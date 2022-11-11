Футбол. Чемпионат мира 2022. Англия: состав, расписание матчей, звезды, где смотреть

Сборная Англии в 19-й раз примет участие в финальном турнире чемпионата мира по футболу. Англичане пропустили три первых подобных турнира, состоявшиеся еще до Второй мировой войны, но с 1950 года являются их неизменными участниками. Сборная Англии уверенно преодолела квалификацию на чемпионат мира в Катаре, заняв первое место в европейской отборочной группе I, где соперниками «Трех львов» были команды Польши, Албании, Венгрии, Андорры и Сан-Марино. Одержав в десяти матчах отборочного турнира восемь побед при двух ничьих, англичане на пять очков опередили занявшую второе место сборную Польши.

Состав команды

Вратари

Джордан Пикфорд («Эвертон»), Аарон Рамсдейл («Арсенал»), Ник Поуп («Ньюкасл»)

Защитники

Киран Триппьер («Ньюкасл»), Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль»), Кайл Уокер («Манчестер Сити»), Бен Уайт («Арсенал»), Харри Магуайр («Манчестер Юнайтед»), Джон Стоунз («Манчестер Сити»), Эрик Дайер («Тоттенхэм»), Конор Коуди («Эвертон»), Люк Шоу («Манчестер Юнайтед»)

Полузащитники

Деклан Райс («Астон Вилла»), Джуд Беллингем («Боруссия» Дортмунд), Кэлвин Филлипс («Манчестер Сити»), Джордан Хендерсон («Ливерпуль»), Конор Галлахер («Челси»), Мэйсон Маунт («Челси»)

Нападающие

Харри Кейн («Тоттенхэм»), Каллум Уилсон («Ньюкасл»), Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед»), Рахим Стерлинг («Челси»), Букайо Сака («Арсенал»), Фил Фоден («Манчестер Сити»), Джек Грилиш («Манчестер Сити»), Джеймс Мэддисон («Лестер»)

Расписание матчей

Групповой этап (группа В)

21 ноября, 16:00 Англия – Иран

25 ноября, 22:00 Англия – США

29 ноября, 22:00 Уэльс – Англия

Плей-офф

1/8 финала

3 декабря, 18:00 А1 – В2

4 декабря, 22:00 В1 – А2

Четвертьфиналы

9 декабря, 18:00

9 декабря, 22:00

10 декабря, 18:00

10 декабря, 22:00

Полуфиналы

13 декабря, 22:00

14 декабря, 22:00

Матч за третье место

17 декабря, 18:00

Финал

18 декабря, 18:00

Главные звезды

Английская команда, занимающая перед турниром в Катаре пятое место в рейтинге ФИФА, обладает очень ровным подбором игроков во всех линиях. 20 футболистов из нынешнего состава участвовали в прошлогоднем чемпионате Европы и являются серебряными призерами ЕВРО-2020. Главной звездой сборной Англии можно считать бомбардира Харри Кейна, забившего 51 гол в 75 матчах за национальную команду. Примечательно, что 25 из 26 футболистов команды главного тренера Гарета Саутгейта выступают в клубах Английской премьер-лиги, и за рубежом своей страны играет лишь Джуд Беллингем из дортмундской «Боруссии».

История выступлений на чемпионатах мира

Единственный свой титул чемпиона мира сборная Англии завоевала на домашнем турнире в 1966 году, в дополнительное время благодаря хет-трику Джеффри Херста обыграв команду ФРГ – 4:2. С тех пор не только английская команда не смогла повторить свой успех, но и ни одному игроку после Херста больше не удавалось провести три мяча в финале чемпионата мира.

Еще дважды – на ЧМ-1990 и на ЧМ-2018 – футболистам Англии удавалось выйти в полуфинал, но оба раза они оставались на четвертом месте. Шесть раз английская команда останавливалась на чемпионатах мира на стадии четвертьфинала.

Где смотреть

Все матчи сборной Англии на групповом этапе и в плей-офф в прямом эфире можно будет смотреть на канале «Матч ТВ».