (ПСВ), Ноа Ланг («Брюгге»), Ваут Вегорст («Бешикташ»).

Расписание матчей

Групповой этап (группа А)

21 ноября, 19:00 Сенегал – Нидерланды

25 ноября, 19:00 Нидерланды – Эквадор

29 ноября 18:00 Нидерланды – Катар

Плей-офф

1/8 финала

03 декабря, 18.00 1А – 2B

04 декабря, 22:00 1B – 2A

Четвертьфиналы

9 декабря, 18:00

9 декабря, 22:00

10 декабря, 18:00

10 декабря, 22:00

Полуфиналы

13 декабря, 22:00

14 декабря, 22:00

Матч за третье место

17 декабря, 18:00

Финал

18 декабря, 18:00

Главные звезды

Во вратарской линии у Нидерландов нет больших имен. В этот раз в заявке три голкипера из местной лиги, при этом нет четкого понимания, кто будет основным. Зато начиная с линии обороны в составе появляются звезды. Главная – Вирджин ван Дейк из «Ливерпуля» – один из самых дорогих игроков на своей позиции в мире. В Катаре он может сыграть в паре с Маттейсом де Лигтом из «Баварии». Есть и другие большие имена – например, Тирелл Маласиа из «Манчестер Юнайтед» или Дензел Думфрис из «Интера».

Среди полузащитников три игрока также представляют чемпионат Нидерландов. Но все они там считаются чуть ли не главными талантами страны. Тот же Коди Гакпо по слухам уже одной ногой в «Манчестер Юнайтед». В этом сезоне атакующий полузащитник пока лучший по системе «гол+пас» во всей Европе.

В атаке постараются себя проявить Мемфис Депай, Люк де Йонг и остальные. Трудно говорить, что они находятся в особенной форме, однако чемпионат мира для них точно шанс на перезапуск карьеры.

История выступлений на чемпионатах мира

Нидерланды впервые выступили на чемпионате мира в 1934 году, где дошли до 1/8 финала. Аналогичный результат был и в 1938 году. А затем последовали несколько десятилетий пропуска финального турнира. В 1974 и 1978-м команда дважды подряд играла в финалах. Дальше снова спад. Возрождение произошло только в 21 веке, когда голландцы вышли в финал на чемпионате мира-2010 и полуфинал на чемпионате мира-2014. А на турнир в России команда даже не квалифицировалась.

Где смотреть

Все матчи сборной Нидерландов на групповом этапе в прямом эфире можно будет смотреть на канале «Матч ТВ».