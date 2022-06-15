Футбол. Лига наций 2022/23. Лучший результат Казахстана в истории

По итогам четырех туров футбольной Лиги наций, можно казать, что сборная Казахстана творит историю. В группе, где она не являлась фаворитом, команда занимает уверенное первое место и имеет хорошие шансы остаться на нем по итогам группового этапа.

Интересно, что Казахстан – дебютант Лиги C, третьей по силе в Лиге наций. В прошлом сезоне команда выступала в слабейшем дивизионе D, но получила право подняться выше. И продолжает удивлять результатами. После четырех туров у сборной три победы. Причем две добыты над очевидным фаворитом группы – сборной Словакии. Помимо этого три очка взяты в игре с Азербайджаном, а также в активе обидная ничья в матче с потенциальным аутсайдером – Беларусью.

Одним из ключевых факторов успеха называют назначение нового главного тренера – Магомеда Адиева. Он пришел как раз перед стартом группового этапа и за короткое время привил команде стиль, который позволил добиваться результата. Интересно, что теперь даже в случае поражения в пятом туре команда останется лидером – ведь у ближайшего преследователя на четыре очка меньше. Да и вряд ли теперь Казахстан просто так упустит первое место – ведь впереди матчи с Азербайджаном и Беларусью, которые явно не являются непобедимыми.

С Беларусью команда Адиева сыграет 22 сентября, а с Азербайджаном – 25-го.