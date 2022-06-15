Футбол. Лига наций 2022/23. Результаты, главные сенсации

Завершилась первая часть розыгрыша футбольной Лиги наций в сезоне 2022/23. В этом году турнир разделен на два этапа – первые четыре тура прошли в начале июня, оставшиеся два состоятся в конце сентября. Но уже сейчас можно выделить главные сенсации соревнований.

Сборная Франции удивила всех. Действующие чемпионы мира после четырех туров на последнем месте в группе, в которой они играют с Хорватией, Австрией и Данией. У «трехцветных» всего два очка – вничью завершились их матчи с Хорватией и Австрией, плюс поражение от Дании и той же Хорватии во втором матче. Так что шансы на первое место и плей-офф французами уже потеряны. Остаться бв Лиге А с 16 сильнейшими сборными уже будет успехом.

Сборная Англии показала такой же результат, как и команда Франции – два очка после четырех туров. Но в отличие от выступления французов результат англичан действительно можно назвать крайне плохим: они получили четыре мяча от Венгрии в четвертом туре. Такого никто не ожидал. У команды Гарэта Саутгейта последнее место в группе и очень условные шансы на плей-офф. С одним голом в четырех турах претендовать на это трудно. Венгрия – пока главное открытие турнира. В группе команда опережает Германию, Италию и Англию.

Новичок «Манчестер Сити» Эрлин Холлан «затащил» сборную Норвегии на предварительное первое место в группе с Сербией, Швецией и Словенией. А Грузия вместе с Казахстаном – основные претенденты на место в Лиге B.

Все результаты матчей Лиги наций 2022/23 вы сможете найти на официальном сайте УЕФА.

Актуальная таблица также доступна на этом ресурсе.