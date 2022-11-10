Футбол. Чемпионат мира 2022. Германия: состав, расписание матчей, звезды, где смотреть

Сборная Германии в 20-й раз принимает участие в финальной части чемпионата мира по футболу. В отборочном к мундиалю 2022 турнире Бундестим выиграла в своей группе девять матчей из десяти с общей разницей забитых и пропущенных мячей 36 – 4, и самой первой из всех сборных (кроме Катара) обеспечила себе место на главном футбольном событии четырехлетия.

Состав команды

Вратари

Мануэль Нойер («Бавария»), Марк-Андре тер Стеген («Барселона»), Кевин Трапп («Айнтрахт»).

Защитники

Армель Белла-Кочап («Саутгемптон»), Маттиас Гинтер («Фрайбург»), Кристиан Гюнтер («Фрайбург»), Тило Керер («Вест Хэм»), Лукас Клостерманн («РБ Лейпциг»), Давид Раум («РБ Лейпциг»), Антонио Рюдигер («Реал Мадрид»), Нико Шлоттербек («Боруссия» Дортмунд), Никлас Зюле («Боруссия» Дортмунд).

Полузащитники

Юлиан Брандт («Боруссия» Дортмунд), Леон Горетцка («Бавария») , Йозуа Киммих («Бавария»), Томас Мюллер («Бавария»), Джамаль Мусиала («Бавария»), Лерой Зане («Бавария»), Марио Гетце («Айнтрахт»), Илкай Гюндоган («Манчестер Сити»), Кай Хавертц («Челси»), Йонас Хофманн («Боруссия» Менхенгладбах).

Нападающие

Никлас Фюллькруг («Вердер»), Серж Гнабри («Бавария»), Карим Адейеми («Боруссия» Дортмунд), Юссуфа Мукоко («Боруссия» Дортмунд).

Главный тренер сборной Германии по футболу Ханс-Дитер Флик объявляет состав команды для поездки в Катар на чемпионат мира 2022 Фото © 2022 Getty Images

Расписание матчей

Групповой этап (группа E)

23 ноября, 16:00 Германия – Япония

27 ноября, 22:00 Испания – Германия

1 декабря, 22:00 Коста-Рика – Германия

Плей-офф

1/8 финала

5 декабря, 18:00 1E – 2F

6 декабря, 18:00, 1F – 2E

Четвертьфиналы

9 декабря, 18:00

10 декабря, 18:00

Полуфиналы

13 декабря, 22:00

14 декабря, 22:00

Матч за третье место

17 декабря, 18:00

Финал

18 декабря, 18:00

Главные звезды

Из числа игроков, выступавших за сборную Германии на победном для команды чемпионате мира 2014 года, в Катар поедут сразу четверо: защитник Маттиас Гинтер, автор единственного гола в финале Марио Гетце, рекордсмен по голам на мундиалях среди действующих футболистов Томас Мюллер (10 забитых мячей), а также один из лучших вратарей в истории Мануэль Нойер. Последние двое остаются лидерами Бундестим, которая традиционно строится вокруг мощной группы представителей мюнхенской «Баварии». На чемпионат мира сильнейшая команда Бундеслиги помимо Мюллера и Нойера делегирует полузащитников Леона Горетцку и Йозуа Киммиха (один из лучших опорников мира), вингера Лероя Зане, а также двух игроков группы атаки – Сержа Гнабри и 19-летнего Джамаля Мусиала, забившего в этом сезоне только в чемпионате 9 голов.

На один забитый мяч больше у Никласа Фюллькруга. Таранный форвард бременского «Вердера» в последний момент заменил в заявке травмированного Тимо Вернера (он наряду с Гнабри и Илкаем Гюндоганом забил больше всех среди игроков сборной Германии в отборе).

Оборона Бундестим по именами куда слабее и атакующей линии, и вратарской (там на смену Нойеру готовы прийти основной голкипер «Барселоны» Марк Андре тер Стеген). Единственный звездный защитник сборной Германии – опытнейший Антонио Рюдигер, играющий в стартовом составе мадридского «Реала».

История выступлений на чемпионатах мира

По количеству титулов чемпионов мира сборная Германии уступает только Бразилии. Бундестим побеждала на мундиалях 1954 (знаменитый финал против Венгрии известный как «Чудо в Берне»), 1974 (один из множества титулов поколения Франца Беккенбауэра, Герда Мюллера и Зеппа Майера), 1990 (1:0 с голом Андреаса Бреме с пенальти в ворота Аргентины, капитаном которой был Диего Марадона) и 2014 (вновь Аргентина, вновь единственный забитый мяч).

Кроме того, Германия четырежды занимала второе место (1966, 1982, 1986, 2002) и столько же – завершала турнир победой в матче за третье место (1934, 1970, 2006, 2010). Худший результат нынешний состав команды прекрасно помнит – в 2018 году Бундестим не смогла выйти из группы.

Где смотреть

Все матчи сборной Германии на групповом этапе в прямом эфире можно будет смотреть на канале «Матч ТВ».