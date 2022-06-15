Футбол. Лига наций 2022/23. Сборная Украины завершила летнюю часть на первом месте 

Завершилась первая часть розыгрыша футбольной Лиги наций в сезоне 2022/2023. И для сборной Украины итоги весьма значительные. Команда Александра Петракова провела три матча, в которых набрала семь очков. Сейчас она занимает первое место в группе с Шотландией, Арменией и Ирландией.

Неудачной для Украины получился разве что матч третьего тура с Ирландией. Подопечные Петракова считались фаворитами, особенно, после победы в первом матче, однако соперник явно не собирался отдавать три очка без борьбы. Сказалась и усталость – ведь за последние три недели это была пятая игра сборной. В итоге, абсолютно равная статистика и равный счет на табло – 1:1. Более того, украинцы проигрывали по ходу матча, но смогли отыграться благодаря голу Артема Довбика во втором тайме. Так что в двухматчевом противостоянии с Ирландией Украина заработала 4 очка, а также в летней части турнира добыла победу над Арменией. Эти результаты позволили украинцам стать лидерами группы с преимуществом над Шотландией в одно очко. И осенью, во второй части Лиги наций, их ждет два спаренных матча. Также команда еще раз сыграет с Арменией.

«Ребята молодцы, дотянули. Сил уже не хватало, это пятый матч за короткое время. Длинный сбор очень был, ребята подустали, кто-то заболел. Была температура, многие приболели. Я всем благодарен. Брак в передачах — это все усталость. Соперник был свежее, это было видно.

Ничья — ничего страшного, хорошо, что отыгрались. В перерыве был разговор, они собрались и смогли выйти. Возникли проблемы у Малиновского и Матвиенко», – приводит слова Петракова Sport.ua.

Теперь Украина сыграет в Лиге наций только 21 сентября. На этот день запланирован матч с Шотландией.