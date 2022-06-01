Футбол. Лига наций 2022/23. Фавориты, расписание, трансляции

С 1 июня УЕФА запустил уже третий по счету розыгрыш футбольной Лиги наций. Основная часть турнира пройдет летом-осенью 2022 года, а плей-офф и финал сыграют в 2023 году. Турнир завершат ровно за год до финальной части чемпионата Европы. И некоторые команды смогут квалифицироваться туда именно через Лигу наций.

Что такое Лига наций УЕФА?

Это соревнование, которое по задумке УЕФА заменяет товарищеские матчи. В нем участвуют сборные всех стран, входящих в состав конфедерации (кроме сборной России, которая решением УЕФА отстранена от турниров под эгидой организации на неопределенный срок), и они играют в соревновательном режиме. Все сборные разделены на четыре большие лиги, внутри которых существуют свои группы. Чем лучше выступает команда, тем выше она оказывается. Например, в Лиге А выступают Франция, Испания, Италия, Бельгия, Португалия и остальные европейские топы. В Лиге D – Молдавия, Эстония, Мальта, Латвия.

Соревнования проводятся раз в два года. По итогам каждого команда может либо подняться в лигу выше (если займет первое место), либо опуститься ниже (если последнее) – все зависит от результата. Всего в Лиге наций пока два победителя – в 2019-м трофей взяла Португалия, а в 2021-м – Франция.

Как будут играть в Лиге наций в сезоне 2022/23?

В лигах А, B, С выступят по 16 команд, которые разбили на четыре группы. Оставшиеся 7 сборных поместили в лигу D, где они распределены на две группы – по четыре и три участника. Все команды Лиги наций проведут с каждым соперником по два матча – дома и на выезде. Из-за того, что чемпионат мира перенесен на зиму, четыре из шести туров пройдут в июне.

Наиболее интересен расклад в Лиге А – ведь именно команды в ней в итоге разыграют трофей. Четыре победителя групп квалифицируются в финальную часть, которая как раз-таки пройдет летом 2023 года. Для них проведут отдельную жеребьевку, а матчи состоятся в формате – два полуфинала (14 и 15 июня), матч за третье место и финал (18 июня). Соответственно, команды, занявшие четвертое место в каждой из групп Лиги А опустятся в лигу B – их заменят победители дивизиона B. Так и с остальными перемещениями – побеждаешь в своей группе – проходишь на уровень выше, проигрываешь – опускаешься ниже. Единственная деталь: очень сложно вылететь в Лигу D. Четыре проигравшие команды из дивизиона C напрямую не попадают туда – сначала они проводят стыковые матчи. И только две сборные опускаются в самый низ.

А кто попадет на Евро-2024?

В этот раз УЕФА немного изменил формат розыгрыша путевок в финальную часть через Лигу наций. Вместо четырех их только три (почти не будут иметь шансов побороться за нее команды из Лиги D). В остальном расклад следующий: за место на Евро-2024 поборются лучшие команды в своих группах. То есть по четыре победителя из каждой лиги сформируют пул участников – 12 команд в борьбе за три путевки и сыграют друг с другом на вылет. В итоге, лучшая команда из Лиги А, B, C получит одну путевку в финальную часть. Важный нюанс: если сборная уже гарантировала себе место на Евро через классическую квалификацию, то ее путевка в раунд плей-офф Лиги наций достается следующей по рейтингу в ее дивизионе. А сам рейтинг формируется в таком порядке:

1. Позиция в группе

2. Количество очков

3. Разница мячей

4. Количество забитых мячей

5. Количество забитых мячей на выезде

6. Количество побед

7. Количество побед на выезде

8. Меньшее число очков за дисциплину

9. Позиция в рейтинге в Лиге наций перед стартом турнира

На Евро-2020 благодаря выступлениям в Лиге наций отобрались Венгрия, Словакия, Шотландия и Северная Македония. Эти команды не смогли попасть на турнир через классический отбор, но сделали это через новый турнир. Кстати, до последнего на выход в финальную часть претендовали такие команды, как Грузия, Болгария, Румыния, которые являются редкими гостями на европейских первенствах. Именно поэтому для таких сборных Лига наций – большой шанс заявить о себе.

На что обратить внимание в розыгрыше Лиги наций 2022/23?

Групповой этап турнира изначально таит в себе несколько очень интересных вывесок и интриг. Так что болельщикам точно будет интересно. Одна из самых привлекательных – ремейк финала чемпионата Европы-2020 – 11 июня на стадионе Уэмбли сыграют Италия и Англия в матче группы A3. Безусловно, в этот раз глобального турнирного значения игра иметь не будет. Так или иначе эти команды наверняка квалифицируются на Евро через классический отбор. Но англичанам точно будет приятно взять реванш за самое обидное поражение прошлого года. Особенно это важно для тренера Гарета Саутгейта. Он доходил со сборной до полуфинала чемпионата мира, финала чемпионата Европы, но не взял ни одного трофея. «Да, мы пока не добрались до точки назначения, но у этой команды по-прежнему огромный потенциал», – говорил он официальному сайту УЕФА.

Не менее интересная афиша – повтор финала чемпионата мира 2018 года. Ведь Франция и Хорватия сыграют в сильнейшей группе A1. Команды отлично друг друга знают, т.к. уже встречались в прошлом розыгрыше. Тогда дважды победили действующие чемпионы мира. У хорватов в принципе печальная статистика матчей с этим соперником. Из 8 последних встреч, то есть с 1998 года, только две им удалось свести вничью. Остальные – проиграли. В том числе тот самый матч чемпионата мира со счетом 2:4. Новая очная встреча пройдет 13 июня. Удастся ли Хорватии прервать неудачную серию?

Еще одно очень интересное противостояние – Португалия – Испания. Эти сборные сыграют в группе A2. Такая вывеска – еще одно подтверждение тому, что в Лиге наций встречаются только плюс-минус равные по силе сборные. И уже 2 июня Португалия, победившая в первом розыгрыше Лиги наций, сыграет в гостях со своим соперником. У команды Фернанду Сантуша очень странная статистика против испанцев – девять ничьих в 13 последних встречах. А в последний раз португальцы обыгрывали Испанию в гостях в очень далеком 1937 году. Возможно, самое время прервать тенденцию.

Состав групп Лига наций 2022/23

Лига A

Группа A1: Франция, Дания, Хорватия, Австрия

Группа A2: Испания, Португалия, Швейцария, Чехия

Группа A3: Италия, Германия, Англия, Венгрия

Группа A4: Бельгия, Нидерланды, Польша, Уэльс

Лига B

Группа B1: Украина, Шотландия, Ирландия, Армения

Группа B2: Исландия, Россия, Израиль, Албания

Группа B3: Босния и Герцеговина, Финляндия, Румыния, Черногория

Группа B4: Швеция, Норвегия, Сербия, Словения

Лига C

Группа C1: Турция, Люксембург, Литва, Фарерские острова

Группа C2: Северная Ирландия, Греция, Косово, Кипр

Группа C3: Словакия, Беларусь, Азербайджан, Казахстан

Группа C4: Болгария, Северная Македония, Грузия, Гибралтар

Лига D

Группа D1: Лихтенштейн﻿, Молдова, Андорра, Латвия

Группа D2: Мальта, Эстония, Сан-Марино

Ключевые даты

Туры 1 и 2: 1-7 июня 2022 года

Туры 3 и 4: 9-14 июня 2022 года

Туры 5 и 6: 21-27 сентября 2022 года

Жеребьевка финальной стадии: будет определено позднее

Полуфиналы: 14 и 15 июня 2023 года

Финал и матч за третье место: 18 июня 2023 года

Стыковые матчи для участников лиги С: 21-23 и 24-26 марта 2024 года

Полное расписание матчей Лиги наций доступно на официальном сайте УЕФА.

Где смотреть матчи Лиги наций сезона 2022/23

Все матчи в прямом эфире доступны на киноплатформе Okko. Некоторые встречи будут показаны в эфире «Матч ТВ».