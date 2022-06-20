Футбол. Лига чемпионов-2022/23. Расписание квалификаций, группового этапа, где пройдет финал

Главный футбольный европейский турнир Лига чемпионов в ближайшем сезоне пройдет с 21 июня 2022 года по 10 июня 2023-го. У турнира традиционно ранний старт, ведь в нем помимо основного будут сыграны матчи предварительного и квалификационного раунда. Финиширует турнир при этом довольно поздно. Обычно финал проходит в конце мая, но в следующем сезоне на сроках проведения матчей в Лиге чемпионов отразится позднее, чем обычно, время проведения чемпионата мира.

Расписание Лиги чемпионов 2022/23

В начале будет сыгран предварительный раунд – в нем четыре клуба поборются за путевку в основную квалификацию. Это «Лавадия» (Эстония), «Интер Эскальдес» (Андорра), «Викингур» (Исландия) и «Ла Фоорита» (Сан Марино). Команды сыграют полуфинальные матчи 21 июня, а 24-го состоится финал.

Дальше начнутся отборочные раунды, где уже сыграют более именитые клубы. Например, «Динамо» (Киев), «Тобол» (Казахстан), «Ференцварош» (Венгрия). Первый отборочный раунд пройдет 5/6 и 12/13 июля, второй – 19/20 и 26/27 июля, третий – 2/3 и 9 августа, раунд плей-офф – 16/17 и 23/24 августа.

После этого сформируются команды для участия в групповом этапе Лиги чемпионов. Уже понятны даты проведения туров: первый – 6/7 сентября, второй – 13/14 сентября, третий – 4/5 октября, четвертый – 11/12 октября, пятый – 25/26 октября, шестой – 1/2 ноября. Как мы видим, групповой этап завершится за две с небольшим недели до старта чемпионата мира в Катаре.

Плей-офф традиционно начнется после зимней паузы. 1/8 финала – 14/15/21/22 февраля и 7/8/14/15 марта, 1/4 финала – 11/12 и 18/19 апреля, 1/2 финала – 9/10 и 16/17 мая. Финал пройдет 10 июня.

Даты жеребьевок

Предварительный раунд: 7 июня 2022 года

Первый отборочный раунд: 14 июня 2022 года

Второй отборочный раунд: 15 июня 2022 года

Третий отборочный раунд: 18 июля 2022 года

Раунд плей-офф: 2 августа 2022 года

Групповой этап: 25 августа 2022 года

1/8 финала: 7 ноября 2022 года

1/4 финала и 1/2 финала: 17 марта 2023 года

Где пройдет финал?

Финал примет Олимпийский стадион Ататюрка в Стамбуле, на котором выступает сборная Турции. Арена уже становилась хозяйкой финала Лиги чемпионов в 2005 году. Тот матч вошел в историю под термином «Стамбульское чудо» – тогда «Ливерпуль» после первого тайма проигрывал «Милану» 0:3, а после перерыва не только отыгрался, но и взял трофей.

Изначально Стамбул выбрали хозяином финала 2020 года, но из-за пандемии коронавируса решающий матч перенесли в Лиссабон. После столицу Турции рассматривали как место проведения финала в 2021 году, но его перенесли в Порту из-за ограничений на передвижение граждан разных государств между странами. Финал Лиги чемпионов 2022 года прошел в Париже, но теперь ничто не должно помешать Стамбулу принять главный матч сезона.

Интересно, что финал 2024 года пройдет на стадионе «Уэмбли» в Англии, а в 2025 году решающий матч примет арена в Мюнхене.