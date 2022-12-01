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Группа E: таблица, результаты, кто вышел в плей-офф на чемпионате мира по футболу — 2022 в Катаре

Испания, Коста-Рика, Германия, Япония — все о группе B на чемпионате мира по футболу — 2022, 20 ноября — 18 декабря

2 мин автор Тамара Романова
disciplineФутбол
SAMURAI BLUE
(Фото © Getty Images)

20 ноября — 18 декабря 2022 года в Катаре пройдет чемпионат мира по футболу. В турнире будут участвовать 32 команды, которые сыграют в восьми группах. Команды, занявшие первые два места в группе, выходят в 1/8 финала.

Ищите ниже состав группы E, результаты всех матчей и итоговую турнирную таблицу.

ПО ТЕМЕ:

Состав | Группа E | Чемпионат мира по футболу — 2022 в Катаре

  • 🇪🇸 Испания
  • 🇨🇷 Коста-Рика
  • 🇩🇪 Германия
  • 🇯🇵 Япония

Результаты | Группа Е | Чемпионат мира по футболу — 2022 в Катаре

23 ноября (среда)

  • 🇩🇪 Германия — 🇯🇵 Япония | 1:2
  • 🇪🇸 Испания — 🇨🇷 Коста-Рика | 7:0

27 ноября (воскресенье)

  • 🇯🇵 Япония — 🇨🇷 Коста-Рика | 0:1
  • 🇪🇸 Испания — 🇩🇪 Германия | 1:1

1 декабря (четверг)

  • 🇨🇷 Коста-Рика — 🇩🇪 Германия2:4
  • 🇯🇵 Япония — 🇪🇸 Испания | 2:1

Кто вышел в 1/8 финала? | Группа Е | Чемпионат мира по футболу — 2022 в Катаре

  • 🇯🇵 Япония
  • 🇪🇸 Испания

5 декабря (понедельник)

18:00 1 место группы E (🇯🇵 Япония) — 2 место группы F (🇭🇷 Хорватия) (5-я ⅛ финала)

6 декабря (вторник)

18:00 1 место группы F (🇲🇦 Марокко) — 2 место группы E (🇪🇸 Испания) (7-я ⅛ финала)

Таблица | Группа E | Чемпионат мира по футболу — 2022 в Катаре

Легенда: И — игры, В — выигрыш, Н — ничья, П — поражения, Мячи +/– —разница забитых/пропущенных мячей.

МестоКомандаИВНПМячи +/-Очки
1🇯🇵 Япония320116
2🇪🇸 Испания311164
3🇩🇪 Германия311114
4🇨🇷 Коста-Рика3102-83

Чемпионат мира по футболу — 2022 в Катаре | По теме:

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