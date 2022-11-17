Футбол. Чемпионат мира 2022. Кто войдет в Катаре в «Двойной золотой клуб»?

На чемпионате мира 2022 года по футболу в составах трех сборных – Бразилии, Аргентины и Мексики – выступят 15 игроков, которые в случае успеха их команд в Катаре пополнят символический «Двойной золотой клуб», объединяющий футболистов, которые выигрывали и чемпионат мира, и олимпийский турнир. В таком случае подобное событие вполне можно будет считать историческим, так как клуб этот не пополнялся уже 84 года – с чемпионата мира-1938.

13 уругвайцев и 4 итальянца

На сегодняшний день подобного успеха добивались футболисты лишь двух стран – Уругвая и Италии. В составе сборной Уругвая, выигравшей в 1930 первый чемпионат мира по футболу, было сразу 13 олимпийских чемпионов, которые и стали таким образом первыми членами символического клуба. При этом шестеро уругвайцев - – Хосе Насасси, Хосе Леандро Андраде, Педро Сеа, Педро Петроне, Эктор Скароне и Сантос Урдинаран – были к моменту победы на домашнем «мундиале» уже двукратными олимпийскими чемпионами, выиграв в составе своей сборной Игры 1924 года в Париже и 1928 года в Амстердаме. Остальные семеро имели в активе по одной олимпийской победе: Соило Сальдомбиде завоевал золотую медаль в 1924-м, а Хуан Ансельмо, Эктор Кастро, Лоренцо Фернандес, Альваро Хестидо, Доминго Техера и Анхель Мелоньо – в 1928-м. При этом конкуренция в этой команде звездного уругвайского поколения была настолько высока, что Мелоньо не провел на поле ни одной минуты ни на олимпийском турнире в Антверпене, ни на чемпионате мира-1930. Однако, постоянно находясь в запасе, он был полноправным членом своей сборной и стал обладателем золотых наград на обоих турнирах.

Сборной Италии в 1930-е годы также удался похожий золотой хет-трик – с той лишь разницей, что итальянцы дважды выигрывали чемпионаты мира (в 1934-м и 1938-м) и лишь один раз Олимпиаду (в 1936-м). Игроков, завоевывавших золото и на Олимпиаде, и на ЧМ в этом итальянском поколении оказалось всего четверо – это защитники Альфредо Фони, Пьетро Рава, Уго Локателли и нападающий Серджио Бертони. Причем все эти футболисты выиграли лишь один из двух золотых для Италии чемпионатов мира, и сделали они это именно в 1938 году.

С тех пор, как это ни удивительно, список футболистов, побеждавших и на Олимпиадах, и на ЧМ, больше не пополнялся, и на сегодняшний день этот «Двойной золотой клуб» насчитывает лишь 17 фамилий.

Сборная Уругвая перед финальным матчем чемпионата мира-1930. Большинство игроков этого состава уже имели к тому моменту титул олимпийских чемпионов

Исторический шанс для 15 игроков

В Катаре-2022 этот исторический список могут пополнить футболисты трех команд. В сборной Аргентины это олимпийские чемпионы 2008 года Лионель Месси и Анхель Ди Мария. В состав сборной Мексики на нынешний чемпионат мира включены три обладателя золотых олимпийских медалей Игр в Лондоне-2012 – Нестор Араухо, Эктор Эррера и Рауль Хименес. Но больше всего кандидатов на попадание в «Двойной золотой клуб» – сразу десять – естественно, в сборной Бразилии, которая выиграла два предыдущих олимпийских футбольных турнира в Рио-де-Жанейро и в Токио. В 2016-м году золотые олимпийские медали завоевали пятеро игроков нынешнего состава бразильской сборной – Неймар, Рафинья, Габриэл Жезус, Маркиньос и Вевертон, на Играх в Токио-2020 – еще пять: Антони, Ришарлисон, Дани Алвес, Габриэл Мартинелли и Бруно Гимараеш.

В некотором смысле добавить к этому списку можно Луиса Энрике, который в 1992-м году в Барселоне стал олимпийским чемпионом в составе сборной Испании, а на чемпионат мира-2022 в Катар привезет свою национальную сборную уже в качестве главного тренера. Он также может собрать в своей персональной коллекции наград золотые медали обоих крупнейших турниров, хотя случай Луиса Энрике - это уже, конечно, особая история.