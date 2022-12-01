Чемпионат мира по футболу — 2022 в Катаре: рекорды и статистика

Новые рекорды и другие достижения, которых добились Криштиану Роналду, Лионель Месси и другие футболисты на чемпионате мира FIFA в Катаре
Страсти на чемпионате мира по футболу — 2022 в Катаре накаляются.
На этот турнир, который проходит с 20 ноября по 18 декабря приехали 32 лучшие команды из пяти конфедераций. Такое большое количество стран-участниц и игроков открывает отличные возможности для того, чтобы переписать историю!
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Футболисты один за одним переписывают рекорды, а команды входят в историю своих стран. Так Лионель Месси побил рекорд Диего Марадоны по числу матчей на чемпионатах мира за сборную Аргентины, Криштиану Роналду стал первым футболистом забившим на пяти чемпионатах мира, а команда Австралии вышла в плей-офф впервые за 16 лет.
О том, какие новые рекорды уже покорились футболистам, и о других интересных достижениях в статье Olympics.
Криштиану Роналду стал первым футболистом, забивавшим голы на пяти чемпионатах мира (в 2006, 2010, 2014, 2018 и 2022 годах), после того, как он реализовал пенальти в ворота сборной Ганы. Сборная Португалии одолела соперников по группе H с итоговым счетом 3:2.
В возрасте 37 лет и 292 дней Роналду стал самым возрастным игроком, забивавшим за сборную Португалию на чемпионатах мира.
При этом Криштиану является и самым молодым игроком, который забивал на чемпионатах мира в составе сборной Португалии. Это достижение он установил в 2006 году, когда ему был всего 21 год и 132 дня.
Выйдя на поле в игре против Ганы, Роналду присоединился к элитному клубу футболистов, сыгравших на пяти чемпионатах мира. Его «одноклубниками» являются Лионель Месси, Лотар Маттеус, Антонио Карбахаль и Рафаэль Маркес.
Лионель Месси стал первым аргентинским футболистом, забивавшим на четырех чемпионатах мира за свою сборную (в 2006, 2014, 2018 и 2022 годах), реализовав пенальти в матче первого тура против сборной Саудовской Аравии.
Он обошел своих соотечественников Диего Марадону (забивавшем в 1982, 1986 и 1994 годах) и Габриэля Батистуту (забивавшему в 1994, 1998 и 2002 годах), у которых есть голы только на трех чемпионатах мира.
Этот пенальти стал 92-м голом Месси в футболке сборной Аргентины.
Также Месси в Катаре побил рекорд Диего Марадоны по количеству матчей, сыгранных за сборную Аргентины. Для Месси матч против Польши стал 22-м в футболке аргентинской команды на чемпионатах мира. Марадона сыграл за Аргентину в 21-м матче.
«Девятка» сборной Испании, Гави, стал первым в истории футболистом, родившимся в 2004 году, которому удалось забить гол на чемпионате мира в Катаре. Гави поучаствовал в разгроме сборной Коста-Рики со счетом 7:0 в матче первого круга.
Эта победа, кстати, стала рекордной по количеству голов, которое сборная Испании когда-либо забивала в одном матче чемпионата мира.
Забив два мяча в ворота сборной Австралии в первом матче сборной Франции на турнире, 36-летний Оливье Жиру сравнялся с Тьерри Анри по общему количеству забитых голов за сборную. У обоих нападающих по 51 мячу.
Аргентинцы приехали в Катар имея на своем счету 36 матчей подряд без поражений, благодаря чему многие считали их фаворитами турнира.
Однако эта выдающаяся серия была прервана командой из Саудовской Аравии, которая занимает предпоследнюю строчку рейтинга среди всех участников чемпионата. Саудовцы обыграли фаворитов со счетом 2:1 в матче первого круга.
Иньяки Уильямс из Ганы и Нико Уильямс из Испании стали первыми в истории родными братьями, которые сыграли за разные сборные на чемпионате мира FIFA.
Есть рекорды позитивные и не очень. К сожалению для сборной Катара своим рекордом они вряд ли захотят гордиться.
Проиграв в своем первом матче сборной Эквадора со счетом 0:2, сборная Катара стала первой в истории чемпионатов мира FIFA сборной-хозяйкой турнира, которая проиграла матч открытия.
Валийский голкипер Уэйн Хеннеси стал первым игроком на этом чемпионате, которому была показана красная карточка, после того как он столкнулся с напаающим сборной Ирана Мехди Тареми.
Судья сначала показал валийцу желтую карточку, но потом заменил ее на прямую красную.
Хеннеси стал всего лишь третьим вратарем в истории чемпионатов мира, получившим красную карточку.
Сборные Англии и США сыграли пятую безголевую ничью этого чемпионата мира в пятницу 25 ноября.
Другими четырьмя матчами, в которых зрители так и не увидели голов стали игры между Мексикой и Польшей, Данией и Тунисом, Хорватией и Марокко, Южной Кореей и Уругваем. Таким образом чемпионат мира в Катаре установил еще один рекорд — впервые в истории восемь команд сыграли свои первые матчи на одном и том же чемпионате мира в нулевую ничью.
А безголевая ничья сборной Англии стала для них рекордной 22-й ничьей на чемпионатах мира. Они обошли сборную Италии, у которой 21 ничья.
Гол Эннера Валенсии в ворота сборной Нидерландов стал его шестым мячом пордряд на чемпионатах мира в составе сборной Эквадора. Ни один другой эквадорский игрок не забивал за это время.
Валенсия забил все три мяча своей сборной на групповом этапе на чемпионате мира в 2014 году. На мундиаль 2018 года в Росии эквадорцы не смогли отобраться.
Благодаря этому достижению 33-летний футболист встал в один ряд с такими легендами футбола как Эйсебио, Паоло Росси и Олег Саленко.
Статья дополняется.
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