Группа F: таблица, результаты, кто вышел в плей-офф на чемпионате мира по футболу — 2022 в Катаре

Бельгия, Канада, Марокко, Хорватия — все о группе F на чемпионате мира по футболу — 2022, 20 ноября — 18 декабря
20 ноября — 18 декабря 2022 года в Катаре пройдет чемпионат мира по футболу. В турнире будут участвовать 32 команды, которые сыграют в восьми группах. Команды, занявшие первые два места в группе, выходят в 1/8 финала.
Ищите ниже состав группы F, результаты всех матчей и итоговую турнирную таблицу.
18:00 1 место группы E (🇯🇵 Япония) — 2 место группы F (🇭🇷 Хорватия) (5-я ⅛ финала)
18:00 1 место группы F (🇲🇦 Марокко) — 2 место группы E (🇪🇸 Испания) (7-я ⅛ финала)
Легенда: И — игры, В — выигрыш, Н — ничья, П — поражения, Мячи +/– —разница забитых/пропущенных мячей.
|Место
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи +/-
|Очки
|1
|🇲🇦 Марокко
|3
|2
|1
|0
|3
|7
|2
|🇭🇷 Хорватия
|3
|1
|2
|0
|3
|5
|3
|🇧🇪 Бельгия
|3
|1
|1
|1
|-1
|4
|4
|🇨🇦 Канада
|3
|0
|0
|3
|-5
|0
You May Like