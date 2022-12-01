Группа E: таблица, результаты, кто вышел в плей-офф на чемпионате мира по футболу — 2022 в Катаре

Испания, Коста-Рика, Германия, Япония — все о группе B на чемпионате мира по футболу — 2022, 20 ноября — 18 декабря
20 ноября — 18 декабря 2022 года в Катаре пройдет чемпионат мира по футболу. В турнире будут участвовать 32 команды, которые сыграют в восьми группах. Команды, занявшие первые два места в группе, выходят в 1/8 финала.
Ищите ниже состав группы E, результаты всех матчей и итоговую турнирную таблицу.
18:00 1 место группы E (🇯🇵 Япония) — 2 место группы F (🇭🇷 Хорватия) (5-я ⅛ финала)
18:00 1 место группы F (🇲🇦 Марокко) — 2 место группы E (🇪🇸 Испания) (7-я ⅛ финала)
Легенда: И — игры, В — выигрыш, Н — ничья, П — поражения, Мячи +/– —разница забитых/пропущенных мячей.
|Место
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи +/-
|Очки
|1
|🇯🇵 Япония
|3
|2
|0
|1
|1
|6
|2
|🇪🇸 Испания
|3
|1
|1
|1
|6
|4
|3
|🇩🇪 Германия
|3
|1
|1
|1
|1
|4
|4
|🇨🇷 Коста-Рика
|3
|1
|0
|2
|-8
|3
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