Футбол. ЧМ-2022. ФИФА внедрит полуавтоматическое определение офсайдов в матчах турнира

Президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что на чемпионате мира 2022 года по футболу будет использована полуавтоматическая технология определения офсайдов. После успешного запуска технологии VAR, которая впервые применялась в 2018 году в России, ФИФА продолжает уходить в сторону технологического развития и совершенствоваться в этом направлении. Все делает для того, чтобы избегать ошибок и неправильных решений.

Что же известно о полуавтоматическом определении офсайда? Новая технология использует 12 специальных камер слежения, установленных под крышей стадиона. Они отслеживают мяч в 29 точках, 50 раз в секунду, вычисляя его точное положение на поле. Собранные данные включают положение всех конечностей игроков, которое имеет значение для определения положения вне игры.

Al Rihla, официальный мяч турнира, становится еще одним жизненно важным элементом для обнаружения офсайдов, поскольку внутри него размещается датчик инерциального измерительного блока, который отправляет данные о мяче в систему 500 раз в секунду, что позволяет очень точно определить точку удара.

Объединяя данные слежения о положениях рук и ног, а также мяча и применяя искусственный интеллект, новая технология обеспечивает автоматическое оповещение о положении вне игры. Однако прежде чем сообщить об этом судье на поле, видеоассистенты подтверждают предложенное решение, проверяя его вручную. Этот процесс занимает несколько секунд.

Интересное происходит дальше: после того, как решение подтверждено видео-ассистентами и судьей на поле, точно такие же точки данных о положении вне игры генерируются в 3D-анимацию, которая точно детализирует положение конечностей игроков на поле. Эта 3D-анимация затем будет показана на гигантских экранах стадиона, а также в телеэфире, чтобы информировать всех зрителей в максимально ясной форме.

Рабочий процесс полуавтоматической технологии офсайда и технологии подключенного мяча были успешно опробованы на многочисленных тестовых мероприятиях, включая Кубок арабских государств и клубный чемпионат мира.

А вот слова президента ФИФА Джанни Инфантино, который поддерживает внедрение этого решения.

«На чемпионате мира по футболу в 2018 году ФИФА сделала смелый шаг, использовав технологию VAR на самой большой арене в мире, и это оказалось неоспоримым успехом. Полуавтоматическая технология офсайда представляет собой эволюцию систем VAR, которые были внедрены во всем мире. Эта технология является кульминацией трех лет целенаправленных исследований и испытаний, направленных на то, чтобы предоставить все самое лучшее для команд, игроков и болельщиков, которые отправятся в Катар в конце этого года, и ФИФА гордится этой работой», – сказал он официальному сайту ФИФА.

Все подробности о настройке полуавтоматической технологии офсайда и технологии подключенного мяча будут представлены командам, прошедшим квалификацию на чемпионат мира, на семинаре в Дохе 4 и 5 июля, а затем доведены до сведения общественности.