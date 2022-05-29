Футбол. Лига чемпионов. Главные факты о финале, где «Реал» обыграл «Ливерпуль»

Мадридский «Реал» со счетом 1:0 обыграл «Ливерпуль» и выиграл трофей футбольной Лиги чемпионов. Для испанцев это уже 14-й титул в истории и пятый за последние девять лет. Несмотря на то, что «Реал» нанес только один удар в створ ворот, именно он оказался голевым. Победу команде принес Винисиус. А лучший бомбардир этой Лиги чемпионом Карим Бензема не отметился результативными действиями. Из-за этого француз не смог побить достижение Криштиану Роналду, который остается рекордсменом по количеству голов в одном сезоне – у француза их 15, у португальца – 17.

«Ливерпуль» действительно больше атаковал, больше бил по воротам и имел больше моментов, однако проиграл. И по итогам сезона остался с двумя трофеями – Кубком Англии и Кубком Английской лиги.

Главные факты о финале Лиги чемпионов – 2021/22

Карло Анчелотти – первый тренер в мире, который завоевал четыре Кубка европейских чемпионов. Их могло быть пять, если бы не поражение от «Ливерпуля» в сезоне 2004/05. Тогда итальянец возглавлял «Милан», его команда вела 3:0 после первого тайма, и, казалось, что титул у них в кармане. Однако «Ливерпуль» отыгрался во втором тайме, перевел игру в серию пенальти, где и одержал победу. Тот матч – единственный проигранный финал еврокубка для Анчелотти.

2. У «Реала» теперь 14 Кубков чемпионов. Это абсолютный рекорд, который увеличивается год за годом. У ближайшего преследователя – «Милана» – только семь подобных трофеев. У «Ливерпуля» – шесть. Интересно, что с момента появления Лиги чемпионов королевский клуб выиграл все восемь финалов, в которых принимал участие. Уникальное достижение.

3. Гарет Бейл, Карим Бензема, Иско, Каземиро, Тони Кросс, Начо, Дани Карвахаль, Марсело и Лука Модрич повторили достижение Криштиану Роналду, выиграв Лигу чемпионов в пятый раз. Любопытно, что если бы португалец остался в «Реале», то сейчас взял бы шестой титул и повторил легендарный успех Франсиско Хенто (у игрока 6 титулов в составе «Реала»). Сейчас же его «Манчестер Юнайтед» очень далек от этого. Да и с «Ювентусом» Криштиану не брал европейские титулы. Марсело уже сообщил, что уходит из «Реала» по окончании этого сезона. Однако у остальных игроков точно есть неплохой шанс на шестой титул.

4. Счет 1:0 – самый популярный в финалах Лиги чемпионов. Так матч заканчивался в шести случаях, включая три последних матча.

5. «Ливерпуль» не забил ни одного гола в трех финалах этого сезона: в Кубке Англии и Кубке Английской лиги встречи завершались 0:0, доходили до серии пенальти, где команда Клоппа выигрывала.

Прямая речь

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти: «Не могу поверить, что уже четырежды выиграл Лигу чемпионов! Матч получился трудным, в первом тайме нам было очень непросто. Но в целом, учитывая весь наш путь в турнире, мы заслужили эту победу. Мы добились того, чего на старте сезона от нас не ждал никто. Сделали это благодаря мастерству, самоотдаче, богатой истории клуба и всему остальному. Мы очень счастливы», – сказал тренер официальному сайту УЕФА.

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп: «Проблема в том, что когда играешь против «Реала», и он обороняется так глубоко, то его контратаки смертельно опасны. Полагаю, сегодня мы многие вещи делали правильно, но этого оказалось недостаточно. Мы принимаем поражение. «Реал» забил гол, а мы сделать этого не смогли. Это самое простое объяснение случившемуся в мире футбола. Конечно, очень обидно, но нужно отнестись к ситуации с уважением».