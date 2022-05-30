Футбол. Отбор ЧМ-2022. Шотландия – Украина: где смотреть и что ждать

В среду, 1 июня, состоится стыковой матч отборочного этапа чемпионата мира по футболу 2022 года, в котором Шотландия на своем поле примет Украину. Игра должна была состояться еще в марте, однако встречу перенесли на лето. Победитель пары сыграет с Уэльсом – именно во втором матче будет разыграна последняя путевка в Катар для команды из Европы.

Украина провела специфический групповой этап. У команды ни одного поражения, но при этом только две победы – остальные встречи завершились вничью. Однако именно три очка в последнем матче с Боснией и Герцеговиной помогли команде Александра Петракова пробиться в стыковые матчи. Первое место в группе уверено заняла сборная Франции, при этом украинцы ни разу не проиграли именитому сопернику.

В марте сборная не смогла провести товарищеские матчи в отличие от их будущих соперников. Зато сыграла сразу три игры в мае, правда, с клубами – менхенгладбахской «Боруссией», «Эмполи» и «Риеком» – в этих матчах команда дважды выиграла и один раз сыграла вничью. Еще одна проблема – большая часть игроков в этом году не проводили официальных матчей из-за приостановки чемпионатов. В основном играли товарищеские встречи. Речь не идет о футболистах сборной, играющих в европейских чемпионатах: Руслан Малиновский («Аталанта»), Александр Зинченко («Манчестер Сити») и Андрей Ярмоленко («Вест Хэм») были в своих командах и находятся в хорошем тонусе.

Интересно, что некоторые предлагали команде Украины досрочно получить путевку на ЧМ-2022 из-за событий в стране. Однако главный тренер команды Александр Петраков еще несколько недель назад отверг такую возможность.

«Я чувствую большую ответственность за то, что я делаю, ответственность перед всей страной. Было бы печально, если бы нам подарили право сыграть на чемпионате мира, и футболисты тоже этого не хотят. Я знаю, что будет очень тяжело, однако верю в успех. Но успех нужно заслужить. Я сейчас на таком этапе, когда мне ничего не нужно. Не нужны ни дом, ни машина. Если я выведу команду на чемпионат мира в Катаре, то не зря прожил жизнь», – сказал он в интервью Daily Mail.

Главное преимущество шотландцев – домашний стадион. Атмосфера в Глазго всегда пугает соперников, ведь десятки тысяч болельщиков безостановочно гонят команду вперед. Еще за шотландцев – статистика в последних матчах – они не проигрывают уже 10 официальных игр подряд. А в конце группового этапа и вовсе выдали серию из шести победных встреч, в том числе над Данией – будущим победителем группы. В итоге Шотландия стала второй и пробилась в стыковые матчи. В марте команда заполнила паузу товарищескими играми с Польшей и Австрией – обе встречи завершились вничью 1:1 и 2:2. Игроки сборной совсем недавно завершили сезон в различных европейских первенствах, так что точно находятся в приличной форме.

Есть у Шотландии и свои звезды, которые точно не уступят украинским – Эндрю Робертсон, представляющий «Ливерпуль», совсем недавно играл в финале Лиги чемпионов. А Скотт Мактоминей выступает за «Манчестер Юнайтед».

«Сборная Украины мне нравятся, – сказал главный тренер сборной Шотландии Стив Кларк, слова которого приводит The National. – Это действительно хорошая команда. Они играют, чтобы побеждать. Они играют в позитивный футбол. Я не думаю, что они приедут и будут сидеть сложа руки. Украинцы хороши в обеих фазах игры, очень хороши в атаке, и когда они теряют мяч, они очень быстро возвращают его. Это хорошая с технической точки зрения команда. В сборной Украины собраны игроки высшего класса. Нам нужно не дать себя одурачить. Возможно, вы не знаете имен или не знаете уровень украинского футбола, но они всегда играют на очень хорошем уровне».

Где и когда смотреть матч Шотландия – Украина?

1 июня 21.45 мск. Стадион Hampden Park (Глазго, Шотландия).

Онлайн-трансляция на сайте FIFA