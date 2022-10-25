Чемпионат мира по футболу. Лучшие бомбардиры

В воскресенье, 20 ноября, в Катаре начнется 22-й в истории чемпионат мира по футболу. В преддверии мундиаля в материале Olympics будут приведены имена и статистика всех лучших бомбардиров предыдущих турниров, исторический топ-лист игроков, забивших не менее 10 голов, а также названы те из действующих спортсменов, кому по силам достичь этой отметки уже через несколько недель.

Лучшие бомбардиры чемпионатов мира по футболу 1930 — 2018 Чемпионат мира Игрок Голы 1930 Гильермо Стабиле (Аргентина) 8 1934 Олдржих Неедлы (Чехословакия) 5 1938 Леонидас (Бразилия) 7 1950 Адемир (Бразилия) 9 1954 Шандор Кочиш (Венгрия) 11 1958 Жюст Фонтен (Франция) 13 1962 Флориан Альберт (Венгрия)

Валентин Иванов (СССР)

Дражан Еркович (Югославия)

Леонель Санчес (Чили)

Вава (Бразилия)

Гарринча (Бразилия) 4 1966 Эйсебио (Португалия) 9 1970 Герд Мюллер (ФРГ) 10 1974 Гржегож Лято (Польша) 7 1978 Марио Кемпес (Аргентина) 6 1982 Паоло Росси (Италия) 6 1986 Гэри Линекер (Англия) 6 1990 Сальваторе Скиллачи (Италия) 6 1994 Христо Стоичков (Болгария)

Олег Саленко (Россия) 6 1998 Давор Шукер (Хорватия) 6 2002 Роналдо (Бразилия) 8 2006 Мирослав Клозе (Германия) 5 2010 Томас Мюллер (Германия)

Давид Вилья (Испания)

Диего Форлан (Уругвай)

Уэсли Снейдер (Нидерланды) 5 2014 Хамес Родригес (Колумбия) 6 2018 Харри Кейн (Англия) 6

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Лучшие бомбардиры чемпионатов мира по футболу в истории. Не менее 10 голов Игрок Голы (разбивка по чемпионатам) Мирослав Клозе (Германия) 16 (5 — 2002, 5 — 2006, 4 — 2010, 2 — 2014) Роналдо (Бразилия) 15 (4 — 1998, 8 — 2002, 3 — 2006) Герд Мюллер (ФРГ) 14 (10 — 1970, 4 — 1974) Жюст Фонтен (Франция) 13 (все — 1958) Пеле (Бразилия) 12 (6 — 1958, 1 — 1962, 1 — 1966, 4 — 1970) Шандор Кочиш (Венгрия)

Юрген Клинсманн (ФРГ) 11 (все — 1954)

11 (3 — 1990, 5 — 1994, 3 — 1998) Гржегож Лято (Польша)

Томас Мюллер (Германия)

Гэри Линекер (Англия)

Теофило Кубильяс (Перу)

Габриэль Батистута (Аргентина)

Хельмут Ран (ФРГ) 10 (7 — 1974, 2 — 1978, 1 — 1982)

10 (5 — 2010, 5 — 2014)

10 (6 — 1986, 4 — 1990)

10 (5 — 1970, 5 — 1978)

10 (4 — 1994, 5 — 1998, 1 — 2002)

10 (4 — 1954, 6 — 1958)

Лучшие бомбардиры чемпионатов мира из числа действующих футболистов

Среди тех футболистов, которые с высокой долей вероятности сыграют на чемпионате мира 2022 в Катаре, больше всего голов у Томаса Мюллера. Атакующий полузащитник сборной Германии сыграл на трех чемпионатах мира и отличился 10 раз. Однако последний раз на мундиале ворота соперников Мюллер поражал в далеком 2014 году.

Вторую позицию делят Луис Суарес и Криштиану Роналду. И для уругвайского голеадора, и для легенды сборной Португалии чемпионат мира 2022 станет последним турниром такого уровня. Символично, что оба футболиста, пока имеющие на своем счету по 7 точных попаданий, встретятся уже на групповом этапе — в квартете H сыграют и Уругвай, и Португалия.

На один гол меньше извечного соперника — 6 — забил на чемпионатах мира Лионель Месси. Однако аргентинец может отыграть это отставание уже в первом матче турнира — Саудовская Аравия традиционно удобная команда для пополнения бомбардирского счета. Столько же мячей в активе Неймара. Однако в соперниках у Бразилии в группе G крепкие Швейцария, Сербия и Камерун — едва ли стоит ожидать голевой феерии.

А вот автору пяти забитых мячей Ромелу Лукаку, едва успевшему восстановиться к чемпионату мира от травмы, с точки зрения бомбардирских перспектив повезло больше. В соперниках у Бельгии в группе F, как минимум, Канада и Марокко — отличные «мишени» для бельгийского форварда.

Однако главный претендент на попадание в «Клуб 10 голов на чемпионатах мира» — Килиан Мбаппе. Форвард сборной Франции близок к пику карьеры и результативности. С учетом того, что его команда — действующие чемпионы мира, подходящие в статусе фаворитов и к Катару 2022, шансов на то, чтобы пополнить счет (он составляет 4 гола) у Мбаппе будет больше, чем у остальных конкурентов.