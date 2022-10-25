Чемпионат мира по футболу. Лучшие бомбардиры

Кто забивал больше всего голов на чемпионатах мира по футболу с 1930 по 2018 год

Автор: Леонид Мужикбаев
Футбол
Фото © 2006 Getty Images

В воскресенье, 20 ноября, в Катаре начнется 22-й в истории чемпионат мира по футболу. В преддверии мундиаля в материале Olympics будут приведены имена и статистика всех лучших бомбардиров предыдущих турниров, исторический топ-лист игроков, забивших не менее 10 голов, а также названы те из действующих спортсменов, кому по силам достичь этой отметки уже через несколько недель.

Лучшие бомбардиры чемпионатов мира по футболу 1930 — 2018
Чемпионат мира Игрок Голы
1930 Гильермо Стабиле (Аргентина) 8
1934 Олдржих Неедлы (Чехословакия) 5
1938 Леонидас (Бразилия) 7
1950 Адемир (Бразилия) 9
1954 Шандор Кочиш (Венгрия) 11
1958 Жюст Фонтен (Франция) 13
1962 Флориан Альберт (Венгрия)
Валентин Иванов (СССР)
Дражан Еркович (Югославия)
Леонель Санчес (Чили)
Вава (Бразилия)
Гарринча (Бразилия)		 4
1966 Эйсебио (Португалия) 9
1970 Герд Мюллер (ФРГ) 10
1974 Гржегож Лято (Польша) 7
1978 Марио Кемпес (Аргентина) 6
1982 Паоло Росси (Италия) 6
1986 Гэри Линекер (Англия) 6
1990 Сальваторе Скиллачи (Италия) 6
1994 Христо Стоичков (Болгария)
Олег Саленко (Россия)		 6
1998 Давор Шукер (Хорватия) 6
2002 Роналдо (Бразилия) 8
2006 Мирослав Клозе (Германия) 5
2010 Томас Мюллер (Германия)
Давид Вилья (Испания)
Диего Форлан (Уругвай)
Уэсли Снейдер (Нидерланды)		 5
2014 Хамес Родригес (Колумбия) 6
2018 Харри Кейн (Англия) 6

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Лучшие бомбардиры чемпионатов мира по футболу в истории. Не менее 10 голов
Игрок Голы (разбивка по чемпионатам)
Мирослав Клозе (Германия) 16 (5 — 2002, 5 — 2006, 4 — 2010, 2 — 2014)
Роналдо (Бразилия) 15 (4 — 1998, 8 — 2002, 3 — 2006)
Герд Мюллер (ФРГ) 14 (10 — 1970, 4 — 1974)
Жюст Фонтен (Франция) 13 (все — 1958)
Пеле (Бразилия) 12 (6 — 1958, 1 — 1962, 1 — 1966, 4 — 1970)
Шандор Кочиш (Венгрия)
Юрген Клинсманн (ФРГ)		 11 (все — 1954)
11 (3 — 1990, 5 — 1994, 3 — 1998)
Гржегож Лято (Польша)
Томас Мюллер (Германия)
Гэри Линекер (Англия)
Теофило Кубильяс (Перу)
Габриэль Батистута (Аргентина)
Хельмут Ран (ФРГ)		 10 (7 — 1974, 2 — 1978, 1 — 1982)
10 (5 — 2010, 5 — 2014)
10 (6 — 1986, 4 — 1990)
10 (5 — 1970, 5 — 1978)
10 (4 — 1994, 5 — 1998, 1 — 2002)
10 (4 — 1954, 6 — 1958)

Лучшие бомбардиры чемпионатов мира из числа действующих футболистов

Среди тех футболистов, которые с высокой долей вероятности сыграют на чемпионате мира 2022 в Катаре, больше всего голов у Томаса Мюллера. Атакующий полузащитник сборной Германии сыграл на трех чемпионатах мира и отличился 10 раз. Однако последний раз на мундиале ворота соперников Мюллер поражал в далеком 2014 году.

Вторую позицию делят Луис Суарес и Криштиану Роналду. И для уругвайского голеадора, и для легенды сборной Португалии чемпионат мира 2022 станет последним турниром такого уровня. Символично, что оба футболиста, пока имеющие на своем счету по 7 точных попаданий, встретятся уже на групповом этапе — в квартете H сыграют и Уругвай, и Португалия.

На один гол меньше извечного соперника — 6 — забил на чемпионатах мира Лионель Месси. Однако аргентинец может отыграть это отставание уже в первом матче турнира — Саудовская Аравия традиционно удобная команда для пополнения бомбардирского счета. Столько же мячей в активе Неймара. Однако в соперниках у Бразилии в группе G крепкие Швейцария, Сербия и Камерун — едва ли стоит ожидать голевой феерии.

А вот автору пяти забитых мячей Ромелу Лукаку, едва успевшему восстановиться к чемпионату мира от травмы, с точки зрения бомбардирских перспектив повезло больше. В соперниках у Бельгии в группе F, как минимум, Канада и Марокко — отличные «мишени» для бельгийского форварда.

Однако главный претендент на попадание в «Клуб 10 голов на чемпионатах мира» — Килиан Мбаппе. Форвард сборной Франции близок к пику карьеры и результативности. С учетом того, что его команда — действующие чемпионы мира, подходящие в статусе фаворитов и к Катару 2022, шансов на то, чтобы пополнить счет (он составляет 4 гола) у Мбаппе будет больше, чем у остальных конкурентов.

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