Футбол. Лига наций 2022/23. Германия – Италия: где смотреть и что ждать

Во вторник, 14 июня, в рамках четвертого тура группового этапа футбольной Лиги наций Германия сыграет с Италией. Эти команды уже встречались в первом туре, и тогда игра завершилась вничью – 1:1. Сейчас команда Роберто Манчини возглавляет таблицу с 5 баллами, у Германии – 3 очка. Так что уже после второго матча команд многое может измениться.

Вообще результаты группы, где играют будущие соперники – удивительны. У той же Германии три ничьи, и все ее матчи завершались со счетом 1:1. Помимо Италии, команда Ханси Флика сыграла так с Англией и Венгрией. Особенно удивителен результат с последним соперником, который в таблице сейчас выше Германии. Венгрия в очном матче владела преимуществом, а немцы пропустили только один гол исключительно благодаря Мануэлю Нойеру. Вряд ли три ничьи подряд устраивают болельщиков, поэтому на своем поле в игре против Италии они будут ждать только победы.

Подопечные Роберто Манчини очень спокойно идут по турниру. Пока тренер устраивает глобальную перестройку, команда постепенно набирает очки. Для того, чтобы выйти на первое место, хватило минимальной победы над Венгрией. Два остальных матча завершились вничью – очень неплохой темп по сравнению с остальными. Но теперь их ждет матч с соперником, который явно нацелен на результат. Ведь слишком странно будет сыграть четвертый матч подряд вничью.

Где смотреть матч Германия – Италия в Лиге наций 2022/23?

В прямом эфире встречу покажет киноплатформа Okko Sport. Начало в 21.45 мск.