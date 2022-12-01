Группа E: таблица, результаты, кто вышел в плей-офф на чемпионате мира по футболу — 2022 в Катаре

20 ноября — 18 декабря 2022 года в Катаре пройдет чемпионат мира по футболу. В турнире будут участвовать 32 команды, которые сыграют в восьми группах. Команды, занявшие первые два места в группе, выходят в 1/8 финала.

Ищите ниже состав группы E, результаты всех матчей и итоговую турнирную таблицу.

ПО ТЕМЕ:

Состав | Группа E | Чемпионат мира по футболу — 2022 в Катаре