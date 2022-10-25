Чемпионат мира по футболу. Лучшие бомбардиры

В воскресенье, 20 ноября, в Катаре начнется 22-й в истории чемпионат мира по футболу. В преддверии мундиаля в материале Olympics будут приведены имена и статистика всех лучших бомбардиров предыдущих турниров, исторический топ-лист игроков, забивших не менее 10 голов, а также названы те из действующих спортсменов, кому по силам достичь этой отметки уже через несколько недель.
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Лучшие бомбардиры чемпионатов мира из числа действующих футболистов
Среди тех футболистов, которые с высокой долей вероятности сыграют на чемпионате мира 2022 в Катаре, больше всего голов у Томаса Мюллера. Атакующий полузащитник сборной Германии сыграл на трех чемпионатах мира и отличился 10 раз. Однако последний раз на мундиале ворота соперников Мюллер поражал в далеком 2014 году.
Вторую позицию делят Луис Суарес и Криштиану Роналду. И для уругвайского голеадора, и для легенды сборной Португалии чемпионат мира 2022 станет последним турниром такого уровня. Символично, что оба футболиста, пока имеющие на своем счету по 7 точных попаданий, встретятся уже на групповом этапе — в квартете H сыграют и Уругвай, и Португалия.
На один гол меньше извечного соперника — 6 — забил на чемпионатах мира Лионель Месси. Однако аргентинец может отыграть это отставание уже в первом матче турнира — Саудовская Аравия традиционно удобная команда для пополнения бомбардирского счета. Столько же мячей в активе Неймара. Однако в соперниках у Бразилии в группе G крепкие Швейцария, Сербия и Камерун — едва ли стоит ожидать голевой феерии.
А вот автору пяти забитых мячей Ромелу Лукаку, едва успевшему восстановиться к чемпионату мира от травмы, с точки зрения бомбардирских перспектив повезло больше. В соперниках у Бельгии в группе F, как минимум, Канада и Марокко — отличные «мишени» для бельгийского форварда.
Однако главный претендент на попадание в «Клуб 10 голов на чемпионатах мира» — Килиан Мбаппе. Форвард сборной Франции близок к пику карьеры и результативности. С учетом того, что его команда — действующие чемпионы мира, подходящие в статусе фаворитов и к Катару 2022, шансов на то, чтобы пополнить счет (он составляет 4 гола) у Мбаппе будет больше, чем у остальных конкурентов.