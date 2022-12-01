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Группа F: таблица, результаты, кто вышел в плей-офф на чемпионате мира по футболу — 2022 в Катаре

Бельгия, Канада, Марокко, Хорватия — все о группе F на чемпионате мира по футболу — 2022, 20 ноября — 18 декабря

2 мин автор Тамара Романова
disciplineФутбол
GettyImages-1444951630
(Фото © 2022 Getty Images)

20 ноября — 18 декабря 2022 года в Катаре пройдет чемпионат мира по футболу. В турнире будут участвовать 32 команды, которые сыграют в восьми группах. Команды, занявшие первые два места в группе, выходят в 1/8 финала.

Ищите ниже состав группы F, результаты всех матчей и итоговую турнирную таблицу.

ПО ТЕМЕ:

Состав | Группа F | Чемпионат мира по футболу — 2022 в Катаре

  • 🇧🇪 Бельгия
  • 🇨🇦 Канада
  • 🇲🇦 Марокко
  • 🇭🇷 Хорватия

Результаты | Группа F | Чемпионат мира по футболу — 2022 в Катаре

23 ноября (среда)

  • 🇲🇦 Марокко — 🇭🇷 Хорватия | 0:0
  • 🇧🇪 Бельгия — 🇨🇦 Канада | 1:0

7 ноября (воскресенье)

  • 🇧🇪 Бельгия — 🇲🇦 Марокко | 0:2
  • 🇭🇷 Хорватия — 🇨🇦 Канада | 4:1

1 декабря (четверг)

  • 🇨🇦 Канада — 🇲🇦 Марокко | 1:2
  • 🇭🇷 Хорватия — 🇧🇪 Бельгия |  0:0

Кто вышел в 1/8 финала? | Группа F | Чемпионат мира по футболу — 2022 в Катаре

  • 🇲🇦 Марокко
  • 🇭🇷 Хорватия

5 декабря (понедельник)

18:00 1 место группы E (🇯🇵 Япония) — 2 место группы F (🇭🇷 Хорватия) (5-я ⅛ финала)

6 декабря (вторник)

18:00 1 место группы F (🇲🇦 Марокко) — 2 место группы E (🇪🇸 Испания) (7-я ⅛ финала)

Таблица | Группа F | Чемпионат мира по футболу — 2022 в Катаре

Легенда: И — игры, В — выигрыш, Н — ничья, П — поражения, Мячи +/– —разница забитых/пропущенных мячей.

МестоКомандаИВНПМячи +/-Очки
1🇲🇦 Марокко321037
2🇭🇷 Хорватия312035
3🇧🇪 Бельгия3111-14
4🇨🇦 Канада3003-50

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