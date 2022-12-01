Чемпионат мира по футболу — 2022 в Катаре: рекорды и статистика

Криштиану Роналду — снова первый Криштиану Роналду стал первым футболистом, забивавшим голы на пяти чемпионатах мира (в 2006, 2010, 2014, 2018 и 2022 годах), после того, как он реализовал пенальти в ворота сборной Ганы. Сборная Португалии одолела соперников по группе H с итоговым счетом 3:2. В возрасте 37 лет и 292 дней Роналду стал самым возрастным игроком, забивавшим за сборную Португалию на чемпионатах мира. При этом Криштиану является и самым молодым игроком, который забивал на чемпионатах мира в составе сборной Португалии. Это достижение он установил в 2006 году, когда ему был всего 21 год и 132 дня. Выйдя на поле в игре против Ганы, Роналду присоединился к элитному клубу футболистов, сыгравших на пяти чемпионатах мира. Его «одноклубниками» являются Лионель Месси, Лотар Маттеус, Антонио Карбахаль и Рафаэль Маркес.

Лионель Месси (Аргентина) празднует гол своей команды в матче с Мексикой, ЧМ-2022 (2022 Getty Images)

Лионель Месси — аргентинец, бьющий рекорды Лионель Месси стал первым аргентинским футболистом, забивавшим на четырех чемпионатах мира за свою сборную (в 2006, 2014, 2018 и 2022 годах), реализовав пенальти в матче первого тура против сборной Саудовской Аравии. Он обошел своих соотечественников Диего Марадону (забивавшем в 1982, 1986 и 1994 годах) и Габриэля Батистуту (забивавшему в 1994, 1998 и 2002 годах), у которых есть голы только на трех чемпионатах мира. Этот пенальти стал 92-м голом Месси в футболке сборной Аргентины. Также Месси в Катаре побил рекорд Диего Марадоны по количеству матчей, сыгранных за сборную Аргентины. Для Месси матч против Польши стал 22-м в футболке аргентинской команды на чемпионатах мира. Марадона сыграл за Аргентину в 21-м матче.

Гави (Испания) празднует забитый гол в матче против команды Коста-Рики. (GETTY IMAGES)

Гави — молодой творец истории из Испании «Девятка» сборной Испании, Гави, стал первым в истории футболистом, родившимся в 2004 году, которому удалось забить гол на чемпионате мира в Катаре. Гави поучаствовал в разгроме сборной Коста-Рики со счетом 7:0 в матче первого круга. Эта победа, кстати, стала рекордной по количеству голов, которое сборная Испании когда-либо забивала в одном матче чемпионата мира.

Оливера Жиру (Франция) отделяет только один гол от того, чтобы обойти Тьерри Анри. (Stu Forster)

Оливье Жиру — лучший бомбардир в истории Франции? Забив два мяча в ворота сборной Австралии в первом матче сборной Франции на турнире, 36-летний Оливье Жиру сравнялся с Тьерри Анри по общему количеству забитых голов за сборную. У обоих нападающих по 51 мячу.

Игроки сборной Саудовской Аравии празднует второй гол в матче против команды Аргентины. (Getty Images)

Саудовская Аравия прервала беспроигрушную серию сборной Аргентины Аргентинцы приехали в Катар имея на своем счету 36 матчей подряд без поражений, благодаря чему многие считали их фаворитами турнира. Однако эта выдающаяся серия была прервана командой из Саудовской Аравии, которая занимает предпоследнюю строчку рейтинга среди всех участников чемпионата. Саудовцы обыграли фаворитов со счетом 2:1 в матче первого круга.

Иньяки и Нико Уильямс — братья, вошедшие в историю Иньяки Уильямс из Ганы и Нико Уильямс из Испании стали первыми в истории родными братьями, которые сыграли за разные сборные на чемпионате мира FIFA.

Эквадор празднует второй гол в матче против Катара, 20 ноября 2022. (2022 Getty Images)

Катар — первое поражение хозяев чемпионата Есть рекорды позитивные и не очень. К сожалению для сборной Катара своим рекордом они вряд ли захотят гордиться. Проиграв в своем первом матче сборной Эквадора со счетом 0:2, сборная Катара стала первой в истории чемпионатов мира FIFA сборной-хозяйкой турнира, которая проиграла матч открытия.

Судья показывает красную карточку Уэйну Хеннеси (Уэльс) в матче против команды Ирана, 25 ноября 2022. (2022 Getty Images)

Уэйн Хеннесси — первая красная карточка чемпионата, третья в истории для вратаря Валийский голкипер Уэйн Хеннеси стал первым игроком на этом чемпионате, которому была показана красная карточка, после того как он столкнулся с напаающим сборной Ирана Мехди Тареми. Судья сначала показал валийцу желтую карточку, но потом заменил ее на прямую красную. Хеннеси стал всего лишь третьим вратарем в истории чемпионатов мира, получившим красную карточку.

Рекордные ничьи для чемпионатов мира и для сборной Англии Сборные Англии и США сыграли пятую безголевую ничью этого чемпионата мира в пятницу 25 ноября. Другими четырьмя матчами, в которых зрители так и не увидели голов стали игры между Мексикой и Польшей, Данией и Тунисом, Хорватией и Марокко, Южной Кореей и Уругваем. Таким образом чемпионат мира в Катаре установил еще один рекорд — впервые в истории восемь команд сыграли свои первые матчи на одном и том же чемпионате мира в нулевую ничью. А безголевая ничья сборной Англии стала для них рекордной 22-й ничьей на чемпионатах мира. Они обошли сборную Италии, у которой 21 ничья.

Эннер Валенсия после ничьей 1:1 в матче с командой Нидерландов, 25 ноября 2022. (2022 Getty Images)

Эннер Валенсия стал четвертым футболистом в истории, забившим шесть мячей подряд на чемпионатах мира за сборную Эквадора Гол Эннера Валенсии в ворота сборной Нидерландов стал его шестым мячом пордряд на чемпионатах мира в составе сборной Эквадора. Ни один другой эквадорский игрок не забивал за это время. Валенсия забил все три мяча своей сборной на групповом этапе на чемпионате мира в 2014 году. На мундиаль 2018 года в Росии эквадорцы не смогли отобраться. Благодаря этому достижению 33-летний футболист встал в один ряд с такими легендами футбола как Эйсебио, Паоло Росси и Олег Саленко.